総勢42名の子どもたちで上演！ FELLOWS仲間・子どもミュージカル 第４回東京公演『ミツシマ』 2月15日(日)11：00～チケット発売開始！
子育てを、楽しく・正しく・ラクに。 ウィステリア製薬 Presents FELLOWS仲間・子どもミュージカル 第４回東京公演『ミツシマ』が2026年3月8日 (日)に渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年2月15日(日)11：00～発売予定です。
http://confetti-web.com/@/mitsushima2026
※2026年2月15日(日)11：00～発売開始
ミュージカルを通して、一緒に舞台を創っていく仲間やプロのスタッフ、また親子で、感動を共有する楽しさを体験して欲しいと願い、立ち上げたプロジェクト、FELLOWS仲間・ 子どもミュージカル。
４回目の上演となるオリジナルミュージカル『ミツシマ』はお互いを受け入れ、認め合い、人と人が共に力強く歩んでいく姿を描いた作品です。このミュージカルの出演者は毎公演子どものみ。今回も小学校３年生～高校３年生の総勢４2名が出演します。ミュージカル初挑戦の出演者も、ミュージカルに精通したスタッフとの約30回のレッスンを経て切磋琢磨し、作品を作り上げてきました。
半年間の集大成に、どうぞご期待ください。
▼第3回東京公演『ミツシマ』ドキュメンタリー 公式サイトにて公開中
https://www.fellow-s.co.jp/kodomo-musical/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PsNfXx8jk2I ]
あらすじ
「ひとつの発見が世界を変える」
地図には載っていない謎の楽園『ミツシマ』が存在するという情報がテレビ・ラジオ・SNSで広まっていた。
そんな中、ひなたは毎日『ミツシマ』にいる夢を見ていた。
夏休み、ひなたは仲間5人とともに『ミツシマ』探しの冒険の旅に出る！
ついに楽園『ミツシマ』を発見した彼らが見たものとは・・・・
公演概要
子育てを、楽しく・正しく・ラクに。 ウィステリア製薬 Presents FELLOWS仲間・子どもミュージカル 第４回東京公演『ミツシマ』
公演期間：2026年3月8日 (日)
会場：渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール（東京都 渋谷区 桜丘町 23-21）
■出演者
浅野心音
池田楓花
伊藤梓馬
伊藤皐希
大島季紗
大島孝介
大嶋心葉
大谷 鈴
岡 祐梨月
岡田悠之介
粕谷咲菜
加納楓理
上久保 樹
河合悠月
小清水杏樹
小宮明莉
佐久間葵唯
左今菜梛
佐藤望衣
紫恵那
志川世依奈
下河辺優希乃
杉原実佳
園山 蒼
竹尾夏歩
玉澤陽乃華
陳 玲可
豊田麗々花
長島咲良
西野莞佑
丹羽琴音
野村梨紗
幡谷洸史郎
原 千怜
藤井心晴
前川晴香
前田莉希
松野楓花
御藤梨土
宮崎千聖
宮嶋美博
山本四季
(50音順)
■スタッフ
脚本・作詞・演出：万田祐介
作曲・音楽監督：小澤時史
振付：村上弥生
歌唱指導：城田さおり
振付助手・ダンス指導：大橋由起
衣装：井上友紀恵
美術プロデューサー：西田 裕一(フジアール)
美術デザイナー：惣谷宣弘
音響：舘野健一/阿部明史(共立)
技術統括/照明：星野仁志(fmt)
舞台監督：下重卓哉
イラスト：ぐるぐり
スチール：natsUki
プロデューサー：山根さとみ
エグゼクティブプロデューサー：野儀健太郎
主催：フェローズ
後援：渋谷区
協力：あつまる / fmt / 共立 / フジアール/ 富士ライト商事 / 日本ライフジャケット協会
特別協賛：ウィステリア製薬
■公演スケジュール
昼公演(オーシャンズチーム) 12:20開演
夜公演(マウンテンズチーム) 16:30開演
※開場は開演の30分前
※上演時間は約２時間
■チケット料金
１階席：3,500円
２階席：3,000円
（全席指定・税込）
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com