Sakura Nexus、正式リリース前テストプレイ開始｜参加特典付きキャンペーンとGENESIS NFT一般販売を実施

株式会社AI on Web3（本社：東京都渋谷区）は、当社が運営するWeb3マルチゲームプラットフォーム「Sakura Nexus」において、正式リリースに先立ち、テストプレイを実施することをお知らせいたします。参加者を対象とした各種特典が受け取れる「テストプレイ参加キャンペーン」を開催します。

テストプレイは、2026年2月13日から2月27日までの約2週間にわたり実施します。本テストでは、新サーバー環境の安定性確認に加え、実際のプレイを通じた操作性やテンポ感、マルチプレイ品質などの検証を目的としています。

また、Sakura Nexusの「GENESIS NFT」のRound 3パブリックセールを、2月15日に開催します。本セールは一般参加型で、どなたでも購入可能となっています。

3月7日には、東京都港区赤坂のポーカールーム「Forest neon赤坂」にて、オフラインイベントの開催を予定しています。

公式サイト：https://www.sakura-nexus.xyz

■ 正式リリース前テストプレイについて

Sakura Nexusでは、正式リリースに向けた最終検証として、2026年2月13日～2月27日までの約2週間、テストプレイを実施します。

本テストは、新サーバー環境の安定性確認に加え、実際のプレイを通じて、操作性・テンポ感・マルチプレイ品質などの体験面を検証することを目的としています。

また、テスト期間中は課金要素を設けず、ゲーム本来の面白さを純粋に体験できる設計となっています。

◆ テストプレイ参加キャンペーン開催

テストプレイ参加者全員を対象に、CHIPトークンおよびSAKUトークンが入手できる「テストプレイ参加キャンペーン」を実施します。

- 300円相当のゲーム内CHIPトークン- 約1,500円相当（10ドル）のSAKUトークン（100 SAKU）

テストに参加したプレイヤーには、正式リリース後の本番環境にて、約300円相当する最大1.8億枚のCHIPトークンを報酬として付与します。配布はゲーム内メールを通じて行います。

また、SAKUトークンのエアドロップ正式開始後には、同じくテスト参加者を対象に、約1,500円相当（10ドル）のSAKUトークン（100 SAKU）をエアドロップします。

＊SAKUトークンの初期価格は「1 SAKU＝0.1米ドル」を想定しています。

この機会にぜひご参加ください。

◆ テスト期間中に体験できるゲーム内容

テストプレイでは、PCブラウザ版のSakura Nexusを新サーバー環境上で提供します。

プレイ可能なゲームは、ポーカー3種類、スロットおよびミニゲーム7種類、ドミノ3種類です。

これらのゲームはいずれも、偶然性に依存したギャンブル設計ではなく、戦略や思考、相手との読み合いを重視したスキルベースのゲーム性を採用しています。



期間中ご登録していただければ、毎日1,000万～3,500万枚のCHIPトークンを受け取ることができます。初日は、全員特別5,000万枚以上のCHIPトークンがもらえます。毎日たっぷりのCHIPトークンでプレイしていただけます。



また、テスト期間中は新デザインのテーブルや背景を導入するほか、Genesis NFTホルダー向けのVIPルームも開放されます。VIPルームでは、NFTホルダーが友人を招待してプレイでき、限定的な対戦体験を楽しむことができます。

◆ テスト参加にあたっての注意事項

テスト期間中は課金機能を利用することはできません。また、テスト環境で作成されたプレイデータは、正式リリース後の本番環境には引き継がれません。本プレイテストではPCのみプレイ可能です。

プレイ中に気づいた不具合や改善点については、テスト終了後に実施する事後アンケートを通じて報告を受け付けます。当社は、寄せられたフィードバックをもとに、正式リリースに向けた改善を進めていきます。

■ GENESIS NFT Round 3 パブリックセール開催

本ラウンドは、より多くのユーザーがSakura Nexusエコシステムに参加できる機会として実施される一般参加型のパブリックセールです。WL登録不要で、どなたでもご参加いただけます。

GENESIS NFTは、Sakura Nexusの中核メンバーとしての権利や各種特典が付与される、特別なNFTです。本セールでは、1枚あたり 2,100 SEI で購入可能となっています。

