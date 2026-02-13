『ペルソナ５: The Phantom X』キャラクターとの“おうちデート”も楽しめる!? バレンタインイベントを開催！ 新★5怪盗「夏川 澪（CV.若山詩音）」の登場も

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）についてVer.3.2バレンタイン特別アップデートを実施し、イベント“バレンタインを取り戻せ！”を開催中です。また、新★5怪盗として「夏川 澪」が登場しました。

今回のイベントでは、特別なイベントストーリーや13名のキャラクターたちとのサイドストーリーなど、バレンタインにちなんだ盛りだくさんの内容が楽しめます。魅力溢れる『P5X』のキャラクターたちと、素敵なバレンタインの思い出を作ってください！

また、2月14日（土）にはバレンタインプレゼントとして豪華アイテムを配布します。

◆イベント“バレンタインを取り戻せ！”を開催！

“バレンタインを取り戻せ！”の各コンテンツや“イメージパズル”で手に入る「チョコレートの結晶」を対象キャラクターに贈ると、「バレンタインポイント」がアップしアイテムが獲得できるほか、各キャラクターとのバレンタインにちなんだストーリーが楽しめます。

また、進め方によってはある“特殊な状況”も見られるかも…？ 心ときめくバレンタインのイベントを、どうぞお見逃し無く！

【開催期間】2026年3月5日（木）メンテナンス開始前まで

※一部イベントは2月14日（土）より開放されます。

▼バレンタインイベント紹介ムービーはこちら！

https://www.youtube.com/watch?v=WTbgVnk4Gqs

【イベント登場キャラクター一覧】

【コンテンツ紹介】

●イベントストーリー

全4話のイベントストーリーでは、バレンタインでの主人公や各キャラクターを取り巻く様子が楽しめます。ストーリーを進めると、契約（ガチャ）などに使用可能な「自在結晶」や「チョコレートの結晶」が獲得できます。

また、ストーリー第4話は「純喫茶ルブラン」を舞台にした特別な物語となっています。

《ストーリー あらすじ》

駿から「チョコを使った料理の研究」について提案された主人公。せっかくなら怪盗団のメンバーで…と話を持ち掛けるが、なぜか素羽や理子は乗り気ではない様子。

どうやら、二人だけではなく「女性全員」から、バレンタインに対する欲望が失われているようで…！？

●ボスバトル

バトルのクリアで「チョコレートの結晶」やイベント交換所用のアイテム、「自在結晶」が手に入ります。また、“愛の一撃”という特殊なバトル演出も登場しますので、ぜひご注目ください！

●サイドストーリー

ボスバトル等で集めた「チョコレートの結晶」を好きなキャラクターに贈ると、「バレンタインポイント」がアップ！ 「自在結晶」などのアイテムが獲得できるほか、各キャラクターとのバレンタインにちなんだサイドストーリーが楽しめます。

●おうちデート

サイドストーリーをプレイし、「バレンタインポイント」が100になると、キャラクターからバレンタインの“おうちデート”のお誘いメッセージが届きます。メッセージを最初に返信してバレンタインを過ごし、告白を受けたキャラクターから貰った特別なプレゼントは、主人公の部屋に飾ることができます。

自宅に飾れるのは「最初に選んだ1人」のプレゼントだけ。慎重にご選択ください！

また、最初に選んだ1人以外からのお誘いメッセージも、イベントにあるスイッチのオン／オフを行うことで、後から視聴することが可能です。

●特別ミッション

期間中、特別なミッションが3種類登場します。バレンタインの過ごし方に応じて、特別なミッションのうち1つだけを達成し、報酬を獲得することができます。

●スペシャルメッセージ

イベント期間中、キャラクターとの関係性を深める“シナジー”ランクを上げて恋人関係になっているキャラクターから特別なメールが届きます。

※対象キャラクターは新井 素羽、野毛 朋子、李 瑤鈴、椎名 悠美、坂井 綾香、佐原 海夕、琴音・モンターニュ、道玄坂 琉七、多祢村 理子です。

◆バレンタイン記念の豪華アイテムをプレゼント！

バレンタイン特別プレゼントとして、契約（ガチャ）や武器補給で使用できる「プラチナチケット」×10、「プラチナミリコイン」×10、「ゴールドチケット」×10をメールで配布します。

また、期間中に7日間ログインすると合計で「プラチナチケット」×7が手に入る、アップデート記念のログインボーナスを開催中です。

プレゼント配布、ログインボーナス開催期間：2026年3月5日（木）メンテナンス開始前まで

◆新★5怪盗「夏川 澪」が登場！

新★5怪盗「夏川 澪」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場します。専用武器は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入ります。

【PICKUP怪ドル契約“氷まといし激情”開催！】

開催期間：2026年3月5日（木）メンテナンス開始前まで

▼★5怪盗「夏川 澪」（コードネーム：マトイ）

氷結属性、屈従ロールのキャラクター。属性異常の敵に対してさまざまな弱体効果を与えることを得意としており、特に炎上に対してはより強力な弱体効果を与えることができ、デバフを付与しながらシールドを展開することも可能。

属性異常付与が得意な味方と組み合わせることで、敵を弱体化しつつ、パーティー全体の火力を大幅に引き上げることができる。

▼中国アジア版からの性能調整

◆『ペルソナ』シリーズ30周年記念特設サイトを公開中！

『ペルソナ』シリーズは、2026年に30周年を迎えます。これを記念し、30周年期間中には新グッズやイベントなど、様々なお楽しみ企画をご用意しています。

特設サイトでは、アトラスのデザイナー副島成記による描き下ろし「30周年記念キービジュアル」を公開しているほか、グッズやイベントの情報を掲載中ですので、ぜひアクセスしてご覧ください。

『ペルソナ』シリーズ30周年記念特設サイト

https://p-ch.jp/p30th/

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。