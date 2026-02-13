チケット即日完売となったPenthouse初の日本武道館公演をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、3月16日（月）に開催される「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)Victor Entertainment

浪岡真太郎（Vo, Gt）、大島真帆（Vo）、Cateen（Pf）、矢野慎太郎（Gt）、大原拓真（Ba）、平井辰典（Dr）による6人組“シティソウル”バンド・Penthouse（ペントハウス）。

この度、3月16日（月）に日本武道館にて開催される「Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 "By The Fireplace"」の模様を、U-NEXTにて独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は3月20日（金）より、2週間の見逃し配信を予定しています。チケット争奪戦となったPenthouse初の日本武道館公演を、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、ライブ配信直前となる3月6日（金）からは、初の東名阪ワンマンツアー「City Soul Society Vol.3 -The Affair and The Coke-」、ファーストアルバムを引っ提げた初の5大都市ワンマンツアー「Penthouse ONE MAN LIVE TOUR “Balcony”」、初の全国ホールツアー「Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 "Tapestry"」など、過去に開催されたライブ映像をU-NEXT独占で配信いたします。ライブ配信とあわせて、是非ご覧ください。

Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-y0kgpgMWuc ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013218

ライブ配信：3月16日（月）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：3月20日（金）18:00～4月3日（金）23:59まで

配信公演：3月16日 東京・日本武道館 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【Penthouse 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010664

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。