「話題の新店から名店までとんかつを大特集『推しかつ』」おとなの週末2026年3月号、本日発売♪

今号は話題の新店から名店まで「とんかつ」を大特集。ほか「お湯割りの新世界」、「あったかスイーツ」特集もあります。

今号は「とんかつ」を大特集。誰もが目と胃を奪われていく“かつ”は、完璧で究極の気軽な贅沢。金輪際出会えないなんてないけれど、食べたいメニューの上位にいつもいる。Ah その姿と味わいで誰も彼も虜にしていく。こんがりした姿が、溢れ出す旨みが……唯一無二じゃなくても、私にとって絶品なかつ♫

歌にして口ずさみたくなるような、新店、名店、街の名店、お酒充実の店……小誌が激推しする、その名も“推しかつ”を集めました。

寒い冬。日本酒のお燗もいいけれど、焼酎のお湯割りも乙なものです。立ち上る湯気にのった香りにふわ～っと華やぎ、呑むと心からあったまる。同じ蒸留酒のジンやウイスキーでも楽しめます。そんなお湯割りの“新世界”をお見せします。

寒さが染みる真冬はほかほかと湯気の立ち上る極上の“あったかスイーツ”が最高のしあわせ(ハート) やさしい口どけで、心までとろけそうなフワフワ系や鉄板の上で焼かれたアツアツ系までバラエティ豊かにご紹介。アジア系あったかスイーツも、あります！

■おとなの週末 2026年3月号の主な内容

・話題の新店から名店まで

推しかつ

・尊い旨さに沼ること必至

“新規推し”にしたい店

・味・風格ともに長年愛されるには理由がある

一度は食べたい“名店推し”！

・わざわざ行くべき

“地元推し”

・お酒と組み合わせれば、もはや神!?

“ペア推し”で楽しむ

・とんかつ大好き著名人＆スタッフの大本命

“イチ推し”教えます

・蜜月ぶりをあらためて検証する

とんかつの最高の相棒はどれだ!?

・推しかつの日々を振り返る

座談会 これがうちの“推し”です！

・立ち上る湯気に、香り華やぐ

お湯割りの新世界

・真冬の寒さにとろけそう

あったかスイーツ

・おとなの週末 おとりよせ倶楽部

「ホワイトデーギフト」

★連載／吉田羊の「ヒツジメシ～草を喰みたきゃ仕事しろ～」、ラズウェル細木の「たまGo!!」、森山大道の「Weekend」、マッキー牧元×門上武司「おいしい往復書簡」、茅野愛衣の「コヨイのカヤノ」、[Alexandros]磯部寛之の「酔滴のラダー」、杜氏の晩酌、女将のいる場所、おと週裏掲示板、今月の金メダルはココだ！、覆面ライターの1ヶ月食ダイアリー

■おとなの週末2026年3月号

■発売日：2026年2月14日（土）

■価格：1000円（税込み）

