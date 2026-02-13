『FM OSAKA 55th anniversary RADIO WONDERLAND』２月1３日(金) 大阪城ホールにて開催しました！

株式会社エフエム大阪撮影：渡邉一生

２026年2月13日(金)、大阪城ホールにて、開局55周年イヤーを締めくくるスペシャルなオムニバスライブ『FM OSAKA 55th anniversary RADIO WONDERLAND』を開催しました。

トップバッターはCLASS SEVEN。配信デビュー曲「miss you」、そしてグループ初のバラードである「White Love」を披露し、やわらかな歌声で会場を包みました。続いてBALLISTIK BOYZは、「We Never Die」をはじめとする6曲を畳みかけるようにパフォーマンス。圧巻のダンスとボーカルで一気に会場のボルテージを引き上げました。

２月１１日にメジャーデビューを果たしたBUDDiiSは、メジャーデビュー1stアルバムのリード曲

「#KISSYOU」を含む６曲を披露。フレッシュさと勢いあふれるステージで、観客との一体感を生み出しました。≒JOYは、SNSで話題の「ブルーハワイレモン」、最新曲「電話番号教えて！」など5曲を披露。きらめくポップチューンで会場を鮮やかな空気に染め上げました。

EXILE SHOKICHIは、ソロ楽曲「Underdog」、EXILEの代表曲「Choo Choo TRAIN」など全6曲を披露。圧倒的な歌唱力と存在感で観客を魅了し、会場は大きな歓声と手拍子に包まれました。

アンジュルムは、「愛すべきべき Human Life」や「友よ」など全６曲をパフォーマンス。力強さとエモーショナルさを併せ持つステージでフロアを揺らし、会場の熱気をさらに高めました。

そしてフィナーレは、出演者全員でアンジュルムの「46億年LOVE」を披露。

ここでしか見られない特別なコラボレーションに、会場の興奮は最高潮に達しました。

FM大阪55周年の感謝の気持ちを込めてお届けしたスペシャルな一日は、鳴りやまぬ拍手の中、幕を閉じました。

本日のイベントの模様は、3月8日(日)19:00～19:55、FM大阪SUNDAY SPECIALにて放送予定です。

【開催概要】

タイトル：『FM OSAKA 55th anniversary RADIO WONDERLAND』

開催日時：2026年2月13日（金）開場17：30 開演18：30

会場：大阪城ホール

出演：アンジュルム / BUDDiiS / ≒JOY / CLASS SEVEN /

EXILE SHOKICHI / BALLISTIK BOYZ

MC：下埜正太

公式HP：https://www.fmosaka.net/_ct/17798358