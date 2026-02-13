RAB ROOTS「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2026 “ROOTS” 4」“原点の熱”が爆発！
アニソンダンスパフォーマー REAL AKIBA BOYZ（所属：クリエイターレーベル「METEORA st.」）の結成時から活動を共にしてきたオリジナルメンバー5名によるユニット RAB ROOTS（アールエービールーツ） は、2026年2月13日、KT Zepp Yokohamaにて 「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2026 “ROOTS” 4」 を開催し、大盛況のうちに終演いたしました。
RAB ROOTSは、涼宮あつき、けいたん、DRAGON、ムラトミ、マロンの5名からなる、REAL AKIBA BOYZの“原点”を体現するメンバー構成です。
予測不能なキービジュアルが示唆していた通り、当日のステージは“ROOTSワールド”が完全解放。男装によるボーイズラブ演技で会場をざわつかせ、後輩コンテンツへの愛あるイジりで笑いをさらい、そして誰も追随できない圧巻のダンスパフォーマンスでフロアを震わせました。この5人にしか作れない、狂気と愛情が渦巻く唯一無二の世界が展開され、会場全体が“原点の熱”に包まれ、RAB ROOTSの存在意義を改めて刻みつける夜となりました。
公演内では、REAL AKIBA BOYZおよびREAL AKIBA ARTISTZに関する最新情報も発表され、会場の熱気はさらに加速しました。まず、チャンネルNECOにて、2025年10月4日に開催された「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE ～ぼくらのマスターピース～」が5月下旬にテレビ初放送されることが決定し、あの日の熱狂と感動が全国へ届けられることに会場から歓声が上がりました。さらに、6月14日に川崎クラブチッタにて「REAL AKIBA ARTISTZ ファン感謝祭」を開催することが決定し、日頃の応援への感謝を込めてアーティストとファンが“同じ熱”を共有する特別な一日となることが告知されました。加えて、REAL AKIBA BOYZの新アーティスト写真も公開され、進化を続けるグループの“今”を象徴するビジュアルに、次なるステージへの期待が一気に高まる発表となりました。
アーカイブ配信チケットも販売中です。（https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10742）
ぜひ、RAB ROOTSワールド全開の狂熱ステージをご視聴ください。
RAB ROOTSが放った“原点の熱”と、REAL AKIBA BOYZが示した“未来への加速”。2026年、REAL AKIBAはさらに勢いを増して走り続けます。
＜ライブ写真＞
REAL AKIBA BOYZ
ネット上の関連動画総再生数5億再生超！
レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！
ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。
2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest World Wide2022」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。
2023年には新メンバー、現役高校生ダンサー龍を中心に「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、ソロ・ユニット・グループ活動問わず活躍の幅を広げている。
REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A
公式X (旧Twitter)：
https://x.com/RAB_CREW
Instagram:
https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/
＜METEORA st. INFORMATION>
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！
もっと、ずっと、向こうへ。
WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/(https://www.meteora-st.jp/)