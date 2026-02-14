Snafkins、5thミニアルバム『EMOIST』を2月14日リリース

株式会社OTOISMボヘミアン・ジャズソウル・デュオ "Snafkins" 左/ギターMr.Tsuge、右/ヴォーカル&アコーディオンSAT

ボヘミアン・ジャズソウル・デュオSnafkinsが、5枚目となるミニアルバム『EMOIST』を2月14日（土）にCDおよび配信でリリースする。

Snafkinsは、ヴォーカル＆アコーディオンのSATとギターのMr.Tsugeによって構成されるデュオ。ジャズ、R&B、ボサノヴァを基盤に、哀愁を帯びた独自のオリジナル楽曲とカバーアレンジで支持を集めてきた。これまでに複数作品を発表し、iTunes、Apple Music、Spotifyなど主要配信サービスで楽曲を展開。TV-CM歌唱や企業向け楽曲制作も手がけるほか、アコーディオン奏者coba主催イベント〈Bellows Lovers Night〉への連続出演、名古屋市内で音楽教室4店舗およびリハーサルスタジオ「Snafkins BL Studio」運営など、多角的に活動している。

SATは本作について、

「『EMOIST』とは、“感情”を表す「Emotion」と、“主義者”を表す「-ist」を掛け合わせ、このアルバムの為に生まれた造語。

人は日々、あらゆる感情に揺さぶれ起伏し、肯定しながらも抗い、踠き、迷う。

それらを包み込み鎮める、穏やかな愛。

この感情達を音の粒子で描写し、熱く、脆く、繊細で奔放な“感情主義”を昇華させた作品。オリジナルからカバー曲まで、深く味わって頂けたなら・・・」

とコメントしている。

5thミニアルバム『EMOIST』ジャケットイラスト

【アルバムタイトル】EMOIST

【発売日】2026年2月14日(土)

【CD販売価格】2,000円（税込）

【商品番号】SATBM-003

【収録曲】

1. ある笛吹きの唄

2. Not Too Bad

3. Melancholia

4. Lovin’ You

5. By Your Side

6. 過ぎ去りし永遠の日々

7. Melancholia (Jazz Funk Remix)

●CD購入ページ

https://soundbyme.base.ec/

音楽レーベル：SAT Brains Music

運営：株式会社OTOISM

＜参考リンク＞

●Snafkins HP http://snafkins.com

●スナフキンズ音楽教室 https://snafkins-music.com

●Snafkins BL Studio https://www.snafkins-bl-studio.com