総勢42名の子どもたちで上演！　FELLOWS仲間・子どもミュージカル 第４回東京公演『ミツシマ』　2月15日(日)11：00～チケット発売開始！

写真拡大 (全3枚)

ロングランプランニング株式会社




子育てを、楽しく・正しく・ラクに。　ウィステリア製薬 Presents FELLOWS仲間・子どもミュージカル　第４回東京公演『ミツシマ』が2026年3月8日 (日)に渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年2月15日(日)11：00～発売予定です。




カンフェティにてチケット発売 :
http://confetti-web.com/@/mitsushima2026

※2026年2月15日(日)11：00～発売開始



ミュージカルを通して、一緒に舞台を創っていく仲間やプロのスタッフ、また親子で、感動を共有する楽しさを体験して欲しいと願い、立ち上げたプロジェクト、FELLOWS仲間・ 子どもミュージカル。



４回目の上演となるオリジナルミュージカル『ミツシマ』はお互いを受け入れ、認め合い、人と人が共に力強く歩んでいく姿を描いた作品です。このミュージカルの出演者は毎公演子どものみ。今回も小学校３年生～高校３年生の総勢４2名が出演します。ミュージカル初挑戦の出演者も、ミュージカルに精通したスタッフとの約30回のレッスンを経て切磋琢磨し、作品を作り上げてきました。


半年間の集大成に、どうぞご期待ください。



▼第3回東京公演『ミツシマ』ドキュメンタリー　公式サイトにて公開中


https://www.fellow-s.co.jp/kodomo-musical/


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PsNfXx8jk2I ]


あらすじ


「ひとつの発見が世界を変える」


地図には載っていない謎の楽園『ミツシマ』が存在するという情報がテレビ・ラジオ・SNSで広まっていた。


そんな中、ひなたは毎日『ミツシマ』にいる夢を見ていた。


夏休み、ひなたは仲間5人とともに『ミツシマ』探しの冒険の旅に出る！


ついに楽園『ミツシマ』を発見した彼らが見たものとは・・・・



公演概要

子育てを、楽しく・正しく・ラクに。　ウィステリア製薬 Presents FELLOWS仲間・子どもミュージカル　第４回東京公演『ミツシマ』


公演期間：2026年3月8日 (日)


会場：渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）



■出演者


浅野心音


池田楓花


伊藤梓馬


伊藤皐希


大島季紗


大島孝介


大嶋心葉


大谷 鈴


岡 祐梨月


岡田悠之介


粕谷咲菜


加納楓理


上久保 樹


河合悠月


小清水杏樹


小宮明莉


佐久間葵唯


左今菜梛


佐藤望衣


紫恵那


志川世依奈


下河辺優希乃


杉原実佳


園山 蒼


竹尾夏歩


玉澤陽乃華


陳 玲可


豊田麗々花


長島咲良


西野莞佑


丹羽琴音


野村梨紗


幡谷洸史郎


原 千怜


藤井心晴


前川晴香


前田莉希


松野楓花


御藤梨土


宮崎千聖


宮嶋美博


山本四季


(50音順)



■スタッフ


脚本・作詞・演出：万田祐介


作曲・音楽監督：小澤時史


振付：村上弥生


歌唱指導：城田さおり


振付助手・ダンス指導：大橋由起



衣装：井上友紀恵　


美術プロデューサー：西田 裕一(フジアール)


美術デザイナー：惣谷宣弘


音響：舘野健一/阿部明史(共立)


技術統括/照明：星野仁志(fmt)


舞台監督：下重卓哉


イラスト：ぐるぐり


スチール：natsUki



プロデューサー：山根さとみ


エグゼクティブプロデューサー：野儀健太郎



主催：フェローズ


後援：渋谷区


協力：あつまる / fmt / 共立 / フジアール/ 富士ライト商事 / 日本ライフジャケット協会


特別協賛：ウィステリア製薬



■公演スケジュール


昼公演(オーシャンズチーム) 12:20開演


夜公演(マウンテンズチーム) 16:30開演


※開場は開演の30分前


※上演時間は約２時間



■チケット料金


１階席：3,500円


２階席：3,000円


（全席指定・税込）



チケットサイト「カンフェティ」
チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com