シリーズ：運送業界ルール最前線 第2回テーマ「今の状態でも5年更新を乗り切れる会社とそうじゃない会社の違いは？」｜株式会社 船井総研サプライチェーンコンサルティング
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
多くの運行管理対策を行ってきたコンサルタントが解説！
- 5年更新制でうまくいく会社とそうじゃない会社の違い
- 労務・運行における効果的な管理手法と今、運送会社がすべきこと
- 許可更新制についての将来像も見えてきて、勉強になりました。ありがとうございました。
- 直近でトラック新法の法改正について、学んでいたのですが内容についてあまり深く理解できていませんでした。今回の講座をうけて前より理解が深まりました。貴重な機会をいただきありがとうございました。
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
2026年3月5日（木）、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）の経営コンサルタントが、トラック新法で始まる「許可の５年更新制」にテーマを絞ってお話しします。
セミナーでお伝えする内容- 5年更新制の概要と今後の施行内容の予測
- 5年更新制でうまくいく会社とそうじゃない会社の違い
- 労務・運行における効果的な管理手法と今、運送会社がすべきこと
関連セミナー受講者の声- 実践すべきことが具体的になっており非常に勉強になった。まずは、すぐに社内で本日の内容を情報共有して、同じレベルの危機意識を持って取り組んでいく必要性を感じた。
- 許可更新制についての将来像も見えてきて、勉強になりました。ありがとうございました。
- 直近でトラック新法の法改正について、学んでいたのですが内容についてあまり深く理解できていませんでした。今回の講座をうけて前より理解が深まりました。貴重な機会をいただきありがとうございました。
講師紹介
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
物流ビジネス支援部 組織開発グループ
チームリーダー 玉川 豪史
運送会社専門の社会保険労務士・行政書士に入所。2023年7月に株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティングに入社。
前職から運輸支局・労働基準監督署の監査対策や運行管理指導などのコンプライアンス支援のほか、人事制度の構築などの労務管理支援を行っている。
開催概要
開催日時：2026年3月5日（木）13：30～14：30
開催場所：Web配信（Zoom）
定 員：制限なし
参加料金：無料
対 象：運送会社・物流会社経営者
会社概要
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/