◆ ジェネシスNFTとは

- 販売枚数：1567枚- 標準販売価格：2100 SEI- 販売時間：2026年2月15日11:00 ～- 販売場所：MagicEden

1枚のジェネシスNFTを保有することは、Sakura Nexusエコシステムのコアメンバーになることを意味します。

ゲーム内外をつなぐ「アクセスパス」であり、報酬・リアル特典・コミュニティ参加権を包括した特別なNFTです。

（1）アート & コレクタブル価値

・トップアーティスト制作：ACG文化 × ポストモダン日本アニメ美学

・限定2,025枚のみの希少NFT

・Sakura Nexusの世界観を反映した独自アート

（2）機能・リワード特典

・VIPルーム開設で最大3％の収益シェア獲得

・サクラポイントに応じて「＄SAKU トークン」が定期エアドロップ（長期保有で倍率UP）

・ジェネシス限定ゲーム体験（特別モード・限定機能）

（3）パートナー連携による「毎年選べるリアル特典」

・世界1,500以上の空港ラウンジ利用

・Uber / Uber Eats クーポン

・モバイルバッテリーシェアサービス など

■ Sakura Nexus オフラインイベントの開催

Sakura Nexus の正式リリース前テストの取り組みの一環として、オフラインイベントの開催を予定しています。

本イベントは、オンライン上で実施しているテストプレイに加え、実際にプレイヤーや関係者が集い、リアルな場でゲーム体験や意見交換を行うことを目的としたイベントです。

当日は、Sakura Nexusのゲーム紹介やコンセプトについての説明に加え、実際のプレイ体験と交流を中心としたプログラムを予定しています。

イベント参加者には、来場への感謝を込めたリワードの提供を予定しています。内容は以下を予定しており、詳細は現在調整中です。

- Sakura Nexus オリジナルグッズ- 世界約1,500か所の空港ラウンジで利用可能な Priority Pass（ラウンジ1回利用権）- SAKUトークンのエアドロップ

イベントは、東京都港区赤坂にあるポーカールーム Forest neon赤坂 にて開催予定です。

- 所在地：東京都港区赤坂6-3-15 5階- アクセス：赤坂駅 徒歩1分- 特徴：初心者歓迎／無料講習あり- TEL：090-6166-7056

開催日時は 2026年3月7日（土）15:00～19:00 を予定しています。

※本イベントの内容、実施時間、提供リワード等については、今後の準備状況や運営上の判断により変更となる可能性があります。詳細が確定次第、Sakura Nexus公式サイトおよび公式SNSを通じて、改めてご案内いたします。

■ 『Sakura Nexus』について

『Sakura Nexus』は、香港に上場している大手ゲーム開発企業が手がけた人気アプリ『Domino Hub』を基盤として発展した新しいWeb3マルチゲームプラットフォームです。

月間100万人以上のユーザー基盤と8,200万ドル（約125億円）規模の年粗利を持つ強固な基盤を活かし、200名規模の開発チームによる高品質なUI/UXで、日本市場を起点に世界展開を目指します。

ゲーム内では、シングルプレイやVIP専用ルーム、トーナメントなど複数のモードを用意し、ライトユーザーからコアプレイヤーまで幅広く楽しめる設計です。

プラットフォームには、運営方針や意思決定に用いるガバナンストークン「SAKU」と、ゲーム内で使用でき、提携先クーポンとの交換にも対応するゲーム内トークン「CHIP」の2種類のトークンを導入。これにより、ゲームプレイと経済圏の両立が可能です。

また、景品表示法や資金決済法などの日本法令に準拠した体制を整えており、専門弁護士チームと金融庁との協議を通じて、安全に参加できる環境を構築しています。

無料でも楽しめる一方、継続プレイで報酬を得られる「Play and Earn」モデルや、特別ルームへのアクセス権や報酬優遇付きのNFTなど、収集性やコミュニティ参加意欲を高める要素も豊富です。

・公式サイト：https://www.sakura-nexus.xyz/

・X（旧Twitter）：https://x.com/PlaySakuraNexus

・Whitepaper：https://sakura-nexus.gitbook.io/sakura-whitepaper

・Discord：https://discord.com/invite/DPaA48p6hZ

■ 株式会社AI on Web3について

・会社名

株式会社AI on Web3

・代表者

Allen Chow（代表取締役CEO兼ファウンダー）

・所在地

東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F－C

・事業内容

GameFiプロダクト「Sakura Nexus」をはじめとするWeb3関連商品の制作・運営、マーケティング支援

・ホームページ

https://www.aionweb3.ai/

・プロダクト「Sakura Nexus」ウェブサイト

https://www.sakura-nexus.xyz/

・お問い合わせ

contact@aionweb3.ai