Sugar(ハート)Holic、1stシングル「Melty Merry Merry」MV公開＆2曲同時サブスク先行配信開始早川博隆・加藤弘也が楽曲提供

王道×ちょいクセガーリーな魅力で注目を集める次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」 は、


2026年2月14日 0:00より、1stシングル収録楽曲


・Melty Merry Merry
・もっともっと、好きになれ。


の2曲を主要音楽配信サービスにて先行配信開始いたしました。


さらに同日20:00より、
2026年3月24日(火)発売予定のSugar(ハート)Holic初CDシングルに収録された表題曲「Melty Merry Merry」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開いたします。


バレンタインデーに“甘く危うい恋”と“加速する恋心”を同時解禁。
Sugar(ハート)Holicの1stシングルが本格始動します。




■ 表題曲「Melty Merry Merry」

“不完全なとろける愛”をテーマにした、ちょいダーク・ガーリーソング。


甘さと狂気が同居する中毒性のある世界観を描いた本作は、
実力派作家陣によって制作された。


◆制作陣


作詞：大山恭子
作曲：早川博隆 / 宇田川 翔
編曲：宇田川 翔 / 早川博隆


早川博隆と宇田川翔による洗練されたメロディとサウンドアプローチが、
Sugar(ハート)Holicの“危うくも可愛い”世界観をより一層引き立てている。


▼ 配信リンク


https://linkco.re/XDC4S5cG








■ 続編曲「もっともっと、好きになれ。」

「好き、はじまったみたいです。」から続く、Sugar(ハート)Holic流“両片想い”第2章。


恋をして世界が色づいていく瞬間。
好き → 楽しい → もっと好き！


恋が毎日を輝かせ、
“好きになった自分がいちばん可愛い”と前向きに加速していく
疾走感あふれる王道ポップソング。


◆制作陣


作詞：加藤弘也
作曲：加藤弘也
編曲：加藤弘也


作詞・作曲・編曲を加藤弘也が手掛け、
王道アイドルサウンドの中に、
Sugar(ハート)Holicらしい可愛い自己肯定感を落とし込んだ一曲となっている。


同時に本楽曲は、
Sugar(ハート)Holicからファンへ向けた
「もっともっと好きになって？」という
二重構造のメッセージも込められている。


▼ 配信リンク


https://linkco.re/7utSE8uU






配信開始：2026年2月14日 0:00


配信先：Apple Music / Spotify / LINE MUSIC 他主要ストリーミングサービス



■ 「Melty Merry Merry」MVプレミア公開


公開日時：2026年2月14日 20:00
公開形式：YouTubeプレミア公開
URL：https://youtu.be/jupqhl3SRvA



チョコブラウン×ピンク×バーガンディを基調とした
ロマンチックで少し危うい世界観を表現。



バレンタインの夜にふさわしい、
“溶けるような恋”の映像作品となっています。



■ メンバーコメント



星乃愛理

甘いだけじゃない、少しビターな想いも詰め込んだバレンタインソングです 🤎


大人っぽい表情や仕草にもぜひ注目してほしいです！！


この曲が、あなたの特別な一日をそっと彩れますように💭






仲乃羽菜

今までのわたしたちとは一風変わって甘いけれどすこし胸がぎゅっとなるすてきな歌詞の楽曲になっています。もっとSugar(ハート)Holicにめろめろになってほしいトクベツな1曲です❁⃘*.ﾟ






後藤理花

バレンタインにぴったりな新曲をリリースしました！


甘くてちょっぴりダークな大人な一曲です…(ハート)


ぜひ聴いてね♩






白雪いち

甘い中にちょっぴり苦さを混ぜたクセになるバレンタイン曲です！！


私たちからの素敵なバレンタインチョコをどうぞ(ハート)






大石花音

ちょっとダークで可愛いバレンタインの世界観を詰め込んだMVになっています！


Sugar(ハート)Holicの新たな一面を見てくだい






内川まどか

可愛いだけじゃない秘密の一曲、Melty Merry Merryがリリースされました


甘さの奥に潜むダークな世界観で一緒に恋に落ちたいです(ハート)






町田つむぎ

私たちのコンセプト“王道×ちょい癖ガーリー”にぴったりな甘いだけじゃないダークな部分をぎゅっと詰め込んだMVになってます！しゅがほりちゃんからのチョコレート受け取ってね♪





Sugar(ハート)Holicについて


Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、
「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。
2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、
ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、
一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。




Tour Schedule


Sugar(ハート)Holicは現在、
自身初となる東名阪ツアー
「Sugar(ハート)Holic 1st Tour『SUGAR INVATION 東名阪』」 を開催中。



すでに開催された東京公演が SOLD OUT となり、
その反響を受けて、各地公演への注目度も高まっている。



名古屋公演


開催日： 2026年2月28日（土）


会場： 名古屋 Sound Space DIVA



▼名古屋公演 チケット購入はこちら
https://ticketdive.com/event/YkIEK2ss3vl4YYKwvwby



Official Links


OFFICIAL SITE
https://sugarholic-official.com



Instagram
https://www.instagram.com/sgrholic_info/



X（旧Twitter）
https://x.com/sgrholic_info



YouTube
https://www.youtube.com/@sgrholic_info



TikTok
https://www.tiktok.com/@sgrholic_info



各種サブスクリプション配信
https://linkco.re/25CVrDdH



お問い合わせ


MAIL：sugarholic1122@gmail.com