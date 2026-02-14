エンタープライズ開拓の“停止基準”を可視化

リレーションシップ合同会社

リレーションシップ合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：橋本周平）は、エンタープライズ開拓における「停止基準」を可視化するホワイトペーパー

『エンタープライズ開拓で「続ける／止める」を説明できていますか？』を公開いたしました。

本資料では、営業成果ではなく「判断の構造」に焦点を当て、活動継続・修正・停止を説明可能にする“判断ログ”の考え方を提示しています。

■ 背景：成果が出ないことより危険な“判断不能状態”

エンタープライズ市場において、多くの企業が次の課題を抱えています。

アポ数や商談数は追っているが、中間反応が構造化されていない

拒否理由やネガティブ反応が曖昧なまま蓄積される

担当者変更で判断がリセットされる

「なぜ続けているのか」を説明できない

問題は成果の有無ではありません。

「止めた判断を説明できない状態」こそが最大の経営リスクです。

アポ数の右肩上がりのKPIはエンタープライズ開拓においては理想論でしかありません。やればやるほど成果が出ないループに陥ります。

■ 提示する新しい視点：「判断ログ」という考え方

本ホワイトペーパーでは、営業活動を成果創出装置ではなく、

意思決定を支える判断装置

として再定義しています。

主な内容

ネガパーソン蓄積率という市場保護指標

有効会話率による市場温度の観測

継続／調整／停止の判断閾値設計

経営会議に提出可能な判断ダッシュボードの設計思想

成果保証ではなく、

間違った意思決定を防ぐ仕組みを提示します。

■ 本資料の特徴

成果指標を中心にしない構造設計

判断閾値を明示

市場毀損リスクを数値で管理

実行と分析を分離しない設計思想

従来の営業代行やSFAとは異なり、

「何件取れたか」ではなく

「続ける合理性があるか」を判断するための資料です。

■ このような企業に向いています

ターゲット企業数が限られている

ブランド毀損を避けたい

経営会議で継続可否を説明する立場にある

焼畑的アプローチに限界を感じている

一方で、

数だけ欲しい

今月のKPIだけを追いたい

大量架電で押し切りたい

企業には向いていません。

■ 無料ダウンロードについて

ホワイトペーパーは以下よりダウンロード :https://logotoru.com/download経営層・事業責任者向けの内容となっております。

※ 経営層・事業責任者向けの内容となっています。

■ 今後の展開

今後は本資料を起点に、

市場健全性診断

判断ログ設計支援

エンタープライズ開拓の構造設計支援

を展開予定です。

■ 代表コメント

営業の本質は成果ではありません。

「続ける理由」と「止める理由」を説明できることです。

私たちは、売上を作る装置ではなく、

間違った意思決定を防ぐ装置を作っています。

■ 会社概要

会社名：リレーションシップ合同会社

所在地：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷Ｖ 3階

代表者：橋本周平

設立：2024年4月

事業内容：エンタープライズ開拓・判断ログ基盤「LOGOTORU」の開発・運営