「大『ダイヤのＡ actII』原画展」福岡展新商品第2弾が本日より発売！
週刊少年マガジン（講談社）で連載され、コミックスの累計発行部数は4,500万部を超える『ダイヤのA』シリーズ（『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』）。
シリーズ連載20周年を記念し「大『ダイヤのA actII』原画展」を2026年3月14日(土)まで福岡・BOSS E・ZO FUKUOKAにて開催中！
▼開催概要（福岡）
【会 期】 2026年1月24日(土)～3月14日(土)
【会 場】 BOSS E・ZO FUKUOKA 6F イベントホール
【開催時間】 平日11:00～18:00 土日祝10:00～18:00（最終入場17:30）
【アクセス】 https://e-zofukuoka.com/access/
【主 催】 福岡ソフトバンクホークス株式会社
▼グッズ情報（福岡）
福岡展新商品をご紹介！
第2弾・本日2026年2月14日(土)から発売！
福岡展新商品第1弾も好評発売中！
他商品含め、詳細はイベント公式HP（ https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/ ）をご確認ください。
▼チケット情報（福岡）
【入場料】
・当日券
一般入場券 2,200円（税込）
バンドル付入場券 5,200円（税込）
※部室再現コーナーの音声は日程により異なります。
詳細はこちら（https://e-zofukuoka.com/special/dai_diaaceact2_gengaten/?id=voice）をご確認ください。
【日時指定入場券について】
土日祝日については販売枚数に上限を設けた「日時指定制」でのチケット販売とさせていただきます。
【販売スケジュール等】
●BOSS E・ZO FUKUOKA 専用チケットサイト
・当日券 発売期間：2026年1月24日(土)～3月14日(土)17:30
●原画展会場
・当日券 発売期間：2026年1月24日(土) ～
【購入方法】
●BOSS E・ZO FUKUOKA 専用チケットサイト
・インターネット予約：
https://e-zofukuoka.com/special/dai_diaaceact2_gengaten/?id=ticket
●原画展会場
展示会場入口にて販売いたします。
※バンドル付入場券・一般入場券どちらもご購入いただけます。
※BOSS E・ZO FUKUOKA 専用チケットサイトや原画展会場にてご購入済の一般入場券について、バンドル入場券への変更は不可となります。
【バンドル】ユニフォームピンズセット
・バンドルは会場でのお渡しになります。
・無料入場の方でもバンドルをご希望の場合、バンドル付入場券が必要となります。
・バンドル付入場券は数量限定となります。上限に達し次第予告なく販売を終了する場合がございます。
・不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いいたします。
【入場特典】チケット風カード（全12種）
※福岡展
※画像はイメージです。開催会場毎に一部テキスト情報が異なります。
・全12種よりランダムで1種のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。
・入場特典は有料入場者のみの配布となります。
・入場特典は会場でのお渡しになります。
・入場特典は無くなり次第配布終了となります。
・不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いいたします。
【物販購入特典】
ミニ色紙(全12種)
物販にてお1人様1会計あたり5,000円(税込)以上お買い上げのお客様にミニ色紙を全12種よりランダムで1枚プレゼントいたします。
※レシートの合算及び、お会計の分割は承っておりません。
※無くなり次第配布終了となります。
※不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いいたします。
※【お支払方法について】【物販に関する注意事項】はHPをご確認ください。
▼展示情報
【見どころ１.】モノクロ・カラー合わせて300点以上の原画！
夏の甲子園出場を懸けた激闘。
寺嶋先生の貴重な原画と共に振り返る！
【見どころ２.】青道 vs 稲実 激闘シアター
西東京大会決勝戦、青道 vs稲実の熱戦をド迫力映像で体感！
【見どころ３.】部室再現コーナー
青道高校野球部の「部室」を完全再現！
オリジナルストーリー×アニメキャストで公開！
＝キャスト＝
沢村 栄純（Cv. 逢坂 良太）
降谷 暁（Cv. 島崎 信長）
御幸 一也（Cv. 櫻井 孝宏）
小湊 春市（Cv. 花江 夏樹）
倉持 洋一（Cv. 浅沼 晋太郎）
＝タイトル＝
A 『今週のマガジン』
B 『栄純くんなんてもう知らない！』
C 『エース不在の危機』
D 『練習試合がおわっても』
E 『走れ、投手』
イベントの詳細は下記HPと公式Xにて随時更新予定。是非フォローして続報をお待ちください！
【イベント公式HP】 https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/(https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/)
【イベント公式X】 https://x.com/dia2_exhibition(https://x.com/dia2_exhibition)
【イベント公式Xハッシュタグ】 #大ダイヤのAact2原画展
▼作品情報
原作：寺嶋裕二
連載：週刊少年マガジン（講談社刊）
講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)
・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中
・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中
・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中
ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)
アニメ公式HP(https://diaace.com/)
アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)
【権利表記】
(C)寺嶋裕二／講談社