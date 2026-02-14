こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京工芸大学が3月10〜22日まで企画展「語りにくさを語る ― 大川小をめぐる15年の対話」を開催 〜 東日本大震災から15年、多彩なプログラムで向き合い考える
東京工芸大学（学長：吉野弘章）芸術学部（所在地：東京都中野区）では3月10日（火）〜22日（日）まで、「語りにくさを語る ― 大川小をめぐる15年の対話」を開催する（会場：中野キャンパス6号館）。この企画展は、同学部インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室が主催するもの。企画・運営は、同研究室の野口靖教授および、所属する3年生ら8名が担う。東日本大震災時に宮城県石巻市の旧大川小学校で起きた津波事故を題材として、大学生が制作したインタラクティブ作品をはじめ、遺族による伝承活動や表現活動としての映像インスタレーション作品、アーカイブの展示等を実施。また、会期中には関連する映像作品の上映やトークショー、ワークショップ等も行う。入場無料。申込不要。
このアートプロジェクトは、東日本大震災から15年が経過しようとする今、大川小学校で起こった津波事故をめぐる多様な語りや表現活動を見つめ直し、展覧会という場を通じて表現活動の在り方や学術・教育の可能性を再考するための取り組み。
プロジェクトを通じて、大川小学校をめぐる「語りにくさ」を解きほぐし、多層的・多声的な記憶や語りのあり方を提示。それによって、困難な遺産（Difficult Heritage）をどのように未来の知恵へとつないでいくかを模索する。
会期中は、大川小学校に関する伝承活動や表現活動に焦点を当てて制作された作品をはじめ、関連するアーカイブ展示を実施。また、震災当時は幼く、直接の記憶をほとんど持たない大学生たちが、1年間かけてフィールドワークや石巻市の地域住民との対話、ディスカッションを行い、自らの言葉と視点で大川小学校に向き合った作品、「記憶と選択」と「拓く」を展示する。
「記憶と選択」は、来場者が宮城県石巻市の”住民”として参加するインタラクティブ作品で、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験することができる。「拓く」は、大川小学校の壁画を実寸高で投影するインタラクティブ作品で、来場者が壁画を修復する体験を通し、震災の記憶や言葉と向き合い、未来への願いを共に育む場を創出する。
また、人類学者の石井美保氏やパブリック・ヒストリー研究者の徳原拓哉氏などを招いたトークショーやワークショップ、大学生らによるギャラリーツアーなどのイベントも開催される。詳細は以下のとおり。
■「語りにくさを語る ― 大川小をめぐる15年の対話」（美大じゃない大学で美術展をつくる vol.4）
【期 間】3月10日（火）〜 3月22日（日）
・休館日：3月16日（月）
・開館時間：11:00〜18:00（土・日・祝日は19:00まで回廊）
【会 場】東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1-10）
【入場料】無料
【申 込】申込不要
【主 催】東京工芸大学インタラクティブメディア学科「アート&メディア研究室」
【共 催】学術変革領域研究（A）顔身体デザインC01「死する身体／不在の身体」
【後 援】東京工芸大学
【企 画】東京工芸大学インタラクティブメディア学科 野口靖教授
【企画協力】丹羽朋子氏、小森真樹氏、三行英登氏
【協 力】石井美保、大川伝承の会、合同会社きろくびと、佐藤敏郎、一般社団法人Smart Supply Vision、3がつ11にちをわすれないためにセンター（せんだいメディアテーク）、只野英昭、田中みわ子、東京工芸大学インタラクティブメディア学科、徳原拓哉（敬称略・五十音順）
【公式サイト】
https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/
●主な展示作品
・「大川伝承の会」活動紹介展示
児童の遺品やアーカイブなど、遺族による大川震災伝承館での展示空間を再現。
・「51分と13年」（映像インスタレーション）
俳優による再演映像とドキュメントを並置し、事故に内在する問題を提示 。今回、2024年の展示に新コンテンツを追加した再演作品を展示。
・《「語りにくさを語る」展参加者が「言葉」で対話する》
書籍展示とワークショップを併せた企画。選書した書籍展示を散策し、来場者は本の中の一節を拾い上げ、書籍の中に綴じられた言葉を開いていく。
●学生プロジェクト作品
・「記憶と選択」：来場者が「住民」として避難の過程を疑似体験するインタラクティブ作品。
