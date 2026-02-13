【3週連続無料ウェビナー開催】デジタルギフト活用術を徹底解説！【2/26（木）3/5（木）3/12（木）】
デジタルギフトサービスを提供するSBギフト株式会社（東京オフィス：東京都港区、代表取締役：大和 清隆）は、2026年2月26日（木）より、法人企業様を対象とした無料ウェビナー「デジタルギフト活用術：貴社の課題を解決する3大サービス徹底比較」を全3回にわたり開催いたします。
【申込】2/26（木）14:30～ :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YRSB9f7qRxyz0WQUX19VdA
【申込】3/5（木）14:30～ :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ttSxH4TdQ0alvTBibDOg1g
【申込】3/12（木）14:30～ :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KODZ60Z1QLKHXoCdPhnzUA
■本ウェビナーについて
昨今、SNSキャンペーンや福利厚生、アンケート謝礼など、企業のマーケティング活動において「デジタルギフト」の活用が急速に拡大しています。一方で、「具体的な活用ノウハウがわからない」「複数の施策管理に工数がかかる」といった課題を抱える企業様も少なくありません。
■ウェビナーの主な内容- デジタルギフト3大サービスの特長比較店頭受取単品型、複数型、ポイント交換型まで、各サービスの違いを詳しく解説します。
- 課題別・最適な活用シーンの提案新規顧客獲得、既存顧客の満足度向上、従業員の福利厚生など、目的に合わせた施策例をご紹介します。
- 運用コスト・管理工数を削減する効率化テクニックCSV納品やAPI連携によって、簡単にスタートできる運用術を公開します。
- 他社成功事例の紹介メーカー、大手通信キャリア、金融機関など、多種多様な導入事例を紐解きます。
ウェビナー開催概要
開催日時：2026年2月26日（木） 14:30～15:00
2026年3月5日（木） 14:30～15:00
2026年3月12日（木） 14:30～15:00
※全日程、同一内容となります。
開催形式：オンライン開催（Zoom）
参加費：無料
自社のキャンペーンをさらに活性化させたいご担当者様、業務効率を改善したいご担当者様のご参加を心よりお待ちしております。
■SBギフト会社概要
SBギフト株式会社は、メールやLINEで手軽にギフトを贈れる「ポチッとギフト」をはじめとするデジタルギフトサービスや、地域活性化に貢献する「地域活性化クーポン」、Webキャンペーンシステムなどを提供しています。豊富な導入実績とノウハウを活かし、お客様の多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。
商号 ： SBギフト株式会社
代表者 ： 代表取締役 大和 清隆
所在地 ：福岡オフィス 〒810-8660 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2
東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目14番10号 新橋スクエアビル2F
設立 ： 2006年9月
資本金 ： 3,500万円
事業内容： デジタルギフトサービス・O2Oソリューションの提供
URL ： https://www.softbankgift.co.jp/