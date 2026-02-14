【フジテレビ】井内悠陽×阿久根温世 W主演 キービジュアル＆場面写真解禁！追加キャスト６名を発表 FODオリジナルドラマ『コントラスト』

株式会社フジテレビジョンFODにて３月13日（金）20時より 全８話一挙独占配信スタートhttps://www.fujitv.co.jp/drama_contrast/ （オフィシャルページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、３月13日（金）20時より独占配信を開始するFODオリジナルドラマ『コントラスト』。この度、キービジュアルと場面写真を解禁！また、６名の追加キャストを発表しました。

『コントラスト』(C)itz／プランタン出版 (C)フジテレビジョン

itz原作のBLコミック『コントラスト』は、不器用で対照的な青年２人が惹かれ合う姿を描き、恋する気持ちを丁寧に描いた青春ラブストーリーです。BL界の秀作として幅広い世代の読者から支持を受け人気を博し、実写ドラマ化した『コントラスト』を、井内悠陽（いうち・はるひ）、阿久根温世（あくね・はるせ）のW主演でお届けします。

いつも人の輪の中心にいる人気者で、順風満帆な高校生活を送っているように見える一方で、中学時代の怪我による挫折から、何事にも冷めた毎日を過ごしていた翔太（かなた）と、特進クラスに在籍する成績優秀で一匹狼、人と距離を置いて過ごしてきた陽（あきら）。クラスも名前も知らないけれど顔だけは互いに知っている存在だった２人が、ある日偶然屋上へ続く踊り場で出会うことから、この物語は始まります。古いCDプレイヤーで一つのイヤホンを分け合って音楽を聴き、心地よい時間を過ごしながら距離を縮めていく２人。正反対の翔太と陽が少しずつ意識し惹かれ合う中で、それぞれが抱える過去の苦しみと葛藤が、お互いの関係に影を落としていきます。

過去のトラウマに振り回されながらも、リアルな高校生の甘酸っぱさと、誰もが共感できるシチュエーションが心に響く優しいストーリーは、恋を応援したくなる気持ち、人を愛する喜びを思い出させてくれる作品です。

ドラマ『コントラスト』では、高校生活を覗いているようなリアルな日常感を、親しみやすいタッチで、心地よい音楽に乗せて描き出します。一方、翔太と陽の過去の傷や体験を含めた２人の想いと、すれ違う繊細な心理描写も、本作の見どころのひとつです。映画のように美しく柔らかなトーンで心情を描き、煌めく青春とリアルな葛藤をお届けします。

期待の若手俳優２人が魅せる、友情と恋の狭間で揺れる繊細な心理描写、翔太と陽の“コントラスト”にぜひご注目ください。

【追加キャスト発表！】

この度、追加キャストとして６名の出演が決定しました。

（上段左から）井上想良、冨里奈央（乃木坂46）、HAYATO（下段左から）樫又龍ノ介、米尾賢人、中山翔貴

陽の元家庭教師であり、エリートサラリーマン・神田曜一役を演じるのは、ドラマ『永遠の昨日』、『顔のない患者-救うか、裁くか-』などでの繊細な感情表現で注目を集める井上想良。陽の過去に深く関わる存在として、物語に大きな影響を与えていきます。翔太の同級生で、陽との関係を応援する真っ直ぐな性格の友人・中野瑞希役には、乃木坂46のメンバーとして活動する一方、ドラマ『ふたりエスケープ』、『古書堂ものがたり』等の出演で、俳優としても注目を集める冨里奈央。翔太と陽に寄り添う優しさを持ち、２人を傍で支える瑞希を演じます。同じく翔太の同級生で、お調子者ながら翔太の変化を静かに見守る友人・ジュン役を演じるのは、XYのメンバーとして活躍しながら、『セラピーゲーム』などドラマや舞台でも存在感を発揮してきたHAYATO。明るさの裏にある思いやりを表現します。お坊ちゃん気質で天然な翔太の同級生・マッキー役を演じるのは、ドラマ『被写界深度』、『その着せ替え人形は恋をする』などでの等身大の演技で存在感を発揮し、舞台・映像を問わずキャリアを重ねてきた樫又龍ノ介。明るく人懐っこい性格で、中学生時代は陽と同じ塾に通っていた親友・名もなき少年役には、龍宮城のメンバーとして活動し、ドラマ『秘密を持った少年たち』で話題を集めた米尾賢人。過去と現在をつなぐ重要な存在として、陽の内面を映し出します。そして、京都の大学院生で、離れて暮らす陽の兄・千川輝役を演じるのは中山翔貴。ドラマ『下剋上球児』などで自然体の演技が評価され、映画『教場Requiem』、『教場Reunion』でも注目される中山が、兄としての存在感で、物語に深みを添えます。

実力派から注目の若手まで多彩なキャストが集結し、翔太と陽を中心とした登場人物の人間関係を、よりリアルに描き出します。

【コメント】

神田曜一役 井上想良

「神田役を演じさせて頂きました井上想良です。

神田は、陽の兄である輝の同級生。そして陽の元家庭教師です。また陽にとってお兄ちゃんの様な、存在でもあります。原作を読んで神田にどこか儚さを感じました。過去に起きた神田の痛みだったり葛藤にちゃんと向き合って演じることで、陽の心の拠り所になりたい。そう思って臨みました。２人の青春の色に少しでも淡さを入れられるように頑張りました。是非お楽しみに！」

