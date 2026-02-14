2/16は英検(R)合格発表！結果提出で有料会員クーポンゲット（スタスタApps）

スタディスタジオ株式会社

英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」を運営するスタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）は、2025年度第3回英検(R)の一次試験Web合否公開（2026年2月16日）に合わせ、英検(R)公式サイトの合否結果（CSEスコア／正答数）画像を提出いただく「合否結果の提出」受付を開始します。

提出いただいた公式結果データは、この1年間で53万回以上利用されたスタスタAppsの「CSEスコア予測（合否判定）」の予測ロジック補正・改善に活用し、次回以降の受験生にとって、より役立つ学習指標づくりにつなげます。

また、2026年2月28日 23:59（日本時間）までにご提出いただいた方には、審査後に「Plus相当機能」を30日間利用できるクーポンを付与します。

※期限後も提出は可能ですが、クーポン付与は対象外となります（精度向上への貢献は可能です）。

▼結果提出ページ（ログイン必須）

https://apps.studystudio.jp/exam-result/submit

合否結果を提出してクーポンをもらう :https://apps.studystudio.jp/exam-result/submit

【１】背景：CSE予測の精度向上には「公式結果データ」の蓄積が重要

スタスタAppsでは、素点からCSEスコアを予測し、合否の目安を把握できる「CSEスコア予測（合否判定）」を提供しています（累計利用回数 53万回）。

一方で、CSEスコアは試験ごとの統計処理等により同じ正答数でも変動し得るため、予測精度の継続的な改善には、実際に受験した方の「英検(R)公式の正式な結果データ」が重要になります。

今回、一次試験の公式結果が公開されるタイミングに合わせ、受験者の皆さまに公式結果のご提出をご協力いただくことで、予測ロジックの補正・改善を進めてまいります。

53万回利用されているCSEスコア予測（合否判定）合否判定の結果例

【２】受付内容：提出で「精度向上に貢献」＋ 期限内ならPlusクーポン

■提出いただくもの（各10MBまで）

（１）英検(R)公式Web：CSEスコア画面（画像）

（２）英検(R)公式Web：正答数（素点）画面（画像）

英検(R)公式Web：CSEスコア画面英検(R)公式Web：正答数（素点）画面■フォームで選択する項目- 受験級（1級／準1級／2級／準2級プラス／準2級／3級／4級／5級）- 合否結果（合格／不合格）■提出特典（期限内）- 2026年2月28日 23:59（日本時間）までの提出：審査後、Plus相当クーポンを付与（30日）

※審査完了後、クーポン付与と審査完了メールのご連絡を行います。

※期限後も提出は可能ですが、クーポンは付与されません。

【３】提出方法（かんたん3ステップ）

Step1：スタスタAppsで会員（無料）登録・ログイン

Step2：結果提出ページで「受験級」「合否」を選択

Step3：英検(R)公式サイトの結果画像（CSE／正答数）2枚をアップロードして送信

▼結果提出ページ

https://apps.studystudio.jp/exam-result/submit

結果提出ページ受験級・合否結果を選択肢、画像をアップロードして、提出ボタンを押すだけ！

【４】個人情報の取り扱い（写り込みは隠してOK）

本提出では、氏名・受験番号などの個人情報は不要です。

スクリーンショットに氏名等が写り込む場合は、画像加工等で隠したうえでご提出いただけます。

提出された画像および回答内容は、CSE予測（合否判定）の精度改善の目的でのみ利用します。

【５】注意事項（重要）

【６】スタスタAppsについて

- 提出はログインが必要です（クーポン付与はアカウント単位で行います）- 提出する画像は「英検(R)公式サイトの正式な結果」をご利用ください- CSEスコア予測（合否判定）は推定であり、英検(R)公式の採点・合否を保証するものではありません

スタスタAppsは、英検(R)の学習・自己採点・ライティング練習などを支援するWebアプリです。

会員数は13,523人（2026年2月時点）となりました。受験生の学習を支える機能提供とともに、学習データを活用した改善を継続的に行っています。

※英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません。

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタLIVE英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://apps.studystudio.jp/company

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

以上