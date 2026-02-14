LOVEBOATより、デニム素材の新作キャップを発売！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：東京都渋谷区神宮前／福岡本社：福岡県福岡市、代表取締役：迎 祐次）が展開するブランド「LOVEBOAT」は、デニム素材を採用した新作キャップを2月中旬より発売いたします。

LOVEBOATのアイコンロゴをハートで大胆に表現したキャップシリーズ。

程よくウォッシュ加工を施したデニム生地を使用し、カジュアルでありながらも洗練された印象に仕上げました。

近年再注目されるY2Kトレンドを背景に、LOVEBOATはブランドの背景を残しながらも、現代のスタイルにフィットするデザインへとアップデート。

甘さとストリート感をバランスよく融合させたキャップは、シンプルなブラックコーデやデニムスタイルとも相性が良く、ユニセックスで着用可能です。

カラーは、インディゴデニムとブラックデニムの2色展開。

シーズンレスで活躍する万能アイテムとして、幅広いスタイリングに取り入れていただけます。

■商品概要

商品名：LOVEBOAT デニムキャップ

カラー：デニム／ブラック

発売時期：2月中旬

販売サイト：LOVEBOAT ONLINE STORE ：https://loveboat.online

Price：\3,190（tax included）

【LOVEBOAT】

「LOVEBOAT（ラブボート）」は、日本のヤングレディースファッションブランド。自分のスタイルは自分で作り出す、自立したパワフルな女性のためのブランド。1994年に1号店を出店して以降、2000年代の“渋谷ギャルカルチャー”を代表するブランドとして若者から支持されていました。当時絶大な人気を誇るモデルやアーティストが「へそ出しルック」や「ミニスカート」などの個性豊かな「LOVEBOAT」の服を愛用しており、メディアに取り上げられた影響で爆発的にヒット。また、Z世代を中心に近年注目されている「Y2Kファッション」との親和性も高く、再注目されています。



LOVEBOAT Official Instagram: https://www.instagram.com/loveboat_official/

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループHP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/