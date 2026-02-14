Snafkins、5thミニアルバム『EMOIST』を2月14日リリース

株式会社OTOISM

ボヘミアン・ジャズソウル・デュオ "Snafkins"　左/ギターMr.Tsuge、右/ヴォーカル&アコーディオンSAT

ボヘミアン・ジャズソウル・デュオSnafkinsが、5枚目となるミニアルバム『EMOIST』を2月14日（土）にCDおよび配信でリリースする。



Snafkinsは、ヴォーカル＆アコーディオンのSATとギターのMr.Tsugeによって構成されるデュオ。ジャズ、R&B、ボサノヴァを基盤に、哀愁を帯びた独自のオリジナル楽曲とカバーアレンジで支持を集めてきた。これまでに複数作品を発表し、iTunes、Apple Music、Spotifyなど主要配信サービスで楽曲を展開。TV-CM歌唱や企業向け楽曲制作も手がけるほか、アコーディオン奏者coba主催イベント〈Bellows Lovers Night〉への連続出演、名古屋市内で音楽教室4店舗およびリハーサルスタジオ「Snafkins BL Studio」運営など、多角的に活動している。



SATは本作について、


「『EMOIST』とは、“感情”を表す「Emotion」と、“主義者”を表す「-ist」を掛け合わせ、このアルバムの為に生まれた造語。


人は日々、あらゆる感情に揺さぶれ起伏し、肯定しながらも抗い、踠き、迷う。


それらを包み込み鎮める、穏やかな愛。


この感情達を音の粒子で描写し、熱く、脆く、繊細で奔放な“感情主義”を昇華させた作品。オリジナルからカバー曲まで、深く味わって頂けたなら・・・」


とコメントしている。




5thミニアルバム『EMOIST』ジャケットイラスト

【アルバムタイトル】EMOIST


【発売日】2026年2月14日(土)


【CD販売価格】2,000円（税込）


【商品番号】SATBM-003


【収録曲】


1. ある笛吹きの唄


2. Not Too Bad


3. Melancholia


4. Lovin’ You


5. By Your Side


6. 過ぎ去りし永遠の日々


7. Melancholia (Jazz Funk Remix)





●CD購入ページ


https://soundbyme.base.ec/



音楽レーベル：SAT Brains Music


運営：株式会社OTOISM



＜参考リンク＞


●Snafkins HP　http://snafkins.com


●スナフキンズ音楽教室　https://snafkins-music.com


●Snafkins BL Studio　https://www.snafkins-bl-studio.com