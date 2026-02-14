小日向美香さんの1st写真集『まなざし』が本日2月14日に発売！　オリジナル表紙の電子版も本日より順次リリース！

株式会社イマジカインフォス

アニメ『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』の長崎そよ役を務めるほか、ソロアーティストデビューも果たした小日向美香さんが、2月14日(土)に1st写真集『まなざし』を発売。限定表紙の電子版も本日より順次リリースされることとなりました。

『小日向美香1st写真集 まなざし』通常版カバー

『小日向美香1st写真集 まなざし』電子版カバー

写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた『声優グランプリ』が担当。

写真集のロケ地は京都＆滋賀。小日向さんが思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡ります。

『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア版限定カバー

各法人限定特典も充実。特典で使用される写真も、もちろん写真集ロケの撮り下ろしカット。

鴨川ではしゃぐ姿や、商店街を散策する姿、学校での制服姿といった、聖地にマッチした衣装だけでなく、浴衣や着物、ナチュラルな部屋着など、さまざまな小日向さんの姿を見ることができます。

発売記念イベントも開催まだまだ申し込み受付中！

4月25日（土）、26日(日)には東京と大阪で、写真集の好きなページに宛名とサインを入れてもらえるサイン会を開催。それぞれ、抽選での申し込みとなります。詳細は下記、イベント情報をご確認ください。

小日向美香さんコメント

このたび1st写真集の発売が決定いたしました……！

いつか写真集を出してみたいという夢をいつもお世話になっている声優グランプリさんで叶えられる事、とてもうれしいです！！

昔はカメラの前でガチガチだった私が、沢山の衣装と素敵なヘアメイクを身にまとい、自信を持って色々な表情やポージングをしながら写真集の撮影に挑めたのも、いつも応援してくださる皆様がいてくれたからです。

そんな皆様が楽しんでくれる姿を想像しながら撮影させていただきましたので、是非素の私も、新しい一面も楽しみにしていてください!!

小日向美香さんプロフィール

こひなたみか●3月14日生まれ。主な出演作はアニメ『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』（長崎そよ）、ゲーム『クラッシュフィーバー』（アナーコット）、舞台『振り子』（横根るい）ほか。楽曲の「夢のみちしるべ」 は各種音楽サイトにて好評配信中。

特典情報

アニメイト

★共通特典★

複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）

―通常版―

3,960円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297692/

―限定セットA―

【ボイスメッセージDLシリアル付き】／4,400円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297695/

―限定セットB―

【デジタルフォトブックDLシリアル付き】／4,840円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297696/

―限定セットpremium―

【ボイスメッセージDLシリアル＋デジタルフォトブックDLシリアル付き】／5,280円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3297697/

『小日向美香1st写真集 まなざし』アニメイト限定複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）『小日向美香1st写真集 まなざし』アニメイト限定複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）『小日向美香1st写真集 まなざし』アニメイト限定デジタルフォトブック

ゲーマーズ

★共通特典★

複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）

―通常版―

3,960円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10846645/

―限定版―

【A4サイズアナザーフォトブック付き】5,280円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10846648/

―超限定版―

【A4サイズアナザーフォトブック＋アクリルスタンド付き】7,040円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10846649/

『小日向美香1st写真集 まなざし』ゲーマーズ限定複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）『小日向美香1st写真集 まなざし』ゲーマーズ限定複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）『小日向美香1st写真集 まなざし』ゲーマーズ限定A4サイズアナザーフォトブック『小日向美香1st写真集 まなざし』ゲーマーズ限定アクリルスタンド

インフォスクエア

★共通特典★

インフォスクエア限定カバー＆複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）

―通常版―

3,960円

https://infosquare.shop/?pid=189250106

―限定版―

【B2タペストリー＋アクリルキーホルダー2種セット＋缶バッジ3種セット付き】／11,000円（税込）

https://infosquare.shop/?pid=189250112

『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア限定複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア限定複製サイン＆コメント入りブロマイド（2種のうちランダムでお渡し）『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア限定B2タペストリー『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア限定アクリルキーホルダー2種セット『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア限定アクリルキーホルダー2種セット『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア限定缶バッジ3種セット『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア限定缶バッジ3種セット『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア限定缶バッジ3種セット

そのほかオリジナルブロマイド付き法人

●セブンネット／3,960円

https://7net.omni7.jp/detail/1107661258

『小日向美香1st写真集 まなざし』セブンネット特典ブロマイド

●楽天／3,960円

https://books.rakuten.co.jp/rb/18438873/

『小日向美香1st写真集 まなざし』楽天特典ブロマイド

●HMV／3,960円

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16400458

『小日向美香1st写真集 まなざし』HMV特典ブロマイド

●ヨドバシカメラ／3,960円

https://www.yodobashi.com/product/100000009004187710/

『小日向美香1st写真集 まなざし』ヨドバシ特典ブロマイド

イベント情報

写真集サイン会／東京回

●日時

2026年4月25日（土）

●内容

写真集のお好きなページに宛名とサイン入れ

●参加方法

アニメイト、ゲーマーズにて期間内にご応募いただいた方の中から抽選。

※詳細は各法人のHPや購入ページなどをご確認ください。

＜アニメイト＞

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114259

＜ゲーマーズ＞

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6970

写真集サイン会／大阪回

●日時

2026年4月26日（日）

●内容

写真集のお好きなページに宛名とサイン入れ

●参加方法

アニメイト、ゲーマーズにて期間内にご応募いただいた方の中から抽選。

※詳細は各法人のHPや購入ページなどをご確認ください。

＜アニメイト＞

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114259

＜ゲーマーズ＞

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6970

写真集発売記念 パネル展

●開催店舗

AKIHABARAゲーマーズ本店

（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）

●展示期間

2026年2月12日（木）～ 2026年2月26日（木）

●プレゼントキャンペーン

【「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネル】

ゲーマーズ全店舗、ゲーマーズオンラインショップにて『小日向美香1st写真集 まなざし』をご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント！

＜プレゼント応募用紙配布期間＞

2026年3月15日（日）まで

パネル展記念AKIHABARAゲーマーズ本店限定特典：ブロマイド

『小日向美香1st写真集 まなざし』AKIHABARAゲーマーズ本店特典ブロマイド

※こちらの特典はAKIHABARAゲーマーズ本店が対象となります。

※オンラインショップは対象外となります。

商品概要

書名：小日向美香1st写真集 まなざし

発売日：2026年2月14日(土)

価格：3,960円(税込)

仕様：A4判 オールカラー 96ページ

発行：イマジカインフォス