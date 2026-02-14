中村佑介の軌跡を網羅する大規模原画展「中村佑介展2026 in 金沢」が5年ぶりに金沢21世紀美術館で開催決定！

大阪芸術大学

大阪芸術大学（所在地：大阪府南河内郡、学長：塚本 邦彦）は、2026年4月25日（土）～5月23日（土）に、金沢21世紀美術館市民ギャラリーBにて開催される、大阪芸術大学デザイン学科の卒業生でイラストレーターの中村佑介による展覧会「中村佑介展2026 in 金沢」を企画いたしました。金沢での開催は、同館での2021年以来、5年ぶりとなります。

■本展の見どころ（展示構成）

2026年3月に書籍カバー全集『READ』を刊行。高等学校の教科書を含む書籍装画をはじめ、CDジャケットやパッケージイラストなど幅広い分野で活躍を続けるイラストレーター・中村佑介。

本展は、着色前の原画（線画）と完成画をあわせて展示する“原画展”です。原画は320 点以上で前回開催時より100 点以上増加。完成画パネルなど 300 点以上のほか、映像展示や実物資料 100 点以上にもおよぶ、ほぼ全ての作品を網羅し、中村佑介の軌跡を余すことなく辿ることができる展覧会です。

中村佑介の作品の変遷と、それらを通じて発信するそれぞれのジャンルの文化への影響を、展覧会を通じて表現します。

■中村佑介プロフィール

1978年兵庫県生まれ、大阪芸術大学デザイン学科を卒業後フリーランスのイラストレーターに。ASIAN KUNG-FU GENERATION、さだまさしのCDジャケット、『夜は短し歩けよ乙女』『謎解きはディナーのあとで』、音楽の教科書の表紙、浅田飴のパッケージなど数多くのイラストを手掛ける。また、アパレルブランドグラニフとのコラボやアニメのキャラクターデザイン、配信活動、執筆など表現は多岐にわたる。画集『Blue』『NOW』（飛鳥新社）をはじめとする著書は累計24万部を記録中。最新刊は書籍カバー全集『READ』（飛鳥新社）。

撮影／橋本優馬■チケット情報 ※いずれも価格は税込です

【前売券】（プレイガイド）

販売期間 ：2026年3月14日（土）10:00～4月24日（金）23:59

取扱 ：アソビュー・チケットぴあ・イープラス・ローソンチケット・セブンチケット

料金 ：一般・大学生 1,500円／中・高校生 900円／小学生 400円

グッズ付 ：一般・大学生 1,800円／中・高校生 1,200円／小学生 700円

【当日券】（会期中は会場入口でも販売）

料金 ：一般・大学生 1,600円／中・高校生 1,000円／小学生 500円

グッズ付 ：一般・大学生 1,900円／中・高校生 1,300円／小学生 800円

【企画チケット】（プレイガイド）

ペアチケット：2,800円（前売のみ） 一般・大学生2枚組、1枚ずつでも利用可

※未就学児は入場無料（単独入場はご遠慮ください）。

※再入場はできません。

※物販コーナーは入場無料です。

※購入時または入場時に学生証をご提示いただく場合があります。

※障がい者手帳をお持ちの方の介助者1名様まで無料（ご本人有料）です。

■開催概要

展覧会名 ：中村佑介展2026 in 金沢

会期 ：2026年4月25日（土）～5月23日（土）［29日間］

開場時間 ：10:00～18:00（最終入場は17:30）／会期中無休

会場 ：金沢21世紀美術館 市民ギャラリーB（B1F）

石川県金沢市広坂1-2-1

主催 ：中村佑介展実行委員会、テレビ金沢

企画 ：大阪芸術大学

協力 ：飛鳥新社、メープルオーダー

後援 ：石川県、金沢市、金沢市教育委員会、北國新聞社、

読売新聞北陸支社

公式WEB：https://www.yn-ex.com/