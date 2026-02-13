メガスタの破産報道を受け、オンライン個別指導塾NextStepが緊急受け入れ支援を開始― 授業継続が困難となった小中高生へ、1ヶ月授業料・教材費無償提供 ―

株式会社irodori

株式会社irodori（本社：滋賀県草津市、代表取締役：寺田安来（てらだ あらん））が運営するオンライン個別指導塾NextStepは、オンライン家庭教師「メガスタ」を手掛ける（株）バンザン破産の報道を受け、授業の継続が困難となった小学生・中学生・高校生の緊急受け入れ支援を開始いたします。 突然の事業停止は、生徒の学習計画に深刻な影響を及ぼします。特に受験を間近に控えた生徒にとって、学習の空白期間は計り知れない不安につながります。この状況を受け、NextStepでは「学びを止めない」ことを最優先とし、以下の緊急支援を実施することを決定いたしました。詳細は特設ページでもご確認いただけます。

緊急支援 特設ページ：

https://relief.irodori-group.co.jp(https://relief.irodori-group.co.jp)

■ 緊急支援内容

対象者： メガスタを利用していた小学生・中学生・高校生

支援内容：

・入塾後の初月授業料および初回教材費を全額免除

・優先的な入塾面談および学習計画の再設計

・総合型選抜（AO入試）対策の継続支援

・転塾に伴う初期負担（入塾金）の全額免除

■ NextStepの強みと信頼性

NextStepは、単に授業を提供するだけでなく、生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出すための教育環境を追求しています。

1. 完全1対1のオーダーメイド指導

講師1人に対して生徒1人の完全マンツーマン指導を徹底。生徒の学力や目標、性格に合わせて作成するオーダーメイドのカリキュラムにより、きめ細やかな学習支援を実現します。「無謀」と言われた志望校への逆転合格や、不登校からの復学支援など、数多くの実績がございます。

2. 自治体連携による安定した運営基盤

全国7つの自治体と連携し、教育格差是正を目的とした公営塾の実証実験を行うなど、教育の地域格差という社会課題にも真摯に取り組んでいます。これらの活動で培った安定的な講師管理体制と運営基盤が、私たちの強みです。

3. 経験豊富な塾長による質の高い教育

塾長の山田侑季は、スタディサプリ個別指導塾オンライン中学講座での最多受賞歴や、秀英予備校、森塾といった大手学習塾での豊富な指導経験を持っています。その知見を活かし、質の高い教育サービスを提供します。

■ 講師の雇用も保護

今回の事態は、生徒だけでなく、指導の場を失った講師の方々にも大きな影響を与えています。NextStepでは、指導を希望される講師の受け入れ体制も強化し、可能な限り指導機会を確保することで、教育現場を支える人材を守ります。生徒と講師の双方が安心して学び、教え続けられる環境こそが、持続可能な教育支援の根幹であると考えています。

■ 今後の対応

教育事業者として恒久的な無償提供はできませんが、本支援は緊急措置として初月1ヶ月分を対象に実施いたします。生徒の学びを守ることと同時に、それを支える講師の雇用を守ることもまた、私たちの責務であると考えています。講師が安心して指導を続けられる環境があってこそ、生徒に質の高い教育を届けることができます。今回の緊急支援が、先の見えない不安を抱える生徒・保護者の皆様、そして講師の皆様にとって、次の一歩を踏み出すきっかけとなることを心から願っています。

■ 株式会社irodoriについて

「可能性に蓋をしない社会を共に描く」をミッションに、人の可能性が環境によって拓かれる社会の実現を目指す、滋賀県発の教育系スタートアップです。

会社名: 株式会社irodori

所在地: 滋賀県草津市野路東1丁目1-1 立命館大学グラスルーツイノベーションセンター

設立: 2025年7月7日

代表取締役: 寺田安来

塾長: 山田侑季

事業内容:

・オンライン個別指導塾「NextStep」の運営

・自治体連携による教育実証事業（全国7自治体と連携）

・スクール事業者向けシステム開発事業「Palette」

コーポレートサイト: https://corp.irodori-group.co.jp/

NextStep公式サイト: https://nextstep.irodori-group.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社irodori 広報担当

Email: info@irodori-group.co.jp

電話番号: 055-960-8467（受付時間：9:00～22:00）