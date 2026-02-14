

能のフォーマットを応用し、ついえた「夢」を幻視する、レクイエムとしての音楽劇 KAAT神奈川芸術劇場プロデュース 『未練の幽霊と怪物―「珊瑚」「円山町」―』開幕

2026年2月13日（金）にKAAT神奈川芸術劇場プロデュース『未練の幽霊と怪物―「珊瑚」「円山町」―』が、KAAT神奈川芸術劇場 ＜大スタジオ＞にて開幕いたしました。









KAAT神奈川芸術劇場の2025年度メインシーズン「虹～RAINBOW～」最後を飾る本作品は、現代演劇における言葉と身体、空間がおりなす可能性を開拓し、国際的に活躍する演劇作家の岡田利規（チェルフィッチュ主宰）による、現存する世界最古の舞台芸術「能」に触発された音楽劇です。2021年にはKAATで『未練の幽霊と怪物―「挫波」「敦賀」―』を上演。今回はその第二弾となる新作です。

第 2 弾となる今回も、目に見えないもの、霊的な存在がその想いを語る「夢幻能」の構造を借り、現代社会の巨大な構造の中で犠牲となった、膨大な未練の思いを残す存在を 2 本立てで鮮やかに表出させます。音楽は前作に引き続き、内橋和久が担当。

能の中でも『夢幻能』と呼ばれる形式の舞台には、さまざまな思いや願いを果たせないまま亡くなり成仏できずにいる幽霊が「シテ（主人公）」として登場します。彼らが思いを遂げられなかった理由の多くは、社会的・政治的な問題に起因します。

今回は埋立てが続く辺野古に生息していた『珊瑚』をシテとする1作と、社会の獰猛な渦に翻弄された女性に主眼を置く『円山町』の二本立てで上演。5年の時を経て、現世から岡田が新たに問いかけるものとは―。

主役である「シテ」には、アオイヤマダと、小栗基裕(s**t kingz)。 「ワキ」には、石倉来輝、七瀬恋彩、清島千楓。「アイ」には、片桐はいりが第一弾から続投します。また、謡手として奄美出身の里アンナが参加。岡田の紡ぎだす繊細な「謡」を、内橋の演奏に合わせて歌いあげます。

言葉、身体、音楽が紡ぎ出す幽玄の世界を、ぜひご体感ください。

＜開幕コメント＞

岡田利規（作・演出）

丁寧な創作のプロセスをふみながら、着々とコンセプトを共有し、それを体現するためにどうしたらいいかという手続きを一緒に進めていきました。その結果、俳優の演技、舞（ダンス）、音楽、謡と、各技術的なデザインなど、あらゆるものが結合して、お客様にイリュージョンを見せる、ということを可能にする上演を我々で創り上げることができました。そこに到達することができたので、すごく満足しています。観に来てくださる方には、そのイリュージョンを体験していただけることと、確信しています。ぜひ観に来てください。

内橋和久（音楽監督）

能楽は能管、大鼓、小鼓、謡だけで喜怒哀楽全てを表現するわけですが、その世界には和声と言う概念はありません。今作に対する私のチャレンジはそこに和声を持ち込み、より印象を多様化することです。「能の生まれた時代に、和声を表現できる楽器がもしあったなら、どんなものになってただろう」と言う想像を基本に音楽を作りました。今回もキーとなる楽器はダクソフォンです。この演目には欠かせない楽器。能楽の基本となる楽器の要素を全て持った楽器です。能楽の持つ高揚感と緊張感をこの楽器で表現します。今回は特に謡のパートではより旋律を際立たせました。それ以外のところは演者と観客の妄想力を刺激します。演技、舞踊、音楽全てが絶妙に絡み合う素晴らしい作品に仕上がったと思います。今回歌もしっかり書きましたが、里アンナさんの声は美しく妖艶で力強くこの作品にピッタリ。岡田さんのテキストから面白いように次から次へと旋律が浮かび上がってきたことも私にとっては新鮮な感覚でした。アイである片桐はいりさんとのセッションも毎回刺激的です。ワキの3人も重要な役割を見事に演じており、後半のアオイさん小栗さんの舞踊も圧巻です。

