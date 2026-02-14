今年はマガジンのメンズが薔薇をお届けいたします♪ #マガジンバレンタインフェア 2/14から開催！

#マガジンバレンタインフェア


日本では好きな男性にチョコレートを贈るバレンタインですが、海外では男性が大切な女性に赤い薔薇を贈る日だそうです。赤い薔薇の花言葉は「愛情」「情熱」「あなたを愛しています」…。


今年はそんな海外の情熱的な風習にならって、マガジンのメンズメンバーが赤い薔薇を持った特典イラストカードを配布いたします！ 熱い情熱がみなさまに届きますように…!!



【購入特典】


対象期間内に対象作品を購入すると、購入作品に対応したキャラクターの特典イラストカ


ードが1枚もらえます。（※購入冊数に関わらず1枚のお渡しとなります。ただし各店舗様によって配布方法が異なる場合もございます）




【対象作品】本編単行本既刊・新刊全巻が対象となります。



『WIND BREAKER』（特装版、ポストカードブック「風」、ポストカードブック「鈴」【3/9発売予定】、公式キャラクターブック秘ノート含む）


『青のミブロ』


『薫る花は凛と咲く』（４７都道府県ポストカードブック【3/9発売予定】含む）


『灰仭巫覡』


『黒月のイェルクナハト』


『Ｋ-９　警視庁公安部公安第９課異能対策係』


『ゼロとヒャク』


『スルガメテオ』


『黄昏町プリズナーズ』


『杖と剣のウィストリア』




各作品２種類のイラストを期間中、２弾に分けて配布します！

【開催期間】


2026年2月14日～2026年3月13日



第１弾 2月14日～2月28日



第２弾 3月1日～3月13日



さらに…描き下ろし色紙が当たるWチャンスキャンペーン!!

特典イラストカードをゲットした方に、週刊少年マガジン公式アカウント（旧Twitter）(https://x.com/shonenmagazine1)をフォローしていただき、期間内にお受け取りになった特典の写真とともに「#マガジンバレンタインフェア」をつけてポストいただいた方の中から、抽選で各作品1名様に描き下ろし色紙をプレゼント!!


応募詳細や規約はマガジン公式サイトのお知らせ(https://shonenmagazine.com/info/entry/20260214_Valentine/)をご確認ください。



特典はなくなり次第終了となります。施策に関わる景品・特典等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。




さらに…各電子書店でもキャンペーン実施中！

一部書店では、第1弾「ペーパーA」と同柄のイラストを使用したデータ特典も配布！


※特典イラストペーパーの配布は紙版のみの実施ですが、一部店舗にてペーパーAと同柄の画像をデータにて配布いたします。詳しくは以下の参加書店一覧をご確認ください。



ときめきが止まらない(ハート)マガジンバレンタインフェア！

＜「ときめきが止まらない(ハート)マガジンバレンタインフェア！」＞


施策期間：2026年2月14日（土）～2月28日（土）



参加書店一覧


・ebookjapan（データ特典配布あり）


・紀伊國屋kinoppy（データ特典配布あり）


・BOOK☆WALKER（データ特典配布あり）


・漫画全巻ドットコム（データ特典配布あり）


・Amebaマンガ


・dアニメストア


・DLsite／comipo


・DMM.com


・Huluコミックサービス


・ギャラクシーコミック


・LINEマンガ


・music.jp


・yodobashi.com


・コミックフェスタ


・まんが王国


・めちゃコミック


・ぼるコミ


・恋コミ



※本キャンペーンは、各電子書籍ストアにて実施されるものです（一部ストアを除く）。


※詳細の内容は、各電子書籍ストアでご確認ください。


※Wチャンスキャンペーンは、電子データ特典は応募の対象に含まれません。予めご了承ください。