・「拓く」：大川小学校の壁画を実寸高で投影し、来場者の参加で壁画を修復する体験型展示。
・「継ぐ言葉」：震災の表現と向き合った学生たちの対話と思考の記録。
●主な上映作品と上映スケジュール
社会的責任と個人の心情、対比的な性格の2つの映画作品を上映することにより、大川小の悲劇を多角的・立体的な視点で捉え直す。また、オンライントークの録画動画「ソナエトーク（オンライントーク）も上映する。
◎『春をかさねて』『あなたの瞳に話せたら』（監督：佐藤そのみ）
自身の体験をもとに描かれたフィクションとドキュメンタリー。
・上映日時：3月14日（土）／ 3月15日（日） 11:15〜12:45、3月22日（日） 12:00〜13:30
◎ソナエトーク（オンライントークの録画動画）
・上映日時：3月14日（土）、3月15日（日） 13:00〜15:00
◎映画『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』（監督：寺田和弘）
裁判の10年にわたる闘いの記録。
・上映日時：3月20日（金） 11:45〜14:00、3月21日（土） 11:15〜13:30
※同時開催イベント：3月20日（金）のみ、上映後に寺田監督によるトークイベント（40分／ゲスト：只野英昭 ※オンライン参加）
●会期中に開催されるイベント（参加無料）
◎トークショー「記憶の『多声性』と当事者性（仮）」／3月14日（土）15:30〜
登壇：佐藤敏郎、石井美保、丹羽朋子、野口靖
◎トークショー「大学における展示実践の公共性」／3月15日（日）15:30〜
登壇：徳原拓哉、小森真樹、野口靖
◎ワークショップ「『語りにくさを語る』展参加者が『言葉』で対話する」／3月20日（金・祝）15:30〜
ファシリテーター：小森真樹、野口靖 他
◎ギャラリーツアー：ナビゲーター アート&メディア研究室学生／3月21日 (土) 13:45〜
◎ワークショップ ロールプレイ「51分と13年」／3月21日（土）15:15〜
ファシリテーター：三行英登、丹羽朋子
◎トークショー クロージングトーク／3月22日（日）15:00〜
※イベントの詳細や上映スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は公式サイトで必ずご確認ください。
■東京工芸大学
東京工芸大学は1923（大正12）年に創立された「財団法人小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
■野口 靖
東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科教授。アーティスト、プログラマー、アクティビスト。「私たちが尊厳を持って生きられる社会はどう実現できるか」というテーマのもと、参加型インスタレーションなどの多様なメディアを利用して制作・活動している。2024年には東日本大震災時に大川小学校で起こった津波事故を題材とした映像インスタレーション「51分と13年」を公開している。
【研究室URL】 https://yasushinoguchi.org/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
プロジェクトを通じて、大川小学校をめぐる「語りにくさ」を解きほぐし、多層的・多声的な記憶や語りのあり方を提示。それによって、困難な遺産（Difficult Heritage）をどのように未来の知恵へとつないでいくかを模索する。
会期中は、大川小学校に関する伝承活動や表現活動に焦点を当てて制作された作品をはじめ、関連するアーカイブ展示を実施。また、震災当時は幼く、直接の記憶をほとんど持たない大学生たちが、1年間かけてフィールドワークや石巻市の地域住民との対話、ディスカッションを行い、自らの言葉と視点で大川小学校に向き合った作品、「記憶と選択」と「拓く」を展示する。
「記憶と選択」は、来場者が宮城県石巻市の”住民”として参加するインタラクティブ作品で、災害の事前準備から災害発生までを疑似体験することができる。「拓く」は、大川小学校の壁画を実寸高で投影するインタラクティブ作品で、来場者が壁画を修復する体験を通し、震災の記憶や言葉と向き合い、未来への願いを共に育む場を創出する。
また、人類学者の石井美保氏やパブリック・ヒストリー研究者の徳原拓哉氏などを招いたトークショーやワークショップ、大学生らによるギャラリーツアーなどのイベントも開催される。詳細は以下のとおり。
■「語りにくさを語る ― 大川小をめぐる15年の対話」（美大じゃない大学で美術展をつくる vol.4）
【期 間】3月10日（火）〜 3月22日（日）
・休館日：3月16日（月）
・開館時間：11:00〜18:00（土・日・祝日は19:00まで回廊）
【会 場】東京工芸大学 中野キャンパス6号館（東京都中野区弥生町1-10）
