日本直販、VTuberユニット「あみゅどる」とコラボ始動 ――日本直販公式ECサイト内に専用ショップ開設＆限定“和装”グッズを展開

日本直販株式会社

日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 彰孝／以下、日本直販）は、これまでの総合通販から「エンタメ・グローバル・DX・デジタル」を軸に“総合サービス”企業へと進化する取り組みの一環として、2.5次元Vtuberアイドルグループ「あみゅどる」とのコラボレーションを開始します。日本直販公式ECサイト内に「あみゅどる専用グッズショップ」を開設し、日本直販限定の『【第1弾】“着物姿”オリジナルグッズ』を展開するほか、オリジナル生配信番組・ライブコマースを通じて、ファンが“見て・選んで・買う”体験価値を拡張します。なお本コラボは、2026年2月13日（金）より順次スタートします。

■ 実施背景

日本直販は、デジタルとコンテンツの力で新しい顧客接点を創出し、これまでリーチが難しかった層にも“信頼できる購買体験”を届けることを目指しています。本コラボでは、VTuberという現代のコンテンツと老舗通販を掛け合わせることで、ファン体験と購買を自然につなぐ新しい商流を検証・拡張してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AK75W35S2E4 ]

また「あみゅどる」との共創により、コアファン層にとどまらず、幅広い年代への波及を狙います。

「あみゅどる」とは、6人の女性VTuberによる“アイドルユニット”で、読み方は Amuse Dolce（アミューズ ドルチェ）です。2024年3月18日にデビューし、バーチャルだけでなく実写（リアル）など様々なかたちでアミューズメントを届ける“2.5次元VTuberアイドルグループ”として活躍。総再生回数は約372万回を達成。（2025年10月19日時点）

■ 実施概要

- 開始時期：2026年2月13日（金）- 実施場所：- - あみゅどるメンバー公式YouTubeチャンネルでの配信（生配信・ライブコマース等）- - 日本直販公式EC内「あみゅどる専用グッズショップ」- 参加メンバー：倉持京子／猫月みお／みさとらん／餅々さくら／はてな- 主な実施内容：- - (1) 日本直販公式ECに「あみゅどる専用グッズショップ」が登場ファンが迷わず買える専用導線として、限定商品の一覧、販売スケジュール、購入方法、注意事項を集約します。- - (2) 【第1弾】日本直販限定「着物姿のオリジナルグッズ」“和装×VTuber”の世界観を日本直販限定企画として展開。コレクション性と日常使いの両立を意識したラインアップを予定しています。（注釈）具体的な商品ラインアップ・販売条件は、確定次第、続報でご案内します。- - (3) オリジナル生配信番組／ライブコマースを実施メンバー出演のオリジナル配信を通じて、限定コラボ商品の魅力を“ライブ”で届けます。視聴体験から購入へつながる導線づくりを行い、コンテンツと購買が一体となった体験価値を検証します。

■ 今後の展望

日本直販は「エンタメ・グローバル・DX・デジタル」を軸に、コンテンツと購買の接点を広げる“総合サービス”への変革を推進しています。本コラボを通じて、ファン体験を損なわない形でライブ配信・ライブコマースの運用知見を蓄積し、今後の協業・商品開発・新規顧客獲得へとつなげてまいります。

＜会社概要＞

■ 日本直販株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目20-5 伊藤佑ビル虎ノ門3F

代表者：代表取締役社長 水谷 彰孝

設立：1977年10月（日本直販ブランド開始）

事業内容：総合サービス（通販／コンテンツ企画／広告・販促支援 ほか）

URL：https://corporate.666-666.jp

■ あみゅどる公式

URL：https://amusedolce.com/