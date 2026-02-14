株式会社グランドバリューがWell Bodyの「Offi-Stretch(R)」を導入！働く人々が全力で挑戦したいこと、実現したいことを全て叶える会社へ。

Well Body株式会社

Well Body株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水野 純一・吉村 直途）は、この度、株式会社グランドバリュー（本社：東京都江戸川区、代表取締役：古橋 慶樹）の社内福利厚生および健康経営施策の一環として、企業向けフィジカルケアサービス「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」の導入が決定したことをお知らせいたします。

導入背景

代表取締役の古橋 慶樹は、「人が真に仕事を楽しみ、挑戦し、実現していくためには、安心して働ける基盤が不可欠である」という考えのもと、心身の健康を支える取り組みを重視してきました。こうした理念の延長線上として、社員一人ひとりが良好なコンディションで働き続けられる環境づくりを目的に、オフィス内で専門的なフィジカルケアを受けられる「Offi-Stretch(R)」の導入に至りました。本施策を通じて、国籍やバックグラウンドを問わず、誰もが安心して力を発揮できる職場づくりに取り組む人々を支えるために尽力してまいります。

事前セミナーのご様子トライアル概要

・満足度4.66／5点

・継続利用希望100％

・施術を受けられた従業員様のお声（一部引用）

・全員分の施術ありがとうございます。

・姿勢改善についてどう意識したらいいかをストレッチ方法など具体的に教えてくれたのでとても満足です。

・姿勢の正し方、ストレッチ等を知れてよかったです。ありがとうございました。

・とても肩周りが軽くなしました、ありがとうございます。

・体をみてもらう良い機会を作ってもらいありがとうございます。

株式会社グランドバリューについて

「WORK LIFE ONESELF さあ、自分らしく働こう」というスローガンを掲げ、少子高齢化に伴う労働力の減少に対処すべく、国内だけではなく国外の人々の視野に入れ、人材派遣業や有料人材紹介を行行っております。また、国内外の人々が仕事に打ち込めるような環境整備を重視しております。

◎株式会社グランドバリューについて(https://grandvalue.net/)

企業向け出張型フィジカルケア「Offi-Stretch(R)（オフィストレッチ）」について

「Offi-Stretch(R)」は、身体の専門家である理学/作業療法士が直接企業へ訪問し、オフィス内で従業員のケアを行う「新しい健康経営」のソリューションです。

解剖学・運動学に基づいた専門家による評価と技術により、根本的な身体の課題にアプローチ。不調を未然に予防し、パフォーマンス向上へと導きます。

【主な特徴】

・専門家による医学的根拠に基づいたケアで従業員一人ひとりの身体を評価し、最適なケアを提供します。

・日々の現場作業やデスクワークにおける腰痛・肩こり・足の疲れなど、各業界特有の身体的負荷を重点的にケアします。

・職場内で完結するため、移動の手間なく気軽に利用可能。導入企業様からは「疲労軽減」に加え、「離職率の低下」や「エンゲージメントの向上」を実感する声も寄せられています。

今後の展望

Well Body株式会社は、株式会社グランドバリュー様をはじめとする多事業展開されている企業様にも、現場で働く方々が「より健康に・より安全に・より長く働ける環境づくり」に全力を注いでまいります。

一人ひとりの生活スタイルや現場特性に即したプログラムの提供により、身体負担の軽減やケガの予防を実現し、心身ともに健やかに働き続けられる社会の構築と、業界全体の発展に寄与してまいります。

【会社概要】Well Body株式会社

理学療法士として2万人を診た経験から「身体が良くなる概念、メカニズム」を発見した代表取締役の水野純一。独自メソッドを体現した中野の店舗は、口コミで広がり、トップアスリートや上場企業経営者、ビジネスパーソンから信頼を得ました。このメソッドをさらに広めるため2022年創業。「常識を変え、身体を変え、人生を豊かに。」を掲げ、現在は整形外科医の松平浩氏も顧問に就任し、独自メソッドを企業に出張して働く方にお届けするという、理学療法士の出張施術サービス「Offi-Stretch(R)」を展開しています。

代表取締役：水野 純一・吉村 直途

住所：東京都渋谷区渋谷1-3-18 ビラ・モデルナC1003

HP：https://offi-stretch.com/

【お問い合わせ先】

担当：尺長 孝紀

TEL：090-4129-4259

E-mail：kt@office-stretch.com