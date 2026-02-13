【ビークルファン】VF-S（Shift（シフト）、VF-C（Clear（クリア））発売　Vo２

株式会社ビークルファン

株式会社ビークルファン（代表取締役社長：松原達郎）は、2月1日リリースした三輪EVの新シリーズにおいて、販売好調な2車種の正式名称を発表した。ハッチバックタイプは「VF-S（Shift）」で、車両本体価格は130万円（税別）。VF-Sのカラーバリエーションはマットブラックとホワイト。乗り降りが楽な両開きドアタイプは「VF-C（Clear）」で、車両本体価格は80万円（税別）。最高速度はVF-Sが50km/h、VF-Cが40km/h。VF-Sの「S」はShiftの頭文字で、日本語に訳すと「移動」という意味を持つ。プライベートから商用まで幅広く使用できる新たな「移動」手段として、広くお役に立ちたいという思いを込めて名付けた。VF-Cの「C」はClearの頭文字で、日本語訳では「透明」または「澄んだ」という意味を持つ。車体左右の両開きアクリル製蝶々ドアからの採光によって乗り入れしやすく、車内が明るくなることから、楽しくお買い物や送り迎えに役立つという願いを込めて名付けた。「VF-S」は100％電気で動くハッチバックタイプの三輪EVモビリティであり、登録はミニカー（1人乗り）または側車付軽二輪登録（3人乗り）。家庭用100Vのコンセントで充電が可能で、バッテリーも脱着式採用で、また後部座席はフルフラットになり荷物の210kgまで積載可能で、後ろから開けられるハッチバックタイプ。商業用営業車としても使い勝手が良く、ガソリン車からの切り替えにより車検車庫証明不要でコストダウン効果も期待でき、企業や団体向けの需要にも対応。また、車内でバッテリーからの電源を使用し要冷商品等を保冷庫に入れて運搬することも可能でき、スポットエアコンを始め、電気毛布やヒーターなども設置可能で快適に移動できる。（別売りのアップボルトインバータ使用）。「VF-C」は車体左右にドアが2枚ずつある観音開きタイプの三輪EVで、ドアは透明アクリル製で車内に採光が入り明るく、近所の買い物や子供からお年寄りまでの送り迎えにピッタリ。「VF-S」と「VF-C」の両者とも、軽自動車税は年間3,600円、自賠責保険は3年間で10,710円とお財布にも優しい乗り物。また、普通自動車免許で運転でき、ランニングコストも抑えられる。バッテリーはリチウムイオンバッテリーを搭載し購入時に「定期保守点検安心納車パック」に加入することで、納車後走行距離やご使用頻度に応じて、ご自宅に出張メンテナンスを実施する1年間の無償保証（消耗部品を除く）が付与され、2年目以降も有償でご自宅出張で定期保守点検を受けることができる。関東以外についても、業務提携先の(株)アプティ（出張メンテナンス会社）と契約している全国約3,500名の整備資格を持つメカニックがご自宅に出張しメンテナンス・修理を施し、アフターサービスも万全で安心。ビークルファンは、今回「VF-S」と「VF-C」をラインナップに加えることで、ますます高まるドア付き車体のニーズに応え、さらなる販路拡大を見据えて販売を強化していく。

両面開閉ドアドアミラーシーケンシャルウィンカーパワーウィンドウ採用ハッチバック採用で荷物取り出しは楽低重心設計で横転しづらい安定性大人3人乗車可能電装系全て高効率LED採用ドアの開閉も高級感がある後部フルフラット1m3の収納スペースハンドルバーのコックピットインパネもシンプルで見やすい設計オーディオ類も充実送風、デフロスター、ウォッシャー付シンプルなシフトスイッチセキュリティ付きキーレスリモコン前後油圧ディスクブレーキ採用家庭用100ＶコンセントOR単相200Ｖ充電器付き広々な空間でミニキッズスペースワンタッチで座席に早変わり移動販売車としても使用可能です。ミニバスチックなVF-S蝶々開きで楽々乗り降り広い後部座席カラーアクリルドアで採光で明るい蝶々の羽のようでお子様に人気です。運転席も乗り降り楽々企業やお店のロゴも入れて広告宣伝車内も広々運転しやすいバーハンドル