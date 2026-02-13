【フジテレビ】『都市伝説が集まる秘密の酒場「Bar Hollow」』FODのPPVにて２月22日（日）19時より生配信決定！

株式会社フジテレビジョン都市伝説 YouTuber３組（たっくー&コヤッキー&はやとも）による都市伝説×謎解きミステリーの新感覚トークライブhttps://fod.fujitv.co.jp/ppv/8513/ （FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODのPPV（ペイ・パー・ビュー）にて、『都市伝説が集まる秘密の酒場「Bar Hollow」』を、２月22日（日）19時より生配信することが決定しました。本日、２月13日（金）18時より、PPV配信チケットの販売を開始します。

※PPVとは、番組単位で視聴権を購入するビデオサービスです

『都市伝説が集まる秘密の酒場「Bar Hollow」』は、都市伝説・スピリチュアル・怪談といった“世の中の不思議”をテーマに、都市伝説×謎解きミステリーという新たな切り口で展開されるトークライブイベントです。２月22日（日）、ぴあアリーナMMにて開催されます。

出演者は、チャンネル登録者数合計500万人超を誇る都市伝説系YouTuberのたっくー、コヤッキー、シークエンスはやともの３組。さらに演出には、今年１月に日本武道館3DAYSを即完させ、休止した伝説的YouTuberユニット「ワイテルズ」のリーダーNakamu、ドラマ・映画『架空OL日記』などを手がける住田崇監督が参加し、前例のない“都市伝説×謎解きミステリー”ライブを作り上げます。

本イベント最大の特徴は、出演者３組がライブ当日まで内容を一切知らされていないという前代未聞の構成。唯一与えられるのは「タイトル」と「概要」のみ。仕掛けられた謎解きミステリーの世界へ、ぶっつけ本番で挑んでいきます。

何が語られ、どんな真相に辿り着くのか――。会場の緊張感と臨場感を、FODのPPV配信を通してリアルタイムでお楽しみください。

◇ 配信概要

■タイトル：『都市伝説が集まる秘密の酒場「Bar Hollow」』

■配信日時：＜生配信＞

２月22日（日）18時30分開場 ｜ 19時開演予定

※本公演は「追っかけ再生」には対応しておりません。

※本公演のアーカイブ配信はございません。

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■出 演 者： たっくー/コヤッキー/シークエンスはやとも/Nakamu/住田崇監督

■販売期間：２月13日（金）18時～２月22日（日）20時

■販売価格： 4,400円（税込）、4,000コイン

※コース会員の方は、コインでのご購入となります。

※やむを得ない事情により、公演の中止や開催内容・チケット販売スケジュールが変更となる場合がございます。

※チケットご購入後につきましては、お客様のご都合によるキャンセル・変更・払い戻しはできませんので、あらかじめご了承ください。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/ppv/8513/ （FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

特典「FODフライデイ」も提供中です。

