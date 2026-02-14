2人に1人が花粉症の症状あり！8,970人の回答に見る花粉シーズンの実態【SEO・AIO時代に効く一次データ・アンケート調査受託】
株式会社メディアシークは、累計3,600万DL超のQR/バーコードリーダーアプリ「アイコニット（ICONIT）」内で、アプリユーザーに毎日アンケートを実施する「アイコニット・リサーチ」を運営しています。
近年は検索結果の変化や生成AIの普及により、情報の信頼性を裏づける根拠がこれまで以上に重視されています。そこで注目されているのが「一次データ」です。一次データとは、他社のまとめや推測ではなく、自社が直接集めたり検証したりして得たデータのことで、アンケート結果やユーザーの利用実態データ、検証データなどが含まれます。
一次データは、記事・プレスリリース・営業資料の説得力を高め、SEOでの差別化だけでなく、AIO/LLMO（AI最適化）においても引用・参照されやすい根拠として活用できます。
アイコニット・リサーチでは、企業・団体向けにアンケート調査の受託を行っており、設問設計から回収、集計・レポート作成までご相談いただけます。
本リリースでは、8,970名に実施した花粉症に関する意識調査結果をお知らせします。
アンケート調査受託の対応範囲
- 回収方法：アイコニット アプリ内アンケート
- 回収スピード：1日最大1万件程度の回答回収も可能
- 対象：アイコニットユーザー（属性指定の可否は案件により応相談）
- 設問：単一選択、複数選択など
- 納品：ローデータ、単純集計、クロス集計、グラフ化など（ご要望に応じて）
- 活用シーン例：新商品コンセプト検証、広告表現AB比較、価格感調査、購入実態調査、ブランド想起調査、記事コンテンツ・番組コンテンツ制作 など
一次データを軸に、記事・動画・SNS投稿・プレスリリース・ホワイトペーパー・営業資料の説得力を高めたい企業様向けに、設問設計から回収・集計・レポートまでご相談いただけます。
アイコニット・リサーチの概要、受託の流れはこちら↓
https://www.iconit.jp/iconit-research/(https://www.iconit.jp/iconit-research/)
調査結果トピックス
- 花粉症の症状あり計54.1％（毎年つらい＋軽め＋ときどき）、「ではない／分からない」45.8％（単一項目では最多）
- 「毎年つらい」20.0％、「軽め」17.9％、「ときどき」16.2％と症状層が分散
- 対策は「特にしていない」28.1％が最多、次いで「マスク等」24.4％
（数値は四捨五入のため合計が100％にならない場合があります）
アンケート結果
■ 設問1：花粉症の症状はありますか？
- 毎年つらい：20.0％
- 症状はあるが軽め：17.9％
- ときどき症状が出る：16.2％
- 花粉症ではない／分からない：45.9％
■ 設問2：花粉症のとき、主にどんな対策をしていますか？（複数選択）
上位5項目
- 特に対策していない
- マスク・花粉用メガネなどで対策する
- 薬（病院処方・市販薬）を使う
- 洗濯物を室内干しにする
- 空気清浄機・加湿器を使う
※回答者属性、その他詳細なデータ等についてご質問のある方はinfo@iconit.jpまでご連絡ください。
調査概要
調査方法：QR/バーコードリーダー・アイコニット アプリ内アンケートコーナーにて実施
実施時期：2026年1月18日
有効回答者数：8,970名
注記：表、グラフ、文中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入
出典表記：アイコニット・リサーチ 調べ
QR/バーコードリーダー・アイコニットについて
累計3,600万ダウンロード超の定番アプリ。自社開発のバーコードリーダーエンジン Camreader を実装し、速く正確な読み取り機能を提供。楽天ポイントなど複数ポイントサービス連携により、ポイ活ユーザーにも利用されています。
