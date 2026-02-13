総DL数7,000万超のドコモオリジナルコミック「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」TVアニメ化決定

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ドコモが展開するオリジナルコミック事業「weavin（ウィーヴィン）(R)」からdブックなどの各配信プラットフォームで連載している「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」（原作：琴子／作画：花宮かなめ）のTVアニメ化が決定したことをお知らせいたします。

本作は、「weavin」ブランドとして初のTVアニメ化作品となります。総DL数7,000万を突破し、配信プラットフォーム総合ランキング1位※1を獲得するなど、多くの読者から支持を集めてきたドコモオリジナルコミックが、アニメという新たなステージへと展開します。

ドコモは、通信サービスにとどまらず、エンターテインメント領域を成長分野の一つと位置づけ、オリジナルコミックの創出からさまざまなメディアへの展開までを一気通貫で推進しています。これにあわせて、アニメ化決定を記念し、「dブック」および「dアニメストア」にて、原作コミックスをお得に楽しめる期間限定キャンペーンを実施いたします。キャンペーンに関する詳細はキャンペーンサイトおよび別紙をご確認ください。

■ weavin（ウィーヴィン）について

「weavin」は、ドコモが展開するオリジナルコミックブランドです。市場トレンドを捉えた作品を中心に、縦読み・横読みの両フォーマットで展開し、現在約150タイトル以上を配信しています。これまでに、「ニセモノ聖女は運命をくつがえす」「運命の相手は上司だった」などの人気作品を生み出してきたほか、本作「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」は、「weavin」を代表するヒットタイトルとして多くの読者から支持を集めています。

ドコモは今後も、オリジナルコミックを起点としたメディアミックス展開を強化し、より多くの方に新しいエンターテインメント体験を届けてまいります。

※1 電子コミック配信サービス「ピッコマ」において、SMARTOON総合ランキングで1位を獲得（2023年7月23日～2023年7月24日）

※2 「weavin」「Lemino」「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

■作品について

1.概要

「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」は、惨めな最期を迎えるはずだった我儘でおデブな悪役令嬢・セリーヌに転生した主人公が、死の運命を回避するためにダイエットや勉強に奮闘する異世界転生ファンタジーです。しかし、その努力とは裏腹に、予想外の溺愛や執着に巻き込まれていく――“ヤンデレに愛されすぎる”物語が多くの共感と支持を集めています。

2.アニメ化決定にあわせて、ティザービジュアル＆PV解禁

アニメ化決定にあわせて、元おデブ悪女のセリーヌと、彼女への愛を隠しきれないラスボス王子・ウィルフレッドが描かれたティザービジュアルを初公開。さらに、白石晴香（セリーヌ役）・大塚剛央（ウィルフレッド役）のボイスが初解禁となるモーションコミックPVも公開いたします。

URL:https://youtu.be/uzM2Fz4jyow

3.実力派スタッフ陣によるアニメーション制作

アニメーション制作を手掛けるのは、『私を喰べたい、ひとでなし』にて元請けを担当したスタジオリングス。これまでに培ってきた制作実績をもとに、美しくも重い愛の世界観を描き上げます。

＜CAST＞

- セリーヌ：白石晴香- ウィルフレッド：大塚剛央

＜STAFF＞

- 監督：葛谷直行- 助監督：かとうしゅうさく- シリーズ構成・脚本：広田光毅- キャラクターデザイン：柿畑文乃、関田有紀子- プロデュース：インフィニット- アニメーション制作：スタジオリングス■ 原作者・キャストからのコメントも到着

原作・琴子からのアニメ化決定を祝うコメントに加え、作画・花宮かなめによる描き下ろしお祝いイラスト＆コメント、さらにメインキャストである白石晴香、大塚剛央からのコメントも到着しています。

□原作：琴子 お祝いコメント

なんとこの度「おデブ悪女」がＴＶアニメ化されます！夢みたいで未だに信じられないくらい本当に本当に嬉しく……いつも応援してくださっている読者の皆様のお陰です。ありがとうございます！素晴らしいスタッフの方々が原作をとても大切にしながら制作してくださっており、世界に大ヤンデレ旋風が巻き起こる予感しかしません。素敵な作品になること間違いなしなので、ぜひアニメも一緒に楽しみにしていただけると幸いです！

□作画：花宮かなめ お祝いイラスト＆コメント

読者の皆様、琴子先生、担当者様、企業の皆様、おデブ悪女に関わった皆様に大感謝です。本当に、アニメ化おめでとうございます。あのシーン、このシーンが動くんだ…！と今からワクワクしております。一読者、一視聴者として皆様と楽しめたら嬉しいです！

□セリーヌ役 白石晴香

セリーヌ役を務めさせていただきます！白石晴香です。原作を読ませていただいた時に、第2の人生を一生懸命生きるセリーヌに勇気をもらい、それと同時にセリーヌのことが大好きになりました！彼女は心優しく、誰にでも平等に愛情を注げる人で、皆が心惹かれてしまうのも頷ける本当に素敵なキャラクターです。アニメでも皆様にセリーヌを愛していただけるよう、精一杯演じさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします！

□ウィルフレッド役 大塚剛央

ウィルフレッドの声を担当させていただけること、大変嬉しく光栄に思います。このコメントを書いている今現在はまだアフレコ前なので、どのようなアニメ構成でどのような雰囲気の現場になるのか、僕自身も楽しみにしているところです。良い作品づくりの一助となれるよう、精一杯演じさせていただきます。是非楽しみにお待ちください！

■AnimeJapan 2026 への出展について

東京ビックサイトで開催されるAnimeJapan 2026※（2026年3月28日(土)～3月29日(日)）にて「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」を出展いたします。

dアニメストアブースでは、メインキャストが登壇するスペシャルステージを開催。またインフィニットブースでは作品の展示も行います。出展の詳細は後日、dアニメストアおよびインフィニット公式より告知いたします。

dアニメストアブース情報：https://anime-japan.jp/exhibition/detail/?id=253

インフィニットブース情報：https://anime-japan.jp/exhibition/detail/?id=89

※AnimeJapan 2026 の詳細については公式サイトをご確認ください。https://anime-japan.jp/

■アニメ化記念キャンペーンについて

■ アニメ化記念キャンペーン情報

アニメ化決定を記念し、ドコモが提供する各サービスにて期間限定キャンペーンを実施いたします。

【dブック】

【dアニメストア】

