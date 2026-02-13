唐揚げの名店が集結する「からあげ祭 in イオンモール堺北花田」を3月27日(金)~29日(日)の3日間開催決定！出店飲食店募集中！

FoodFes株式会社

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は2026年3月27日(金)～29(日)の3日間「からあげ祭 in イオンモール堺北花田」を開催いたします。

からあげ祭とは？

全国各地で愛される唐揚げの名店が一堂に会するグルメイベントです。

本イベントは、子どもから大人まで幅広い世代に愛される“からあげ”を主役に、「花よりからあげ」を合言葉に、“今いちばん好きな一杯＝推しのからあげ”を見つけることをテーマにしたからあげ祭りです！

会場には、

・長年愛され続ける名店

・こだわりの製法や秘伝ダレを持つ実力派店舗

など、個性豊かな唐揚げの名店が集結予定。

定番の醤油・塩からあげはもちろん、スパイス系、変わり種、地域色あふれる唐揚げなど、

食べ比べながら“あなたの推し”を探す楽しさを提供します。

春の行楽シーズンにぴったりな屋外イベントとして、家族・友人・カップルで楽しめる内容を予定しており、グルメファンはもちろん、週末のお出かけ先を探している方にもおすすめです。

出店店舗などの詳細は、順次発表予定。

最新情報は公式SNS・続報リリースにてお知らせいたします。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/88_1_dac9266e0741d9f6eda2206e5739dd2f.jpg?v=202602141151 ]