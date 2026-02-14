総勢42名の子どもたちで上演！　FELLOWS仲間・子どもミュージカル 第４回東京公演『ミツシマ』　2月15日(日)11：00～チケット発売開始！

ロングランプランニング株式会社

子育てを、楽しく・正しく・ラクに。 ウィステリア製薬 Presents FELLOWS仲間・子どもミュージカル 第４回東京公演『ミツシマ』が2026年3月8日 (日)に渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年2月15日(日)11：00～発売予定です。

カンフェティにてチケット発売 :http://confetti-web.com/@/mitsushima2026

ミュージカルを通して、一緒に舞台を創っていく仲間やプロのスタッフ、また親子で、感動を共有する楽しさを体験して欲しいと願い、立ち上げたプロジェクト、FELLOWS仲間・ 子どもミュージカル。

４回目の上演となるオリジナルミュージカル『ミツシマ』はお互いを受け入れ、認め合い、人と人が共に力強く歩んでいく姿を描いた作品です。このミュージカルの出演者は毎公演子どものみ。今回も小学校３年生～高校３年生の総勢４2名が出演します。ミュージカル初挑戦の出演者も、ミュージカルに精通したスタッフとの約30回のレッスンを経て切磋琢磨し、作品を作り上げてきました。

半年間の集大成に、どうぞご期待ください。

▼第3回東京公演『ミツシマ』ドキュメンタリー 公式サイトにて公開中

https://www.fellow-s.co.jp/kodomo-musical/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PsNfXx8jk2I ]

あらすじ

「ひとつの発見が世界を変える」

地図には載っていない謎の楽園『ミツシマ』が存在するという情報がテレビ・ラジオ・SNSで広まっていた。

そんな中、ひなたは毎日『ミツシマ』にいる夢を見ていた。

夏休み、ひなたは仲間5人とともに『ミツシマ』探しの冒険の旅に出る！

ついに楽園『ミツシマ』を発見した彼らが見たものとは・・・・

公演概要

子育てを、楽しく・正しく・ラクに。 ウィステリア製薬 Presents FELLOWS仲間・子どもミュージカル 第４回東京公演『ミツシマ』

公演期間：2026年3月8日 (日)

会場：渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）

■出演者

浅野心音

池田楓花

伊藤梓馬

伊藤皐希

大島季紗

大島孝介

大嶋心葉

大谷 鈴

岡 祐梨月

岡田悠之介

粕谷咲菜

加納楓理

上久保 樹

河合悠月

小清水杏樹

小宮明莉

佐久間葵唯

左今菜梛

佐藤望衣

紫恵那

志川世依奈

下河辺優希乃

杉原実佳

園山 蒼

竹尾夏歩

玉澤陽乃華

陳 玲可

豊田麗々花

長島咲良

西野莞佑

丹羽琴音

野村梨紗

幡谷洸史郎

原 千怜

藤井心晴

前川晴香

前田莉希

松野楓花

御藤梨土

宮崎千聖

宮嶋美博

山本四季

(50音順)

■スタッフ

脚本・作詞・演出：万田祐介

作曲・音楽監督：小澤時史

振付：村上弥生

歌唱指導：城田さおり

振付助手・ダンス指導：大橋由起

衣装：井上友紀恵

美術プロデューサー：西田 裕一(フジアール)

美術デザイナー：惣谷宣弘

音響：舘野健一/阿部明史(共立)

技術統括/照明：星野仁志(fmt)

舞台監督：下重卓哉

イラスト：ぐるぐり

スチール：natsUki

プロデューサー：山根さとみ

エグゼクティブプロデューサー：野儀健太郎

主催：フェローズ

後援：渋谷区

協力：あつまる / fmt / 共立 / フジアール/ 富士ライト商事 / 日本ライフジャケット協会

特別協賛：ウィステリア製薬

■公演スケジュール

昼公演(オーシャンズチーム) 12:20開演

夜公演(マウンテンズチーム) 16:30開演

※開場は開演の30分前

※上演時間は約２時間

■チケット料金

１階席：3,500円

２階席：3,000円

（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com