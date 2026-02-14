南葛SC × 亀有香取神社「節分祭＆必勝祈願祭イベントリポート」

株式会社南葛sc

葛飾区からJリーグを目指す 南葛SC は、2026シーズンのスタートを前に、愛するホームタウン・葛飾区の皆さんが一年間健康で幸せに過ごせることを願い、2026年2月1日および3日の2日間、葛飾区内で行われた節分豆まき行事に参加しました。

▶亀有香取神社で所属選手、スタッフと記念撮影

▶高木健旨 ヘッドコーチ、岡野雅行 事業本部長

豆まき当日は、南葛SC事業本部長に就任した元日本代表で「野人」こと岡野雅行と、高木健旨ヘッドコーチが「南葛青鬼」に扮して登場。

▶『キャプテン翼』原作者であり、南葛SCオーナー兼代表取締役社長の高橋陽一▶お菓子を配る選手たち▶FW88 大前元紀選手▶左 風間八宏監督、真ん中 高橋陽一▶500名を超えるご来場者様の前で目標である『JFL昇格』の決意を新たにしました。

会場には多くの地域の皆さまにお集まりいただき、笑顔と歓声に包まれた節分イベントとなりました。

南葛SCは今年も、地域に積極的に「外へ」出ていき、葛飾区民の皆さんと直接触れ合う機会を大切にしながら、いただいたパワーを力に変え、JFL昇格という「福」をつかみ取るべく挑戦してまいります。

▶ 岡野雅行 事業本部長

▶ 高木健旨 ヘッドコーチ

イベント詳細

豆まき：亀有香取神社 節分祭

開催日：2026年2月1日（日）

開催時間：15時回

会場：亀有香取神社 境内特設豆まき舞台

住所：東京都葛飾区亀有3-42-24

アクセス：JR常磐線「亀有駅」南口より徒歩3分

当日は、南葛SC全選手、風間監督、岩本GMが特設舞台に登壇し、福豆やお菓子をまきながら、地域の皆さまと触れ合いました。

昨年を上回る多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。

南葛SCとは

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、トップチームは関東サッカーリーグ1部で戦い、女子チーム 南葛SC WINGSは全国リーグであるなでしこリーグ2部に所属しています。2024シーズンより風間八宏氏がトップチーム監督兼テクニカルダイレクターを務めています。

株式会社南葛SC

住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号

電話番号：03-5654-6830

公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/

南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo (https://form.run/@nankatsuscinfo)