シリーズ：運送業界ルール最前線 第2回テーマ「今の状態でも5年更新を乗り切れる会社とそうじゃない会社の違いは？」｜株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング

2026年3月5日（木）、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）の経営コンサルタントが、トラック新法で始まる「許可の５年更新制」にテーマを絞ってお話しします。

セミナーの詳細・申込はこちら :https://sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/seminar/5year-renewal-system/多くの運行管理対策を行ってきたコンサルタントが解説！

セミナーでお伝えする内容

関連セミナー受講者の声

講師紹介

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

物流ビジネス支援部 組織開発グループ

チームリーダー 玉川 豪史

運送会社専門の社会保険労務士・行政書士に入所。2023年7月に株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティングに入社。

前職から運輸支局・労働基準監督署の監査対策や運行管理指導などのコンプライアンス支援のほか、人事制度の構築などの労務管理支援を行っている。

開催概要

開催日時：2026年3月5日（木）13：30～14：30

開催場所：Web配信（Zoom）

定 員：制限なし

参加料金：無料

対 象：運送会社・物流会社経営者

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/