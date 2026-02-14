大七酒造presents「三大テノールの競演」チケット発売

株式会社 福島民報社

２０２６（令和８）年５月９日（土）、ふくしん夢の音楽堂 大ホール（福島県・福島市音楽堂）にて大七酒造presents「三大テノールの競演」を開催いたします。

本公演は２０２４（令和６）年１１月２５日に開催され、福島市音楽堂を大きな感動と喝采で包み込んだ公演に続く、第２弾のコンサートとなります。前回と同じくジョン・健・ヌッツォさんと樋口達哉さん、笛田博昭さんの３人が福島の地に再集結。国内外のオペラ界で第一線を走り続ける“伝説の三大テノール”が、さらにパワーアップした歌声を届けてくれます。

演奏曲目として「オー・ソレ・ミオ」「誰も寝てはならぬ」「オペラ座の怪人」をはじめ、福島市出身の古関裕而にちなんだ「イヨマンテの夜」などを披露する予定です。クラシックファンはもちろん、幅広い世代に親しまれる名曲を響かせます。ピアノ伴奏は、日本を代表する奏者の河原忠之さんが務めます。

母の日を前に開催される本公演は、豊かな響きと感動に満ちた至福のステージとなります。福島が再び“ブラヴォー”の嵐に包まれるひとときを、ぜひお楽しみください。

問い合わせは福島民報社事業局TEL：024-531-4171（平日10:00～17:00）へ。

【公演概要】

公演：大七酒造presents 三大テノールの競演

日時：2026年5月9日（土）14時45分開場／15時30分開演

会場：ふくしん夢の音楽堂大ホール（福島市音楽堂）福島県福島市入江町1-1

出演：ジョン・健・ヌッツォ、樋口 達哉、笛田 博昭

入場料（全席指定、税込み）：SS席 7,000円／S席 6,000円／A席 5,000円

※未就学児入場不可。車椅子席ご希望の方は福島民報社に問い合わせ。

プレイガイド：ふくしん夢の音楽堂、福島民報社本社・郡山本社・各支社局・販売店、ローチケ（ローソン店内、Ｌコード２２６８６）、CNプレイガイド（ファミリーマート店内）、セブンチケット（セブン-イレブン店内）