【入場料】無料
【申 込】申込不要
【主 催】東京工芸大学インタラクティブメディア学科「アート&メディア研究室」
【共 催】学術変革領域研究（A）顔身体デザインC01「死する身体／不在の身体」
【後 援】東京工芸大学
【企 画】東京工芸大学インタラクティブメディア学科 野口靖教授
【企画協力】丹羽朋子氏、小森真樹氏、三行英登氏
【協 力】石井美保、大川伝承の会、合同会社きろくびと、佐藤敏郎、一般社団法人Smart Supply Vision、3がつ11にちをわすれないためにセンター（せんだいメディアテーク）、只野英昭、田中みわ子、東京工芸大学インタラクティブメディア学科、徳原拓哉（敬称略・五十音順）
【公式サイト】
https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/
●主な展示作品
・「大川伝承の会」活動紹介展示
児童の遺品やアーカイブなど、遺族による大川震災伝承館での展示空間を再現。
・「51分と13年」（映像インスタレーション）
俳優による再演映像とドキュメントを並置し、事故に内在する問題を提示 。今回、2024年の展示に新コンテンツを追加した再演作品を展示。
・《「語りにくさを語る」展参加者が「言葉」で対話する》
書籍展示とワークショップを併せた企画。選書した書籍展示を散策し、来場者は本の中の一節を拾い上げ、書籍の中に綴じられた言葉を開いていく。
●学生プロジェクト作品
・「記憶と選択」：来場者が「住民」として避難の過程を疑似体験するインタラクティブ作品。
・「拓く」：大川小学校の壁画を実寸高で投影し、来場者の参加で壁画を修復する体験型展示。
・「継ぐ言葉」：震災の表現と向き合った学生たちの対話と思考の記録。
●主な上映作品と上映スケジュール
社会的責任と個人の心情、対比的な性格の2つの映画作品を上映することにより、大川小の悲劇を多角的・立体的な視点で捉え直す。また、オンライントークの録画動画「ソナエトーク（オンライントーク）も上映する。
◎『春をかさねて』『あなたの瞳に話せたら』（監督：佐藤そのみ）
自身の体験をもとに描かれたフィクションとドキュメンタリー。
・上映日時：3月14日（土）／ 3月15日（日） 11:15〜12:45、3月22日（日） 12:00〜13:30
◎ソナエトーク（オンライントークの録画動画）
・上映日時：3月14日（土）、3月15日（日） 13:00〜15:00
◎映画『「生きる」大川小学校 津波裁判を闘った人たち』（監督：寺田和弘）
裁判の10年にわたる闘いの記録。
・上映日時：3月20日（金） 11:45〜14:00、3月21日（土） 11:15〜13:30
※同時開催イベント：3月20日（金）のみ、上映後に寺田監督によるトークイベント（40分／ゲスト：只野英昭 ※オンライン参加）
●会期中に開催されるイベント（参加無料）
◎トークショー「記憶の『多声性』と当事者性（仮）」／3月14日（土）15:30〜
登壇：佐藤敏郎、石井美保、丹羽朋子、野口靖
◎トークショー「大学における展示実践の公共性」／3月15日（日）15:30〜
登壇：徳原拓哉、小森真樹、野口靖
◎ワークショップ「『語りにくさを語る』展参加者が『言葉』で対話する」／3月20日（金・祝）15:30〜
ファシリテーター：小森真樹、野口靖 他
◎ギャラリーツアー：ナビゲーター アート&メディア研究室学生／3月21日 (土) 13:45〜
◎ワークショップ ロールプレイ「51分と13年」／3月21日（土）15:15〜
ファシリテーター：三行英登、丹羽朋子
◎トークショー クロージングトーク／3月22日（日）15:00〜
※イベントの詳細や上映スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は公式サイトで必ずご確認ください。
■東京工芸大学
東京工芸大学は1923（大正12）年に創立された「財団法人小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきた。2023年に創立100周年を迎えた。
【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/
■野口 靖
東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科教授。アーティスト、プログラマー、アクティビスト。「私たちが尊厳を持って生きられる社会はどう実現できるか」というテーマのもと、参加型インスタレーションなどの多様なメディアを利用して制作・活動している。2024年には東日本大震災時に大川小学校で起こった津波事故を題材とした映像インスタレーション「51分と13年」を公開している。
【研究室URL】 https://yasushinoguchi.org/
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/