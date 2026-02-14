【大阪/平野区】急拡大する無人カフェ市場、月間利用者7万人超の「セルフカフェ」が関西戦略を加速。Wi-Fi・電源完備、通勤・通学前後にも最適な24時間営業の新店舗「大阪平野西店」2月14日オープン

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：鈴木 大基）は、名古屋を中心に大阪・東京へと展開を広げる無人カフェブランド「セルフカフェ」の新店舗「セルフカフェ大阪平野西店」を、2026年2月14日、大阪市平野区にオープンいたします。

会員登録不要・ドリンク1杯で時間無制限利用可能という手軽さと自由度の高さを特長とするセルフカフェが、関西・大阪エリアにおいて新たな拠点を展開します。

セルフカフェは名古屋発の無人カフェブランドとして全国に出店を進めており、関西エリアでも店舗網を拡大しています。大阪市内の都市部に加え、住宅地や生活圏に近いローカルエリアにも出店することで、「街中にも、少しローカルな場所にもある無人カフェ」として認知を広げてきました。今回オープンした大阪平野西店も、大阪メトロ谷町線「平野」駅から徒歩圏内という立地にあり、地域に根ざした新たな居場所づくりを目指します。

今後は関西エリアでのドミナント出店を進めるとともに、全国展開を加速。無人カフェという新しい業態のスタンダード化を目指してまいります。

関西エリアでの出店強化と地域密着型展開

セルフカフェは名古屋発の無人カフェブランドとして全国で出店を進めており、関西エリアにおいても店舗網を拡大しています。大阪市内では、梅田や心斎橋といった都市部エリアへの展開に加え、住宅地や生活圏に近いローカルエリアにも出店を進めることで、「街中にも、少しローカルな場所にもある無人カフェ」としてブランド認知を広げてきました。

今回オープンした大阪平野西店は、大阪メトロ谷町線「平野」駅から徒歩5分の立地に位置し、通勤・通学前後や日常のスキマ時間に利用しやすい環境を整えています。都市型立地での集客力と、地域密着型立地での生活導線への浸透を両立させることで、関西圏におけるドミナント戦略をさらに推進。エリア内での確固たる存在感を確立してまいります。

利用者に広がる“日常使い”という価値

セルフカフェが支持を集める背景には、「日常の延長線上で使える」という実用性があります。

「仕事前の30分だけ集中したい」「帰宅前に資料をまとめたい」「自宅では集中できない」--そうしたニーズに応える場所として利用が広がっています。

学生の試験勉強やレポート作成、ビジネスパーソンのリモートワーク、フリーランスの作業拠点、副業や資格取得の学習スペースなど、利用シーンは多様です。無人運営だからこそ実現できる“干渉されない自由な空間”が、多くのリピーターを生み、月間利用者7万人という実績につながっています。

さらに、日常的に利用するユーザー向けにはサブスクリプションプランも展開。定額制により継続利用を後押しし、「週に何度も使う場所」「毎日のルーティンの一部」として定着しています。単発利用にとどまらず、生活に組み込まれる存在であることが、セルフカフェの大きな強みです。

「セルフカフェ」が選ばれる理由

業界をけん引する無人カフェモデル

受付や会員登録を不要としたシンプルな利用設計と、ドリンク1杯で時間無制限という明快な仕組みを両立。無人カフェモデルの完成度が、安定的な集客と高いリピート率を支えています。

24時間営業×Wi-Fi・電源完備の利便性

早朝・深夜を含めた幅広い時間帯で利用可能。通勤・通学前後の短時間利用から長時間の作業まで、生活導線に組み込まれる使いやすさを実現しています。

都市部から住宅地まで広がるドミナント展開

大阪エリアを例に、梅田・心斎橋といった中心地と、平野のような生活圏エリアを面的に展開することで、エリア内での利用機会を最大化。関西圏でのブランド浸透を加速させています。

『セルフカフェ大阪平野西店』 店舗概要

店舗名：セルフカフェ大阪平野西店

オープン日：2026年2月14日（日）9:00

所在地：〒547-0033 大阪府大阪市平野区平野西５-７-２ Ｆｅｒｉｏ1階

アクセス：大阪メトロ谷町線「平野」駅より徒歩5分

営業時間：24時間営業・年中無休

席数：全30席

決済方法：キャッシュレス決済のみ（交通系IC・QRコード・タッチ決済など）

利用方法：ドリンク購入後、時間制限なくご利用可能。会員登録・アプリ不要

会社概要

運営会社：ウッドデザインパーク株式会社

代表取締役：鈴木 大基（すずき だいき）

所在地：〒458-0023 愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地ベルインビルB棟3階

公式サイト：https://selfcafe.jp