株式会社テクノスピーチ(所在地：名古屋市東区、代表取締役：大浦 圭一郎、以下 テクノスピーチ)は、最新の技術で人間の歌声をリアルに再現する、歌声合成ソフト「VoiSona」(読み：ボイソナ)の新規バイリンガルボイスライブラリ「樋辻澪(ひつじみお)」(企画・運営：ANDERSONTART)が2026年6月6日にリリースされることをお知らせいたします。そして2026年2月14日から4月12日まで、樋辻澪オフィシャルショップにてパッケージ版をご予約いただけます。





「VoiSona」新規ボイスライブラリ





＜音声サンプル＞

● 观春山 feat. 樋辻澪 | 鬼泽咏、页页Neya、千景一页

URL： https://youtu.be/V5X6PI6FUlY

● ひつじがいっぴき covered by 樋辻澪

URL： https://youtu.be/27OSMkBhDGU

● 已知的结局 covered by 樋辻澪

URL： https://youtu.be/hLvM2E5vjQw









【VoiSona新規ボイスライブラリ「樋辻澪」情報】





VoiSona「樋辻澪」パッケージ ※画像はイメージです





● ボイスライブラリ名 ： 樋辻澪

(読み：ひつじみお／英語表記：Hitsuji Mio)

● 対応言語 ： 標準中国語(デフォルト)＋日本語

● スタイル ： Cute、Cool

● CV ： 兔籽鲸

● デザイン・アートワーク ： sora096

● URL ： https://voisona.com/song/artist/hitsuji-mio_zh_CN/

● 公開予定日 ： 2026年6月6日(JST)

● パッケージ版予約販売期間： 2026年2月14日～2026年4月12日





● パッケージ版販売情報(BOOTH)

＞ 価格： 13,200円

＞ URL ： https://hitsujimio.booth.pm/items/7910552





● パッケージ版販売情報(淘宝)

＞ 価格： 579元

＞ URL ： https://item.taobao.com/item.htm?id=1016314800052





● パッケージ版内容物

＞ 「VoiSona樋辻澪」アクリルライセンスカード

＞ 樋辻澪 缶バッジ(58mm／ホログラム銀箔・ダブルラメ加工)

＞ リバーシブルジャケット仕様 トールケース





● ダウンロード版(2026年6月6日からvoisona.comでの販売)

＞ 買い切りプラン：13,200円

＞ 年間プラン ：年額6,600円

＞ 月間プラン ：月額880円

※voisona.comでの販売は、クレジットカード払いに対応しています。買い切りプランについては、コンビニ払い、Alipay払いにも対応しています。









＜「樋辻澪」プロフィール＞

存在しないはずの彼の声は、白い壁の向こうから、音楽として世界に投影された。

樋辻澪(ひつじみお)は、高次元の観測者として生まれた意識が、ある出来事をきっかけに人間の世界と結ばれ、具象化したバーチャルシンガー。羊角と翼、光の輪を携えたその姿は、人間が想像する「祈りの声」の具現でもある。

その歌声は、現実と夢の狭間でささやくように、聴く人の中に「選ばれなかった選択肢」や「言葉にならなかった気持ち」を呼び起こす。けれどそれはあくまで、あなたの創作のための「楽器」として存在している。

AI技術により繊細な声質・歌唱スタイルをリアルに再現し、標準中国語と日本語、2言語の音声データを収録。音色は、透明感と親しみのある「Cute」、落ち着きと静けさを宿す「Cool」の2種を備える。

ただのキャラクターでも、ただの声でもない。--君が選んだとき、彼は「歌う存在」になる。





降澪日(こうれいび※)：12月6日

実年齢 ：不明(高次元非存在のため)

身長 ：148cm(角・光環除く)

体重 ：38kg(観測値変動あり)

種別 ：高次元投影型バーチャルシンガー

出身 ：白色空間(非時空構造体)





