Snafkins、5thミニアルバム『EMOIST』を2月14日リリース
ボヘミアン・ジャズソウル・デュオ "Snafkins" 左/ギターMr.Tsuge、右/ヴォーカル&アコーディオンSAT
ボヘミアン・ジャズソウル・デュオSnafkinsが、5枚目となるミニアルバム『EMOIST』を2月14日（土）にCDおよび配信でリリースする。
Snafkinsは、ヴォーカル＆アコーディオンのSATとギターのMr.Tsugeによって構成されるデュオ。ジャズ、R&B、ボサノヴァを基盤に、哀愁を帯びた独自のオリジナル楽曲とカバーアレンジで支持を集めてきた。これまでに複数作品を発表し、iTunes、Apple Music、Spotifyなど主要配信サービスで楽曲を展開。TV-CM歌唱や企業向け楽曲制作も手がけるほか、アコーディオン奏者coba主催イベント〈Bellows Lovers Night〉への連続出演、名古屋市内で音楽教室4店舗およびリハーサルスタジオ「Snafkins BL Studio」運営など、多角的に活動している。
SATは本作について、
「『EMOIST』とは、“感情”を表す「Emotion」と、“主義者”を表す「-ist」を掛け合わせ、このアルバムの為に生まれた造語。
人は日々、あらゆる感情に揺さぶれ起伏し、肯定しながらも抗い、踠き、迷う。
それらを包み込み鎮める、穏やかな愛。
この感情達を音の粒子で描写し、熱く、脆く、繊細で奔放な“感情主義”を昇華させた作品。オリジナルからカバー曲まで、深く味わって頂けたなら・・・」
とコメントしている。
5thミニアルバム『EMOIST』ジャケットイラスト
【アルバムタイトル】EMOIST
【発売日】2026年2月14日(土)
【CD販売価格】2,000円（税込）
【商品番号】SATBM-003
【収録曲】
1. ある笛吹きの唄
2. Not Too Bad
3. Melancholia
4. Lovin’ You
5. By Your Side
6. 過ぎ去りし永遠の日々
7. Melancholia (Jazz Funk Remix)
●CD購入ページ
https://soundbyme.base.ec/
音楽レーベル：SAT Brains Music
運営：株式会社OTOISM
＜参考リンク＞
●Snafkins HP http://snafkins.com
●スナフキンズ音楽教室 https://snafkins-music.com
●Snafkins BL Studio https://www.snafkins-bl-studio.com