ウィークエンド マックスマーラ 世界のアーティストとコラボレートしたトレンチコートを扱うポップアップストア“A Weekend With an Artist”を開催

株式会社マックスマーラ ジャパン

ウィークエンド マックスマーラは、世界のアーティストとコラボレートした限定トレンチコートを取り揃えるポップアップストア“A Weekend With an Artist”を、2月15日(日)よりあべのハルカス近鉄本店、伊勢丹新宿本店、阪急うめだ本店にて期間限定にて開催いたします。

本ポップアップストアでは、ウィークエンドマックスマーラを代表するアイコニックなトレンチコートに加え、昨年9月に発表された2026 年春夏シグネチャーコレクション「A Weekend With an Artist」より、特別なトレンチコートを展開いたします。５名の世界的アーティストがトレンチコートをキャンバスに見立て、ファッションとアートを融合させた本コレクションは、あべのハルカス近鉄本店では３スタイル、伊勢丹新宿本店では2スタイル、阪急うめだ本店では全５スタイルをご紹介いたします。さらに、トレンチコートに加え、デニムやニットなどウィークエンド マックスマーラの春夏を彩るエッセンシャルな新作アイテムも豊富に取り揃えます。

期間中、税込14万5千円以上のトレンチコートをお買い上げのお客様には、数量限定にてオリジナルのギフトをプレゼントいたします。

【限定トレンチコート】

シャーフェイ・シャ作

\247,500-税込

パオラ・ピヴィ作

\278,300-税込

チャバララ・セルフ作

\293,700-税込

タイ・シャニ作

\232,100-税込

ヴィトリア・コシェレワ作

\368,500-税込

【開催情報】

会場 ：あべのハルカス近鉄本店 タワー館2階 イベントスペース

開催期間：2026年2月15日(日) ～ 2026年2月24日(火)

会場 : 伊勢丹新宿店本館3階トラストスタイル/プロモーション

開催期間: 2026年2月18日（水）～ 2026年３月３日（火）

会場 ：阪急うめだ本店 7階 プロモーションスペース71

開催期間：2026年2月25日(水)～2026年3月10日(火)

WEEKEND MAX MARA

1983年にカジュアルなアウトドアウィークエンドコレクションとしてスタートしたウィークエンド マックスマーラは、ユニークなアイデンティティと個性を持つ本格的なイタリアンライフスタイルブランドに進化しました。今日、ウィークエンド マックスマーラの幅広いレディトゥウェアとアクセサリーのコレクションは、時代に即した現代的なスタイルと継続性のバランスを実現しています。フォーマルとインフォーマルを融合させ、オープンマインドで、教養があり自由な精神を持つ女性たちに向けた、シーズンを超えた多目的でカジュアルなエレガンスを提供しています。ブランドの継続的な取り組みの一環として、ウィークエンド マックスマーラは、毎シーズン、著名なクリエイティブによってデザインまたはインスパイアされたカプセルコレクションを発表し、ハウスコードを解釈してユニークなワードローブを創り出しています。ウィークエンド マックスマーラは、世界中の約250店舗の直営店や主要な百貨店で購入可能です