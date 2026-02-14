2月22日「猫の日」は、大佛次郎記念館へＧＯ!!

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

横浜市中区の港の見える丘公園にある大佛次郎記念館では、テーマ展示『大佛次郎の愛した猫コレクション展』および『大佛次郎×ねこ写真展2026』の会期中、2月22日『猫の日』に猫イベントを開催します。

【猫の日来館特典】

ねこグッズを持参、または猫柄の服を着用して来館された方には、猫の図柄をあしらった大佛次郎記念館オリジナルポストカードを進呈します。

大佛次郎の半生を描いた漫画「ぼくの伴侶-猫と大佛次郎物語」の作者・へげかもこ氏のイラストを元に制作したオリジナルポストカード。

大佛次郎記念館所蔵の猫コレクションが愛らしく描かれています。現在展示中の所蔵品もあるので、ぜひ本物と見比べてみて。

【大佛次郎記念館の風景印で猫の日に手紙を送ろう！】

大佛次郎記念館から徒歩10分ほどの場所にある横浜北方郵便局。

こちらの風景印は大佛次郎記念館がモチーフとなっています。

イベントの参加者先着100名には、官製はがきをプレゼント。

2月22日は、日曜日。普段なら風景印が押されることはありません。

今年だけの特別な「猫の日」に、「猫の日」の日付が入った風景印で手紙を送ってみませんか？

【イベント概要】

【開催日時】 2026年2月22日（日） 10:00～17:00（最終入館16:30）

【料金】 大人(高校生以上) 200円(150円)、中学生以下 無料

（ ）内は20人以上の団体料金

※横浜市在住の65歳以上の方 100円(濱ともカード等をご提示ください)

※障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方1名は無料

※毎月23日（市民の読書の日）と第2・第4土曜日は高校生無料

※イベント参加費は無料・予約不要

【主催】 大佛次郎記念館（公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団）

【共催】 関東地方郵便局長協会