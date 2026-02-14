【開催報告レポート】CLOが牽引する法対応とサプライチェーン最適化 ～物流を「コスト」から「経営戦略」へと変える2026～を2026年1月16日（金）に開催｜船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年1月16日（金）に「CLOが牽引する法対応とサプライチェーン最適化 ～物流を「コスト」から「経営戦略」へと変える2026～」を船井総研グループ 大阪本社（イノゲート大阪）にて開催しました。

セミナーでお伝えした内容

「2024年問題」に端を発する物流業界の法規制強化と構造変化に対し、従来の「コスト削減」視点から脱却し、「競争優位性を生む経営戦略」として物流を再定義しなければなりません。

そのためにはCLO（Chief Logistics Officer/Strategist）選任の動きに対応し、「法対応」「CLOによるリーダーシップ」「荷主と物流事業者の協業」という3つの課題解決に向けた具体的なアクションプランへ落とし込む必要があります。

物流業界は法規制強化とドライバー不足により未曾有の危機を迎えています。この危機を成長のチャンスに変えるため、CLO主導による【法対応】と【サプライチェーン最適化】戦略を徹底解説しました。

開催概要

日 程：2026年1月16日（金）14:00～16:30

会 場：船井総研グループ 大阪本社 (イノゲート大阪21階)

住 所：大阪府大阪市北区梅田３丁目２－１２３

費 用：無料

対 象：製造・卸・小売企業の経営者および経営幹部、物流部門責任者

船井総研グループは大阪本社を移転します（2026年1月7日より適用）

会社紹介

社名変更のお知らせ（2026年1月1日より適用）

ーーー

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティングは、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」を運営しています。

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163