南葛SC × 亀有香取神社「節分祭＆必勝祈願祭イベントリポート」
葛飾区からJリーグを目指す 南葛SC は、2026シーズンのスタートを前に、愛するホームタウン・葛飾区の皆さんが一年間健康で幸せに過ごせることを願い、2026年2月1日および3日の2日間、葛飾区内で行われた節分豆まき行事に参加しました。
▶亀有香取神社で所属選手、スタッフと記念撮影
▶高木健旨 ヘッドコーチ、岡野雅行 事業本部長
豆まき当日は、南葛SC事業本部長に就任した元日本代表で「野人」こと岡野雅行と、高木健旨ヘッドコーチが「南葛青鬼」に扮して登場。
▶『キャプテン翼』原作者であり、南葛SCオーナー兼代表取締役社長の高橋陽一
▶お菓子を配る選手たち
▶FW88 大前元紀選手
▶左 風間八宏監督、真ん中 高橋陽一
▶500名を超えるご来場者様の前で目標である『JFL昇格』の決意を新たにしました。
会場には多くの地域の皆さまにお集まりいただき、笑顔と歓声に包まれた節分イベントとなりました。
南葛SCは今年も、地域に積極的に「外へ」出ていき、葛飾区民の皆さんと直接触れ合う機会を大切にしながら、いただいたパワーを力に変え、JFL昇格という「福」をつかみ取るべく挑戦してまいります。
▶ 岡野雅行 事業本部長
▶ 高木健旨 ヘッドコーチ
イベント詳細
豆まき：亀有香取神社 節分祭
開催日：2026年2月1日（日）
開催時間：15時回
会場：亀有香取神社 境内特設豆まき舞台
住所：東京都葛飾区亀有3-42-24
アクセス：JR常磐線「亀有駅」南口より徒歩3分
当日は、南葛SC全選手、風間監督、岩本GMが特設舞台に登壇し、福豆やお菓子をまきながら、地域の皆さまと触れ合いました。
昨年を上回る多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。
南葛SCとは
南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、トップチームは関東サッカーリーグ1部で戦い、女子チーム 南葛SC WINGSは全国リーグであるなでしこリーグ2部に所属しています。2024シーズンより風間八宏氏がトップチーム監督兼テクニカルダイレクターを務めています。
株式会社南葛SC
住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号
電話番号：03-5654-6830
公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/
南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo (https://form.run/@nankatsuscinfo)