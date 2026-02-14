『文房具屋さん大賞2026』発表！最新文房具の中から、「大賞」が決定！有名文房具店のプロが厳選した名品たちを一挙大公開！

今年で14回目を迎えた「文房具屋さん大賞」。進化をつづける文房具が勢揃い！

株式会社扶桑社『文房具屋さん大賞2026』

毎年恒例！文房具ファンや文房具メーカーも大注目！全国有名文房具店の店員さんがもっとも評価した逸品を発表！2013年にスタートし、今年で14年目を迎えた「文房具屋さん大賞」。 全国の有名文房具店13社から、“文房具のプロ”である売り場の店員さんを審査員として迎え、ここ１年で新発売された商品の中から彼らが「自腹でも買いたい! 」という文具を厳正に審査。その“現場の声”をもとに、最高の逸品を決めるのが「文房具屋さん大賞」です。

大賞を含め、文房具ファン注目の最新アイテム762点を一挙大紹介！

本書では、「大賞」のほか「デザイン賞」「機能賞」「アイデア賞」、そして「書く・消す」「収納」「伝える・残す」「つける・留める・切る」の「部門賞」も発表。

注目の新商品がズラリと並ぶなか、誰よりも真剣に文房具と向き合う「文房具屋さん」が太鼓判を押したアイテムはいったい何なのか……? ぜひ、最新文房具の進化と魅力をお楽しみください！

【大賞】ソリッドライト／ LACONIC

＜解説＞

シンプルで機能的な設計が美しい所作を生み、書く楽しみへ誘ってくれる。

ポイント１.：シンプルなのがかっこいい研ぎ澄まされた設計美

メタル素材を使用した堅牢なボディ。ラバー塗装を施した軸は手に馴染み、ムダを削ぎ落としたデザインと機能性の高さを両立させている。公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2025年度グッドデザイン賞」を受賞。

ポイント２.：引き算の先にある書きやすさへのこだわり

緻密な設計により実現した絶妙な重心バランス。そしてほどよい重量感が、安定した使い心地を生み出している。クリップをなくし、さらに転がり防止用の六角リングを施すことで、書くことに集中できるレベルをさらに高めた。

ポイント３.：いつでも携帯。欠かせない相棒

独特の重みと存在感、そして何より優れた書き心地は思わず自慢したくなる。スマートかつシンプルなアイテムを持つ喜びを感じられる一品だ。持ち運びに便利な専用の牛革製ペンケースセットもある。

【デザイン賞】こまごまファイル A4サイズ／サクラクレパス

＜解説＞

もう迷子にさせない！大切な紙はここ一択

ポイント１.：じゃばらでガバッ分類がらくらく

子どもの宿題やテスト、お絵かきに連絡書類など、日ごとに増える紙をまとめて管理。13ポケットあり、インデックスシールで分類収納しやすい。保証書といった大事な書類や推し活グッズなど、目的別ファイリングもおすすめ。

ポイント２.：入れる・取り出すがスムーズ

ポケットはA4サイズ。ポケットの高さが低めで、メモやサイズの異なる書類でも入れやすく取り出しやすい作りになっている。クリアポケットなので中身が透けて見え、抜け落ちにくいのもいい。

ポイント３.：面ファスナー付き自立するのがうれしい

プラスチック製ケースで、閉じてもしっかり自立できる作り。開口部に面ファスナーを付けて簡単にとめられるので、片付けがしやすく大量の書類もギュッとコンパクトに。持ち運びしやすいハンドル付き。

【機能賞】フリクションシナジー3(FRIXION SYNERGY 3)／パイロット

＜解説＞

書いて消せてスマートまさにハイスペックな相棒

ポイント１.：定評ある書き味で0.4mm登場

フリクションシリーズの代名詞ともいえるPILOT独自開発のペン先「シナジーチップ」を搭載。書き出しがよく、なめらかに細い線を繰り出す書き心地のよさが人気。汎用性の高い黒・赤・青の3色を0.4mmの超極細で新発売した。

ポイント２.：ボールペンなのに消せる

同シリーズが愛される最大の理由は「消せる」こと。鉛筆文字を消しゴムで消すように、付属のラバーで擦れば消える「フリクションインキ」は、ボールペンのそれまでの常識を覆した。摩擦による熱でインキが無色化する特性。

ポイント３.：スマートボディに好みで選べる5色展開

細身のスタイリッシュで軽量なボディは持ち運びにも適しており、替え芯式で長く愛用したくなる。0.4mmのペン先に光沢と淡さを備えた軸カラー5色で、シーンや好みに合わせてさらに使いやすくなった。

＜解説＞

インパクト大。ＵＦＯが光る！ 吸い込む？

ポイント１.：思わずクスッ牛の連れ去り

牛が未確認飛行物体に吸い込まれる！ 思わず笑ってしまいそうなさまを表現したユニークなデザイン。光線をイメージした蛍光色の小型ポーチで、ファスナーについている牛のアクリルチャームを上げ下げしたくなる。

ポイント２.： UFOがキラッと光る

UFO部分にはリフレクター素材が用いられている。当たった光を反射し、暗い場所でキラッと怪しげに光るUFOを体現した。バッグなどにつけておけば、暗がりでの視認性を高めてくれる効果も。

ポイント３.：カラフルな光線何色にする？

ネオンカラー4色展開。鮮やかな大型チャームとしてバッグにつけると注目度は高まるだろう。フラットポーチにキャラクター小物や推しのアクスタを入れれば、お気に入りを汚さずいつも持ち歩ける。

審査員店一覧（※五十音順）

石丸文行堂、オフィスベンダー、くまざわ書店、コーチャンフォー、精文館書店、TSUTAYA蔦屋書店、ナガサワ文具センター、ノベルティ研究所、ハンズ、丸善ジュンク堂書店、有隣堂、ヨドバシカメラ、ロフト

■書誌内容

●2026年の「大賞」を発表！

あらゆる新商品の中から選ばれた最高の逸品を「大賞」として発表！

さらに「デザイン賞」「機能賞」「アイデア賞」も発表

●「書く・消す」部門、「収納」部門、「伝える・残す」部門、「つける・留める・切る」部門のNo.１アイテムを紹介

●審査員が「個人的にハマった」審査員特別賞も発表

●ほか、ホットな文房具企画も充実！

▽文房具ってスゴイ！「トレンド座談会2026」

▽たこなお文具情報室PRESENTS「文房具ZINE 図書館＋放送室」

▽ひと味違うこだわりが詰まった「ファクトリー文房具」

▽今文具界で話題の人物を深掘りPICK UP！「THE 文具人」 向井善昭さんが登場！

▽受賞商品をドーンとプレゼント！

ほか

【書誌情報】

タイトル：『文房具屋さん大賞2026』

判型：AB判

定価：1045円（税込）

発売日：2026/2/14

ISBN： 978-4594624613

※全国の書店、ネット書店にて予約受付中です。

