【第2回抽選受付開始】八代の味覚がギュッと詰まった。やつしろ「晩白柚・いずみ抹茶」フェア大好評開催中！八代市内の参加店舗27事業者・物産館で対象商品 提供中（1/16～2/28）

フードバレーやつしろ

フードバレーやつしろでは、八代の特産「晩白柚」と「いずみ抹茶」の魅力を広く届けるため、『やつしろ「晩白柚・いずみ抹茶」フェア』を2026年1月16日（金）より開催しています（2月28日（土）まで）。期間中は、参加店舗・八代よかとこ物産館(一部商品)で晩白柚やいずみ抹茶を使った商品をお楽しみいただけます。

八代の魅力をまるごと味わう「晩白柚」と「いずみ抹茶」

晩白柚はマレー半島原産の柑橘で、昭和20年代から八代市で栽培が始まり、現在は八代地域を代表する特産品として市の市木にも指定されています。ザボンの仲間で、最大級のものは世界最重量の柑橘としてギネス記録にも認定され、さわやかで甘酸っぱい香りが特徴です。

いずみ抹茶は、八代市泉町で江戸時代から続くお茶づくりを背景に、令和7年度に初めて商品化されました。山間地の寒暖差を活かして生産される香り豊かな「いずみ茶」の特徴を活かし、鮮やかな色合いとお茶本来の深い風味が特徴です。

27事業者の商品・メニューが登場

フェア期間中、参加店舗では晩白柚・いずみ抹茶を使ったスイーツ、ドリンクなどを提供しています。店舗ごとのこだわりを楽しみながら、まち歩きのきっかけとしてもぜひご活用ください。

※参加事業者は27事業者です。うち一部事業者の商品は八代よかとこ物産館で販売しています。

参加店舗・対象商品はチラシおよび公式発信をご確認ください。

スタンプラリーで“集めて当たる”チャンス

店舗情報の詳細はこちら :https://yatsushiro-food.jp/

対象商品を購入してスタンプを集めると、抽選で特産品詰め合わせやお買い物券が当たるスタンプラリーを実施しています。紙の台紙／デジタルのどちらでも参加可能です。

【紙】スタンプラリー参加方法

１.参加店舗でスタンプ台紙を受け取り、対象商品を購入してスタンプを取得。

２.スタンプが集まったら、各店舗に設置の応募BOXへ投函して応募。

※スタンプは「1店舗につき1個」「1人1個」。

※同一店舗で複数購入してもスタンプは1つです。

※台紙1枚につき応募は1回。追加で応募する場合は新しい台紙をご利用ください。

【デジタル】スタンプラリー参加方法

１.「やつしろポータルアプリ」をダウンロードし、初期設定。

２.アプリ内のスタンプラリー台紙を開き、参加店舗のQRコードを読み取ってスタンプを取得。

３.スタンプが集まったら、アプリ内から応募できます。

※デジタル応募は、抽選ごとに1端末につき1回応募できます。

抽選で当たる嬉しい特典はこちら

A賞（11個以上）：5,000円相当の特産品詰め合わせ（5名）

B賞（8～10個）：3,000円相当の特産品詰め合わせ（10名）

C賞（5～7個）：1,500円相当の特産品詰め合わせ（15名）

D賞（2～4個）：1,000円相当の店舗限定お買い物券（20名）

応募締切・抽選日

第1回：締切 2月5日（木）／抽選 2月9日（月） ※終了しました。

第2回：締切 2月28日（土）／抽選 3月4日（水）

※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。

開催概要

名称：やつしろ「晩白柚・いずみ抹茶」フェア

期間：2026年1月16日（金）～2月28日（土）

場所：熊本県八代市内（参加店舗・物産館等）

主催：八代市フードバレー推進課

事務局：フードバレーやつしろ～PR大作戦～事務局

【お問い合わせ】

フードバレーやつしろ～PR大作戦～事務局

TEL：0965-45-9393／MAIL：info@yatsushiro-food.jp

最新情報：Instagram（@foodovalleyyatsushiro）