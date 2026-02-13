Snow Peak × URBAN RESEARCH DOORS 2026 SS EXCLUSIVE ITEMS

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH DOORSより、Snow Peak（スノーピーク）の別注ラインラップが今年も登場。

1. Snow Peak 別注 NYLON WASHER JACKET

ナイロン素材に洗い加工を施した“ナイロンワッシャー”を使用したジャケット。軽く、アクティブな印象でありながら、マットで自然な凹凸がある素材を使用し、あらゆるスタイリングやシーンに適応可能です。GREIGEのカラーはDOORS別注色として展開します。

別注 NYLON WASHER JACKET(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1050072/?_ga=2.209919509.1453745237.1770941025-604587.1723687207)

品番：CD26110-1050072

価格：19,800円 (税込)

カラー：GREIGE / CHARCOAL / BLACK

サイズ：M / L / XL

一般発売日：2026年2月下旬予定

2. Snow Peak 別注 NYLON WASHER PARKA

ジャケットと同素材を使用したダブルジップのパーカー。こちらはややカジュアルな印象ですが、マットでコシのあるナイロンワッシャーの素材感により品性がプラスされており、カジュアルなパンツでもスラックスなどのキレイめなパンツでもスタイリングできます。

左右のフラップポケットにはサイドファスナーが付き、貴重品の管理も問題なく可能。ドローコードでサイズバランスの調整が可能でお好みのスタイルで着用していただけます。

別注 NYLON WASHER PARKA(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1050071/?_ga=2.222918171.1453745237.1770941025-604587.1723687207)

品番：CD26110-1050071

価格：19,800円 (税込)

カラー：GREIGE / CHARCOAL / BLACK

サイズ：M / L / XL

一般発売日：2026年2月下旬予定

3. Snow Peak 別注 POCKET LOGO L/S TEE

Tシャツは一枚でも様になるゆったりめのオーバーサイズシルエット。上質でふっくらとした綿100%のボディを使用し、肌触りが柔らかく着心地の良さが魅力です。

胸元にはSnow Peakのロゴは刺繍で施し、WHITEのみロゴがボディと異なる色でコーディネートのアクセントに。その他のカラーはボディと同色でさりげなく落ち着いた印象に。

別注 POCKET LOGO L/S TEE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26110-1010073/?_ga=2.222918171.1453745237.1770941025-604587.1723687207)

品番：CD26110-1010073

価格：6,930円 (税込)

カラー：WHITE / BLUE GRAY / FOLIAGE / CHARCOAL

サイズ：M / L / XL

一般発売日：2026年2月中旬予定

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 全店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=%E3%80%8E%E5%88%A5%E6%B3%A8%E3%80%8FSnow+Peak+Apparel%C3%97DOORS&seq=1&sales_type=0&type=MEN&_ga=2.146874295.1453745237.1770941025-604587.1723687207)

Snow Peak（スノーピーク）

1958年、“ものづくりのまち”新潟県三条市にて創業したアウトドアメーカー。「人と自然、そして人と人をつなぎ、人間性を回復する」ことを社会的使命とし、キャンプ用品、アパレルの開発、国内外での販売のほか、地方創生、ビジネスソリューション等、幅広い事業を展開する。新潟県三条市、大自然の懐に、約5万坪のキャンプ場を擁する本社「Headquarters」を構える。コーポレートメッセージは「人生に、野遊びを。」