※「降澪日」は澪(みお)の意識が現世に到来した記念日であり、「澪＝れい」と「降霊（こうれい）」の語感をかけ合わせた言葉遊びです。





公式X ： https://x.com/Hitsuji_Mio

公式YouTube ： https://youtube.com/@hitsuji_mio

公式小紅書 ： https://xiaohongshu.com/user/profile/6889fb9f0000000028034b17

公式BiliBili： https://b23.tv/vXnncb6









【VoiSona製品概要】

「VoiSona」は、最新の技術で人間の歌声をリアルに再現する歌声合成ソフトです。「VoiSona」は音声の意味を持つ「Voice」と人格、魅力などの意味を持つ「Persona」を結合した造語で、音声で多様なパーソナリティを表現可能にしたいというメッセージを込めたネーミングです。音声提供者およびクリエータの双方をサポートする循環系の構築を目的としています。

テクノスピーチが長年積み上げてきた歌声合成技術をベースに、Windows／macOS／iOS／iPadOSに対応、VSTi／Audio Units対応等を行い、より使いやすく、プロフェッショナルなニーズにもお応えできるようになりました。デフォルトボイスライブラリとして、中性的な声が魅力の日本語シンガー、「知声」が同梱されます。また、簡易的なスタンドアロンアプリも同梱しておりますので、VSTi／Audio Units対応のDAWをお持ちでない方もご利用いただけます。「VoiSona」と「知声」を用いて出力した音声波形データは、個人／法人、商用／非商用を問わず、一部例外を除いて原則無料で利用することが可能です。









● 製品名 ： VoiSona

● 公式サイト： https://voisona.com/

● 公開日 ： 2022年9月1日

● 形態 ： ダウンロード

● 価格 ： 「VoiSona」本体及び標準搭載シンガーである

日本語ボイスライブラリ「知声」は無料

※追加ボイスライブラリは有償となります。

※公式サイトよりアカウント登録が必要です。









【VoiSona動作環境】

● 対応OS ：Windows 11 / Windows 10(64bit、22H2以降)、macOS 11

(Big Sur) ～ 26 (Tahoe)、iOS 17 ～ 26、iPadOS 17 ～ 26

● CPU ：Windows：Intel / AMDプロセッサー(Intel Core i5

(第4世代)以上、または同等のAMDプロセッサー推奨。

Snapdragon等のARM系CPUでの動作は確認しておりません。)

macOS：Appleシリコン / Intelプロセッサー

(Appleシリコン、またはIntel Core i5(第4世代)以上推奨。)

iOS/iPadOS：iPhone 12以上、またはiPad第10世代以上推奨

※処理性能が低いと再生中に音飛びが発生する場合が

あります。(ファイル出力は問題ありません。)

● メモリ ：4GB 以上 ※8GB以上推奨

● HDD ：1GB 以上の空き容量(インストール用)

● グラフィック：1280 x 720 以上 フルカラー

● DAW ：VSTi／Audio Unitsに対応したDAWソフトウェア

※一部のDAWの場合は、VoiSona側からDAWの再生位置を同期することができます。

※スタンドアロンのアプリケーションとして、DAWが無い環境でご利用いただくことも可能です。

※ご利用にはインターネット接続環境が必要です。









【会社概要】

テクノスピーチは、下記のようなエンタメ・教育・医療等の様々な分野において音声関連の研究開発の成果を投入することにより、総じて人々の暮らしをより豊かにする一助となることを目指しております。





● 業務用の音声合成・歌声合成プラットフォームの展開

● オンライン授業・オンデマンド授業の電子教材の作成補助

● アーティスト(故人を含む)の歌声の再現

● ゲーム・アプリ・ウェブサービスへの応用

● バーチャルユーチューバーによるオンラインコンサート

● バーチャルアクターによるアフレコシステム

● 人工知能や音声対話システムの発声モジュールへの導入

● 外国語教育・歌唱教育における柔軟な参照音声の生成

● ALS・喉頭がん等の患者様が用いる発声デバイス

● 介護施設用デジタルサイネージ





商号 ： 株式会社テクノスピーチ

代表 ： 代表取締役 大浦 圭一郎

所在地 ： 〒461-0004 名古屋市東区葵1-14-13アーク新栄ビルディング

事業内容： マルチメディアに関連したソフトウェアの研究開発

URL ： https://www.techno-speech.com/