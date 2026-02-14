『ペンと手錠と事実婚』が48時間限定で最新刊直前まで一気読みできる！！「ヤングアニマルWeb」にて全話無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)︎椹木伸一・ガス山タンク／白泉社

『ペンと手錠と事実婚』（椹木伸一／原作 ガス山タンク／作画）が48時間限定で最新刊直前まで一気読みできる全話無料キャンペーン実施！

※会員限定で無料になる話も含まれます。



2/15(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！



【『ペンと手錠と事実婚』（椹木伸一／原作 ガス山タンク／作画）あらすじ】

事件一筋の刑事、切鮫鋭二は、とある事件現場で声を出さない不思議な女子高生、梔子鶫に出会う。

鶫は巧妙な殺人事件の真相を、スケッチブックに描いたド下手な絵で次々に明らかにし、犯人を追い詰める。逆恨みした犯人に襲われそうになる鶫だったが、切鮫は間一髪で彼女を助けることに成功し、犯人を逮捕。安堵する切鮫だったが、その直後、鶫から突然求婚されて―――。

【ヤングアニマルWeb】『ペンと手錠と事実婚』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/cbb43853f6557

【コミックス情報】１～６巻好評発売中！！

『ペンと手錠と事実婚 6』（椹木伸一／原作 ガス山タンク／作画 白泉社）書影ペンと手錠と事実婚 6

■著者名： ガス山タンク / 椹木伸一

■ISBNコード：9784592167266

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.10.29

推理力抜群の女子高生、梔子鶫（18）に迫られ、紆余曲折あって同棲することになった中年刑事、切鮫鋭二（40）。親の計らいで両家顔合わせの食事会をすることになった切鮫たちだったが、その最中に女性がホテルの客室から転落する事件が発生。鶫が突き止めた驚愕のトリックと、犯人の身勝手な動機とは？さらに、顔合わせを経て切鮫が鶫に伝えたいこととはいったい…？

大人気、歳の差ミステリーラブコメ、第６巻！

『ペンと手錠と事実婚 1』（椹木伸一／原作 ガス山タンク／作画 白泉社）書影ペンと手錠と事実婚 1

■著者名： ガス山タンク / 椹木伸一

■ISBNコード：9784592164081

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2023.8.29