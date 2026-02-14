南葛SC × 亀有香取神社「節分祭＆必勝祈願祭イベントリポート」

写真拡大 (全7枚)

葛飾区からJリーグを目指す 南葛SC は、2026シーズンのスタートを前に、愛するホームタウン・葛飾区の皆さんが一年間健康で幸せに過ごせることを願い、2026年2月1日および3日の2日間、葛飾区内で行われた節分豆まき行事に参加しました。




▶亀有香取神社で所属選手、スタッフと記念撮影


▶高木健旨 ヘッドコーチ、岡野雅行 事業本部長

豆まき当日は、南葛SC事業本部長に就任した元日本代表で「野人」こと岡野雅行と、高木健旨ヘッドコーチが「南葛青鬼」に扮して登場。



▶『キャプテン翼』原作者であり、南葛SCオーナー兼代表取締役社長の高橋陽一


▶お菓子を配る選手たち


▶FW88　大前元紀選手


▶左　風間八宏監督、真ん中　高橋陽一


▶500名を超えるご来場者様の前で目標である『JFL昇格』の決意を新たにしました。

会場には多くの地域の皆さまにお集まりいただき、笑顔と歓声に包まれた節分イベントとなりました。


南葛SCは今年も、地域に積極的に「外へ」出ていき、葛飾区民の皆さんと直接触れ合う機会を大切にしながら、いただいたパワーを力に変え、JFL昇格という「福」をつかみ取るべく挑戦してまいります。



▶ 岡野雅行 事業本部長


▶ 高木健旨 ヘッドコーチ



イベント詳細


豆まき：亀有香取神社 節分祭


開催日：2026年2月1日（日）


開催時間：15時回


会場：亀有香取神社 境内特設豆まき舞台


住所：東京都葛飾区亀有3-42-24


アクセス：JR常磐線「亀有駅」南口より徒歩3分


当日は、南葛SC全選手、風間監督、岩本GMが特設舞台に登壇し、福豆やお菓子をまきながら、地域の皆さまと触れ合いました。


昨年を上回る多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。


南葛SCとは

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、トップチームは関東サッカーリーグ1部で戦い、女子チーム 南葛SC WINGSは全国リーグであるなでしこリーグ2部に所属しています。2024シーズンより風間八宏氏がトップチーム監督兼テクニカルダイレクターを務めています。


株式会社南葛SC


住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号


電話番号：03-5654-6830


公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/


南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo (https://form.run/@nankatsuscinfo)