今年はマガジンのメンズが薔薇をお届けいたします♪ #マガジンバレンタインフェア 2/14から開催！

株式会社講談社#マガジンバレンタインフェア

日本では好きな男性にチョコレートを贈るバレンタインですが、海外では男性が大切な女性に赤い薔薇を贈る日だそうです。赤い薔薇の花言葉は「愛情」「情熱」「あなたを愛しています」…。

今年はそんな海外の情熱的な風習にならって、マガジンのメンズメンバーが赤い薔薇を持った特典イラストカードを配布いたします！ 熱い情熱がみなさまに届きますように…!!

【購入特典】

対象期間内に対象作品を購入すると、購入作品に対応したキャラクターの特典イラストカ

ードが1枚もらえます。（※購入冊数に関わらず1枚のお渡しとなります。ただし各店舗様によって配布方法が異なる場合もございます）

【対象作品】本編単行本既刊・新刊全巻が対象となります。

『WIND BREAKER』（特装版、ポストカードブック「風」、ポストカードブック「鈴」【3/9発売予定】、公式キャラクターブック秘ノート含む）

『青のミブロ』

『薫る花は凛と咲く』（４７都道府県ポストカードブック【3/9発売予定】含む）

『灰仭巫覡』

『黒月のイェルクナハト』

『Ｋ-９ 警視庁公安部公安第９課異能対策係』

『ゼロとヒャク』

『スルガメテオ』

『黄昏町プリズナーズ』

『杖と剣のウィストリア』

各作品２種類のイラストを期間中、２弾に分けて配布します！

【開催期間】

2026年2月14日～2026年3月13日

第１弾 2月14日～2月28日

第２弾 3月1日～3月13日

さらに…描き下ろし色紙が当たるWチャンスキャンペーン!!

特典イラストカードをゲットした方に、週刊少年マガジン公式アカウント（旧Twitter）(https://x.com/shonenmagazine1)をフォローしていただき、期間内にお受け取りになった特典の写真とともに「#マガジンバレンタインフェア」をつけてポストいただいた方の中から、抽選で各作品1名様に描き下ろし色紙をプレゼント!!

応募詳細や規約はマガジン公式サイトのお知らせ(https://shonenmagazine.com/info/entry/20260214_Valentine/)をご確認ください。

特典はなくなり次第終了となります。施策に関わる景品・特典等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

さらに…各電子書店でもキャンペーン実施中！

一部書店では、第1弾「ペーパーA」と同柄のイラストを使用したデータ特典も配布！

※特典イラストペーパーの配布は紙版のみの実施ですが、一部店舗にてペーパーAと同柄の画像をデータにて配布いたします。詳しくは以下の参加書店一覧をご確認ください。

ときめきが止まらない(ハート)マガジンバレンタインフェア！

＜「ときめきが止まらない(ハート)マガジンバレンタインフェア！」＞

施策期間：2026年2月14日（土）～2月28日（土）

参加書店一覧

・ebookjapan（データ特典配布あり）

・紀伊國屋kinoppy（データ特典配布あり）

・BOOK☆WALKER（データ特典配布あり）

・漫画全巻ドットコム（データ特典配布あり）

・Amebaマンガ

・dアニメストア

・DLsite／comipo

・DMM.com

・Huluコミックサービス

・ギャラクシーコミック

・LINEマンガ

・music.jp

・yodobashi.com

・コミックフェスタ

・まんが王国

・めちゃコミック

・ぼるコミ

・恋コミ

※本キャンペーンは、各電子書籍ストアにて実施されるものです（一部ストアを除く）。

※詳細の内容は、各電子書籍ストアでご確認ください。

※Wチャンスキャンペーンは、電子データ特典は応募の対象に含まれません。予めご了承ください。