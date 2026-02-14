【フジテレビ】横浜DeNAベイスターズ球団初イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』FODにて独占生配信決定！

株式会社フジテレビジョン２月18日（水）17時30分よりLIVE配信スタート！https://fod.fujitv.co.jp/title/20eu（FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、横浜DeNAベイスターズ2026年春季キャンプ一軍キャンプ地・宜野湾（沖縄コンベンションセンター）にて２月18日（水）に開催される球団初の主催イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』を独占生配信することが決定しました。球団にゆかりのある豪華ゲストによるライブパフォーマンスやスペシャルトークショーなど、春季キャンプをさらに熱く盛り上げる特別な一日を、現地の熱気そのままにお届けします。ぜひFODでお楽しみください。

2026年春季キャンプの舞台、沖縄・宜野湾。横浜DeNAベイスターズの球団史に新たな１ページを刻む、球団初の主催イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』。２月18日（水）に開催される本イベントの模様を、FODで独占生配信することが決定しました。春季キャンプの熱気をそのままに、ここでしか見られない特別な一日をお届けします。

オープニングを飾るのは、シンガーソングライターのHARTYとともに、球団OBでファンから絶大な支持を集める大和氏が、アーティストとして球団イベントに初登場するスペシャルステージ。グラウンドとはまた違う表情で魅せるパフォーマンスは必見です。キャンプの空気ごと会場を揺らす熱狂の瞬間にご期待ください。さらにイベントを彩るのは、昨シーズンのFOD中継『横浜DeNAベイスターズL!VE2025』でもおなじみの豪華ゲスト陣。ゲスト最多出演で中継を盛り上げた声優・森川智之をはじめ、シーズン終盤の大一番で熱い声援を届けた相川七瀬、『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2025 BAY BLUE FESTIVAL ～ BAYSTARS FUN! DAYS ～』でベイスターズ愛あふれる濃密トークを披露した横浜バニラ株式会社 CEO・高橋優斗、そして情熱あふれるトークで視聴者を魅了した的場華鈴（虹のコンキスタドール）も登場します。ベイスターズを愛するメンバーが集結し、沖縄の夜をさらに熱く盛り上げます。トークショーには、今シーズンより就任した相川亮二新監督が登壇。新体制への想いや、これから始まるシーズンへ向けた言葉が聞ける貴重な機会となるのか！？加えて、沖縄県出身の平良拳太郎選手、宮城滝太選手、神里和毅選手も登場予定。故郷・沖縄だからこそ引き出される表情や、ここでしか聞けないトークにも注目です。そしてイベントを締めくくるのは、相川七瀬によるスペシャルライブ。会場の熱気が最高潮に達するフィナーレを、ぜひリアルタイムでお楽しみください。

イベント進行はスタジアムMCの山田みきとし。さらに、I☆YOKOHAMAシンボルキャラクターのCHAPYも登場し、会場の一体感を加速させます。春季キャンプの高揚感を“現地の熱”そのままにお届けする『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』を、ぜひFODでお楽しみください。

◇ LIVE配信概要

■タイトル：『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』

■FOD配信：２月18日（水）17時配信開始｜17時30分開演予定

※FODプレミアム会員のみ視聴できます。

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

※ドンデコルテ スペシャル漫才ステージは、ライブ配信・アーカイブ配信ともに実施い

たしません。

※相川七瀬 スペシャルライブは、ライブ配信のみの実施となり、アーカイブ配信はござ

いません。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/20eu（FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/(https://fod.fujitv.co.jp/) )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：https://fod.fujitv.co.jp/f1/register