今回の仲間たちと一緒にこの作品を作りあげることが出来たことが誇りであり、観客の皆さんにこれを目撃してもらえる事が喜びです。千秋楽まで精一杯心を込めて演奏して行きたいと思います。是非御立ち合いください

アオイヤマダ

人間が持っている想像力の豊かさを呼び覚ましてくれる岡田利規さんの作品に携わることができて幸せです。

その嬉しい気持ちと、現実の社会に建てる必要があるモニュメントを建てる重さ、どちらもが波のように押し寄せてドキドキしています。

毎回の公演を大切に、心を込めて珊瑚として舞い、珊瑚として生きます。

よろしくお願いします。

小栗基裕（s**t kingz）

豪華なセットも、特殊な仕掛けも、派手な演出も、この作品には要りません。それは全て観に来てくださった皆様の頭の中、いや、それが目の前に現れているということであれば皆様の目を通して実際に出現するんです。どんな3D映画よりも迫力のあるものが目の前に現れるんです。必要なのは「言葉」「音楽」「演者」「空間」そして「観客の皆様」。それらが信頼し合って生まれる至極の空間。稽古場では最後のピースが足りなかった。そのピースがはまることで「未練の幽霊と怪物」は本当の姿を表します。そして面白いことにその姿は観客の数だけ違うんです。是非味わいに来てください。一緒に不思議体験をしましょう。

片桐はいり

今、能楽六百有余年の知恵を拝借してお芝居をしています。昨日、なぜか突然「これはAIにはできっこない‼」と確信して、体がぶるると震えました。何かがみなぎりました。ぜひ横浜にお越し下さい。





＜公演情報＞

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース

『未練の幽霊と怪物―「珊瑚」「円山町」―』

作・演出：岡田利規

音楽監督：内橋和久

出演：

アオイヤマダ 小栗基裕（s**t kingz）/

石倉来輝 七瀬恋彩 清島千楓 /

片桐はいり

謡手：里アンナ 演奏：内橋和久

スタッフ

美術：中山英之

照明：横原由祐

音響：佐藤日出夫

衣裳：Tutia Schaad

ヘアメイク：谷口ユリエ

演出助手：中村未希

舞台監督：横澤紅太郎

公式サイト：https://www.kaat.jp/d/miren2026

■日程/開演時間

会場：KAAT神奈川芸術劇場 ＜大スタジオ＞

日程：2026年2月13日（金）～3月1日（日）





◎＝託児サービスあり。公演1週間前までに要予約・有料（マザーズ：0120-788-222）

☆＝終演後にアフタートークを行います。

■チケット料金（全席指定・税込）

一般：7,000円

神奈川県民割引（在住・在勤）：6,300円

U24チケット(24歳以下)：3,500円

高校生以下割引：1,000 円

シルバー割引(満65歳以上)：6,500円

※神奈川県民割引は KAme先行発売日よりチケットかながわにて取扱い（前売のみ、枚数限定、要住所確認）

※U24、高校生以下、シルバー割引は一般発売日よりチケットかながわにて取扱い(前売のみ、枚数限定、要証明書)

※車椅子でご来場の方は購入前にチケットかながわにお問い合わせください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※営利目的の転売禁止。

※公演中止の場合を除き、チケットの変更・払い戻しはいたしません。

※開演後のご入場はお待ちいただき、指定席にご案内できない場合がございます。

■チケット発売

一般発売中

チケット取扱い：チケットかながわ https://www.kaat.jp 0570-015-415（10:00～18:00 ※年末年始を除く）

窓口：KAAT神奈川芸術劇場2F（10:00～18:00 ※年末年始を除く）

チケットぴあ https://pia.jp/t/kaat/

イープラス https://eplus.jp/kaat/

ローソンチケット https://l-tike.com/play/kaat/

お問い合わせ：チケットかながわ 0570-015-415（10:00～18:00 ※年末年始を除く）

＜ツアー＞

【兵庫公演】 2026年3月 7日（土）15：00、8日（日）13：00 兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール

【新潟公演】 2026年3月15日（日）13：00 りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 劇場

【京都公演】 2026年3月21日（土）19：00、22日（日）14：00 ロームシアター京都 サウスホール

主催・企画制作：KAAT神奈川芸術劇場

助成：文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）｜

独立行政法人日本芸術文化振興会

