「あおぎり高校」初の単独オフラインイベント『あおぎり高校 入学祭2026！』開催決定！

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）が運営するVTuberグループ「あおぎり高校」は、2026年5月21日(木)に、グループ初となる単独のオフラインイベント『あおぎり高校 入学祭2026！ ～『好き』なことしかしたくない！～』、『本気（マジ）でギリギリNIGHT ～あおぎり高校 後夜祭2026！～』を開催することをお知らせいたします。

また、本日2月13日(金)21時より、両イベントのチケット情報を公開いたしましたので、併せてこれをお知らせいたします。

■『入学祭2020！』で達成できなかったオフライン開催を今度こそ実施したい！

本イベントは、多くのファンの皆様が長らく待ち望んでいたであろう「あおぎり高校」グループ全体での単独オフラインイベントです。

『入学祭2020！』は、グループ初となる単独オフラインイベントになる予定でしたが、感染症の感染拡大防止の観点からやむなく完全オンライン配信へと切り替えての開催となりました。 あれから6年。所属メンバーも13名に増え、グループもパワーアップした今、ついに「リベンジ開催」を実施できる準備が整いました。

今回の『あおぎり高校 入学祭2026！ ～『好き』なことしかしたくない！～』は、『入学祭2020！』の精神を受け継ぎ、当日は会場を訪れる皆さまが“あおぎり高校の生徒”になった気分で、メンバーと共に現地でしか味わえない熱狂と一体感をお届けいたします。ファンの皆さまにとって、メモリアルな一日になれると大変嬉しく思います。

■『あおぎり高校 入学祭2026！ ～『好き』なことしかしたくない！～』

あおぎり高校所属メンバー13名が総登壇！ LINE CUBE SHIBUYAを舞台に、「おもしろければ、何でもあり！」の精神をリアルなステージで爆発させます。会場では限定グッズの販売も予定しておりますので、併せてお楽しみください。

【イベント概要】

開催日時： 2026年5月21日(木)会場時間：18:00(予定) 開演時間：19:00(予定)

会場： LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

出演者： 音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな

グッズ販売： 会場限定のオリジナルグッズを販売予定

特設ページ： https://www.aogirihighschool.com/entrancefest2026-ev

ハッシュタグ：#あおぎり高校入学祭2026

【チケット情報】

先行抽選チケット（校章風ピンバッジ付）： 13,000円（税込）

販売サイト（チケットぴあ）： https://w.pia.jp/t/aogirihighschool-nyuugakusai/

抽選申し込み開始： 2026年2月13日(金) 21:00 ～

■『本気（マジ）でギリギリNIGHT ～あおぎり高校 後夜祭2026！～』

『入学祭2026！』の余韻をそのままに、同日24時からはSpotify O-EASTにて音楽イベントを開催！ 豪華アーティストやDJを迎え、あおぎり高校らしいエキサイティングで“ギリギリ”な夜をお届けします。

※本イベントにはあおぎり高校メンバーの出演者としての参加はございません。

【イベント概要】

開催日時： 2026年5月21日(木) 24:00（深夜）開場と同時に開演予定

会場： Spotify O-EAST

出演者： angela、原口沙輔、DJ WILDPARTY、Aiobahn +81 ほか coming soon

特設ページ： https://www.aogirihighschool.com/afterparty2026-ev

ハッシュタグ：#あおぎり高校後夜祭2026

※深夜開催のため、20歳未満の方はご入場出来ません。

【チケット情報】

現地オールスタンディング： 5,000円（税込） ※別途ドリンク代700円

販売サイト（チケットぴあ）： https://w.pia.jp/t/aogirihighschool-kouyasai/

先着販売開始： 2026年2月13日(金) 21:00 ～

■VTuberグループ『あおぎり高校』について

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。YouTubeを中心に、理想の姿で好きなことを全力で楽しむメンバーたちが日々動画制作やライブ配信を行っています。公式YouTubeチャンネルの登録者数は100万人を突破し、2025年4月にはメジャーデビューを果たすなど、その勢いはYouTubeの枠を越えて拡大し続けています。

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2026年2月時点)

公式サイト： https://www.aogirihighschool.com/

公式YouTube： https://www.youtube.com/@aogiri1027

■株式会社viviONについて

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。 株式会社viviONでは、一緒に働いてくれる方を募集しています。

https://vivion.jp/recruit/