ミラリタ株式会社、「第2号ファンド」の償還及び分配を実施

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディング『ミラリタ』を運営する、ミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、「ミラリタ（miralita）」の第2号ファンドである「【短期完結型】大手電機メーカー向けファクタリング（売掛債権買取）活用ファンド（以下「本ファンド」という。）」を2026年2月10日(火)に運用を終了し、本日2月13日(金)に償還及び分配が完了したことをお知らせいたします。

投資家の皆さまからは、募集金額3,960万円に対して、123%の応募率となる、4,880万円のご応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。

また、本ファンドへ投資いただいた投資家の皆さまへ、当初の予定通り年利15％（年率・税引前）の分配を実施いたしました。

契約締結前交付書面においては、運用終了日の翌日から90日以内に償還する旨を記載しておりましたが、このたび運用終了日の翌日から2日目に償還及び配当を実施する運びとなりました。 引き続き、予定より早期に償還ができるよう努めてまいります。

今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■大手電機メーカー向けファクタリング（売掛債権買取）活用ファンドとは

〈ファンド概要〉

名称：大手電機メーカー向けファクタリング（売掛債権買取）活用ファンド

確定利回り（税引前）：年利15%

運用期間：2026年1月22日(木)～2月10日(火)

償還・分配完了日：2026年2月13日(金)

詳細ページ：https://miralita.jp/product/view/4

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

https://miralita.jp/