中野瑞希役 冨里奈央（乃木坂46）

「中野瑞希役を務めさせていただきました、乃木坂46の冨里奈央です。

今回の出演にあたって、原作を読み込んで役と向き合いました。

瑞希は翔太と陽の関係に欠かせない明るく大切な役で、本読みの段階から難しさや不安もありましたが、監督やスタッフのみなさん、キャストの皆さんに支えていただきながら、少しずつ役を積み重ねることができたと感じています。

高校生役として青春を過ごせたこともとても貴重で楽しい時間でした。

ぜひご覧いただけたら嬉しいです」

ジュン役 HAYATO

「今回『コントラスト』でジュン役を演じましたHAYATOです。

なんと、17歳の高校生役です、、、！笑

ジュンは普段明るい性格ですが、常に周りに気を配り、翔太の悩みや瑞希の心の動きに誰よりも早く気づき、そっと寄り添う優しい青年です！

そんなジュンを演じることができて本当に幸せでした！

この作品が沢山の方に愛されますように…！」

マッキー役 樫又龍ノ介

「マッキー役を演じさせていただく、樫又龍ノ介です。

今回、『コントラスト』という作品に参加できたことをとても嬉しく思っています。

現場では監督をはじめ、スタッフの皆さん、共演者の方々が常に温かく、助けてくださりました。本当にありがとうございました。

役と向き合う中で、自分自身との共通点が多くあり、たくさんの気づきをもらえました。

多くの方にこの作品を楽しんでいただけたら嬉しいです」

名もなき少年役 米尾賢人

「過去の出来事をお互いが支えになって乗り越えていく、人間性も溢れるこの素敵な作品に出演することができてとても嬉しいです！

知らぬ間に思わせぶりな行動をとってしまう能天気な名もなき少年。陽の人生に影響を与える存在になれるように精一杯頑張りました。

初めての個人で出演させていただく作品でしたが、とてもあたたかく迎え入れてくれたみなさんのおかげで、たくさんのことを学ぶことができました！

温世とは久しぶりに共演することができて、温世がお芝居をすると感じられるエネルギーの強さに影響を受けながら、負けじと食らい付いていきました。

お芝居をする相手が温世で幸せでした！改めてたくさんの方に感謝でいっぱいです。

『コントラスト』ぜひご覧ください！！」

千川輝役 中山翔貴

「この作品は、恋愛だけでなく、人と人との距離感やすれ違いをとても丁寧に描いている作品だと感じました。僕が演じた輝も、親友の神田や弟の陽との関係を通して、誰かを想う気持ちやその複雑さに触れていきます。

僕自身にも弟がいるからこそ、輝が弟と向き合う姿には共感する部分が多く、想いの伝え方や人との関わり方について改めて考えさせられました。

原作が持つ静かな余韻を大切にしながら、輝という人物に向き合い、演じさせていただきました」

【場面写真解禁】

ドラマ『コントラスト』の配信に先駆け、本編の世界観をいち早く体感できる場面写真を初解禁！

井内悠陽(C)itz／プランタン出版 (C)フジテレビジョン阿久根温世(C)itz／プランタン出版 (C)フジテレビジョン（左から）井内悠陽、阿久根温世(C)itz／プランタン出版 (C)フジテレビジョン（左から）井内悠陽、阿久根温世(C)itz／プランタン出版 (C)フジテレビジョン

ドラマ『コントラスト』（左）井内悠陽、（右）阿久根温世(C)itz／プランタン出版 (C)フジテレビジョン

【あらすじ】

いつも人の輪の中にいる人気者だけど、どこか冷めたところがある青山翔太（あおやまかなた）と、成績優秀な一匹狼の千川陽（せんかわあきら）。クラスも名前も知らないけれど顔だけは互いに知っている。対照的な２人がある日屋上へと続く踊り場で出会う。喧騒が遠くに聞こえる２人だけの空間で人には言えない心の内を語り出し…。誰も知らない学校の片隅で一つのイヤホンを分け合いギターリフの音を聴きながら、２人の鼓動はいつしか重なり合っていく――。

◇ ドラマ概要

■タイトル：『コントラスト』（全８話）

■配 信：FODにて３月13日（金）20時より全話一挙配信開始

※配信日時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■出 演：井内悠陽、阿久根温世

冨里奈央（乃木坂46）、HAYATO、樫又龍ノ介、中山ひなの

大倉琉人、米尾賢人、中山翔貴

井上想良

■原 作：itz『コントラスト』（プランタン出版刊）

■エンディングテーマ：リアクション ザ ブッタ「プリズム」（NICHION,INC.）

■スタッフ：脚本：山田佳奈／富田未来

監督：富田未来／中山佳香

音楽：森 悠也

エグゼクティブプロデューサー：下川 猛

プロデュース：加藤康介（ワタナベエンターテインメント）

プロデューサー：大杉真美／伴 健治（さざなみ）

協力プロデューサー：北野 拓

制作協力：さざなみ

制作プロダクション：ワタナベエンターテインメント

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://www.fujitv.co.jp/drama_contrast/ （オフィシャルページ）

https://x.com/fujitvplus （FOD公式X）

https://www.instagram.com/fod_official/ （FOD公式Instagram）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：https://fod.fujitv.co.jp/f1/register