エンタープライズ開拓の“停止基準”を可視化

リレーションシップ合同会社

リレーションシップ合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：橋本周平）は、エンタープライズ開拓における「停止基準」を可視化するホワイトペーパー



『エンタープライズ開拓で「続ける／止める」を説明できていますか？』を公開いたしました。



本資料では、営業成果ではなく「判断の構造」に焦点を当て、活動継続・修正・停止を説明可能にする“判断ログ”の考え方を提示しています。

■ 背景：成果が出ないことより危険な“判断不能状態”



エンタープライズ市場において、多くの企業が次の課題を抱えています。



アポ数や商談数は追っているが、中間反応が構造化されていない


拒否理由やネガティブ反応が曖昧なまま蓄積される


担当者変更で判断がリセットされる


「なぜ続けているのか」を説明できない



問題は成果の有無ではありません。



「止めた判断を説明できない状態」こそが最大の経営リスクです。




アポ数の右肩上がりのKPIはエンタープライズ開拓においては理想論でしかありません。やればやるほど成果が出ないループに陥ります。


■ 提示する新しい視点：「判断ログ」という考え方



本ホワイトペーパーでは、営業活動を成果創出装置ではなく、



意思決定を支える判断装置



として再定義しています。



主な内容



ネガパーソン蓄積率という市場保護指標


有効会話率による市場温度の観測


継続／調整／停止の判断閾値設計


経営会議に提出可能な判断ダッシュボードの設計思想



成果保証ではなく、


間違った意思決定を防ぐ仕組みを提示します。



■ 本資料の特徴



成果指標を中心にしない構造設計


判断閾値を明示


市場毀損リスクを数値で管理


実行と分析を分離しない設計思想



従来の営業代行やSFAとは異なり、


「何件取れたか」ではなく


「続ける合理性があるか」を判断するための資料です。



■ このような企業に向いています



ターゲット企業数が限られている


ブランド毀損を避けたい


経営会議で継続可否を説明する立場にある


焼畑的アプローチに限界を感じている



一方で、



数だけ欲しい


今月のKPIだけを追いたい


大量架電で押し切りたい



企業には向いていません。



■ 無料ダウンロードについて



ホワイトペーパーは以下よりダウンロード :
https://logotoru.com/download
※ 経営層・事業責任者向けの内容となっています。



■ 今後の展開



今後は本資料を起点に、



市場健全性診断


判断ログ設計支援


エンタープライズ開拓の構造設計支援



を展開予定です。



■ 代表コメント



営業の本質は成果ではありません。



「続ける理由」と「止める理由」を説明できることです。



私たちは、売上を作る装置ではなく、


間違った意思決定を防ぐ装置を作っています。



■ 会社概要



会社名：リレーションシップ合同会社


所在地：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷Ｖ 3階


代表者：橋本周平


設立：2024年4月


事業内容：エンタープライズ開拓・判断ログ基盤「LOGOTORU」の開発・運営