【JR東京駅 グランスタ東京先行販売】ミルフィーユ専門ブランド『LE FEUILLES（ル・フィーユ）』からメープルとバター香るミルフィーユ、「シュガーメープルミルフィーユ」が新発売！

株式会社MON・CREVE

株式会社MON・CREVE(本社：東京都港区南青山、代表取締役社長：小阪 博司)は、ミルフィーユ専門ブランド『LE FEUILLES（ル・フィーユ）』を2026年2月15日（日）～2月19日（木）まで、JR東京駅 改札内地下1階 グランスタ東京「スクエア ゼロ」 にて期間限定出店いたします。ブランド人気No.1商品の「ドゥーブルショコラミルフィーユ」に加え「スクエア ゼロ」先行販売の新商品、シュガーメープルミルフィーユが登場致します。

■『LE FEUILLES（ル・フィーユ）』について

LEFEUILLESとは、

「新感覚のミルフィーユにこだわったミルフィーユ専門ブランド」です。FEUILLESには葉っぱ、MILLE-FEUILLESには千枚の葉っぱという意味があります。

LEFEUILLESでは千枚の葉っぱ一つ一つにこだわりを持ち、厳選した商材の組み合わせを一つの形にしていきます。

■「スクエア ゼロ」 先行販売商品

【シュガーメープルミルフィーユ】

【メープルとバター香るざくざく食感のミルフィーユ】

432層のさくさく食感のミルフィーユ生地に世界トップシェアのカナダ産メープルシロップ、フランス産発酵バターを塗り焼き上げました。

表面のクリスタルシュガーが心地の良い食感を添えます。

5本入り1,188円（税込）

■定番商品

【ショコラバターミルフィーユ】

チョコレートとバターの2層仕立てが生む、さくさく食感と芳醇な香り

香ばしいチョコレート生地と、コク深いバター生地のマリアージュ。さくさく食感の秘訣は生地を丁寧に折り重ねた約300層のパイ生地。砂糖をふんだんにまぶし、じっくりと丁寧に焼き上げました。さくさくとした繊細な食感×砂糖のざくざく食感、そして口の中に広がるチョコレートとバターの芳醇な香りを実現しました。

特別な手土産として渡したくなるような、高級感あるシャンパンゴールドのパッケージデザインに仕上げております。

10枚入り864円（税込）／ 20枚入り1,728円（税込）／ 30枚入り2,592円（税込）

■季節限定商品

【ドゥーブルショコラミルフィーユ】

チョコレートを贅沢に使用した濃厚ショコラミルフィーユ

チョコレート生地のサクサクのパイ生地に、くちどけ豊かなチョコレートをたっぷりとコーティングしたチョコ×チョコの贅沢なお菓子です。

チョコレートの濃厚さとパイ生地のサクサク感が、たまらない一品です。

8枚入り972円（税込）／ 16枚入り1,944円（税込）／ 24枚入り2,916円（税込）

■季節限定商品

【ドゥーブルショコラミルフィーユカカオ73％】

ベルギー産カカオ73％のチョコレート使用

ローストカカオの香ばしさと重厚な苦み、ほのかな酸味が余韻に残るベルギー産カカオ73％のチョコレートを使用したミルフィーユです。

くちどけの良いチョコレートは今の時期しかお楽しみいただけない特別なお品物です。

6枚入り1,620円（税込）

■催事情報

・営業時間：8:00～22:00（日・祝は21:00まで）

※最終日は20:00までの営業時間となります。

・期間 ：2026年2月15日（日）～ 2026年2月19日（木）

・場所 ：JR東京駅 改札内地下1階グランスタ東京 スクエア ゼロ

・HP ：https://www.gransta.jp/

【会社概要】

MON・CREVEとは、“私の夢と創造”という意味です。

新しい時代を創造し、新たなブランドを展開していきます。

社名 ： 株式会社MON・CREVE

代表者： 小阪 博司

設立 ： 2016年3月

所在地： 東京都港区南青山2-4-11

HP ： https://www.moncreve.jp/