【JR東京駅 グランスタ東京先行販売】ミルフィーユ専門ブランド『LE FEUILLES（ル・フィーユ）』からメープルとバター香るミルフィーユ、「シュガーメープルミルフィーユ」が新発売！

株式会社MON・CREVE(本社：東京都港区南青山、代表取締役社長：小阪 博司)は、ミルフィーユ専門ブランド『LE FEUILLES（ル・フィーユ）』を2026年2月15日（日）～2月19日（木）まで、JR東京駅 改札内地下1階 グランスタ東京「スクエア ゼロ」 にて期間限定出店いたします。ブランド人気No.1商品の「ドゥーブルショコラミルフィーユ」に加え「スクエア ゼロ」先行販売の新商品、シュガーメープルミルフィーユが登場致します。




■『LE FEUILLES（ル・フィーユ）』について







LEFEUILLESとは、


「新感覚のミルフィーユにこだわったミルフィーユ専門ブランド」です。FEUILLESには葉っぱ、MILLE-FEUILLESには千枚の葉っぱという意味があります。


LEFEUILLESでは千枚の葉っぱ一つ一つにこだわりを持ち、厳選した商材の組み合わせを一つの形にしていきます。




■「スクエア ゼロ」 先行販売商品


【シュガーメープルミルフィーユ】





【メープルとバター香るざくざく食感のミルフィーユ】


432層のさくさく食感のミルフィーユ生地に世界トップシェアのカナダ産メープルシロップ、フランス産発酵バターを塗り焼き上げました。


表面のクリスタルシュガーが心地の良い食感を添えます。


5本入り1,188円（税込）




■定番商品


【ショコラバターミルフィーユ】





チョコレートとバターの2層仕立てが生む、さくさく食感と芳醇な香り


香ばしいチョコレート生地と、コク深いバター生地のマリアージュ。さくさく食感の秘訣は生地を丁寧に折り重ねた約300層のパイ生地。砂糖をふんだんにまぶし、じっくりと丁寧に焼き上げました。さくさくとした繊細な食感×砂糖のざくざく食感、そして口の中に広がるチョコレートとバターの芳醇な香りを実現しました。




特別な手土産として渡したくなるような、高級感あるシャンパンゴールドのパッケージデザインに仕上げております。




10枚入り864円（税込）／ 20枚入り1,728円（税込）／ 30枚入り2,592円（税込）




■季節限定商品


【ドゥーブルショコラミルフィーユ】





チョコレートを贅沢に使用した濃厚ショコラミルフィーユ


チョコレート生地のサクサクのパイ生地に、くちどけ豊かなチョコレートをたっぷりとコーティングしたチョコ×チョコの贅沢なお菓子です。


チョコレートの濃厚さとパイ生地のサクサク感が、たまらない一品です。


8枚入り972円（税込）／ 16枚入り1,944円（税込）／ 24枚入り2,916円（税込）




■季節限定商品


【ドゥーブルショコラミルフィーユカカオ73％】





ベルギー産カカオ73％のチョコレート使用


ローストカカオの香ばしさと重厚な苦み、ほのかな酸味が余韻に残るベルギー産カカオ73％のチョコレートを使用したミルフィーユです。


くちどけの良いチョコレートは今の時期しかお楽しみいただけない特別なお品物です。




6枚入り1,620円（税込）




■催事情報


・営業時間：8:00～22:00（日・祝は21:00まで）


※最終日は20:00までの営業時間となります。


・期間　　：2026年2月15日（日）～ 2026年2月19日（木）


・場所　　：JR東京駅 改札内地下1階グランスタ東京 スクエア ゼロ


・HP　　 ：https://www.gransta.jp/




【会社概要】


MON・CREVEとは、“私の夢と創造”という意味です。


新しい時代を創造し、新たなブランドを展開していきます。




社名　： 株式会社MON・CREVE


代表者： 小阪 博司


設立　： 2016年3月


所在地： 東京都港区南青山2-4-11


HP　　： https://www.moncreve.jp/