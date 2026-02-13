大人気コミック『おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています』、TVアニメ化決定！

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、当社が原作を手がける大人気コミック『おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています』のTVアニメ化が決定したことをお知らせいたします。

本作は病死した末、人気小説のヒロインの姉・我儘でおデブな悪役公爵令嬢のセリーヌに転生してしまったヒロインが更生していくうちに、予想外の溺愛や執着に巻き込まれてしまう異世界転生ロマンスファンタジーです。

※ 電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」において、SMARTOON(R)総合ランキングで1位を獲得（2023年7月23日～2023年7月24日）

『おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています』TVアニメ作品概要

＜CAST＞

セリーヌ（CV:白石晴香）

ウィルフレッド（CV:大塚剛央）

＜STAFF＞

監督：葛谷直行

助監督：かとうしゅうさく

シリーズ構成・脚本：広田光毅

キャラクターデザイン：柿畑文乃、関田有紀子

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：スタジオリングス

＜introduction＞

病死した末に転生したのは、人気小説の悪役令嬢・我儘でおデブな嫌われ者のセリーヌだった。

このままでは、物語の通りに王子に殺される惨めな死が待っている……！

「今世は平穏な生活を送りたい」と、全力で更生を誓い奮闘するセリーヌ。

努力は実を結ぶ…はずが、気づけば予想外の溺愛や執着に巻き込まれることに！？

ヤンデレに愛されすぎちゃう(ハート)おデブ悪女の転生ファンタジー、開幕です！

＜各種詳細＞

アニメ公式HP：https://odebuakujo-anime.com/

アニメ公式X(Twitter)：@odebuakujo_pr(https://x.com/odebuakujo_pr) (ハッシュタグ #おデブ悪女 )

(C)Minto Studio/weavin/おデブ悪女製作委員会

イベント情報

AnimeJapan2026 出展決定！

3/28（土）・29（日）に東京ビッグサイトで開催されるAnimeJapan2026にて

「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」の出展が決定いたしました！

dアニメストアブースでは、メインキャストが登壇するスペシャルステージが開催決定！

さらにインフィニットブースでは作品の展示も行います。

出展の詳細は後日、dアニメストアおよびインフィニット公式より告知いたします。

ぜひお楽しみに！

dアニメストアブース情報：https://anime-japan.jp/exhibition/detail/?id=253

インフィニットブース情報：https://anime-japan.jp/exhibition/detail/?id=89

原作情報

作品あらすじ

病死した末、人気小説のヒロインの姉・我儘でおデブな悪役公爵令嬢のセリーヌに転生してしまった。

このままでは小説通り、ヒーローの王子に殺され、惨めな死を遂げることになってしまう。

全力で更生を誓い奮闘し始めるが、気づけば予想外の溺愛や執着に巻き込まれてしまい…!

果たしてセリーヌは「平穏な幸せ」を掴めるのかーー!?

ヤンデレに愛されすぎちゃう異世界転生ファンタジーラブ。

祝！アニメ化決定記念の期間限定セール！

今だけ原作コミックス1～4巻セットが半額！dアニメストアにて期間限定セールを実施！

期間：2/14(土)00:00～2/28(土)23:59

価格：2,156円(税込)

著：琴子（原作）花宮かなめ（作画）

発行：weavin

アニメ放送前にお得にチェック！

dアニメストアはこちら！

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/content?titleid=BKT00515734&setid=BKS005157340002(https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/content?titleid=BKT00515734&setid=BKS005157340002)

タテヨミ版もお得なキャンペーン実施中！

タテヨミ版「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」

【アニメ化&出版社weavin3周年記念！99％OFFクーポン】キャンペーン実施中！

キャンペーン詳細はこちら！

https://dbook.docomo.ne.jp/campaign/static/weavin-3th-anniversary/

期間：2026/2/13(金) 21:00 ～ 3/13(金) 23:59

注意事項：

・出版社「weavin」と記載されている作品すべてが対象となります。

・利用先着5,000枚まで、取得済みでも上限に達すると終了となります。

・お一人さま1回のみご利用になれます。・割引上限額は800円です。

・「購入内容のご確認」画面における1回の決済に対しての適用となり、複数冊のご購入でもご利用可能です

が、対象外作品が(1冊でも)含まれる場合はご利用になれません。

・他クーポンとの併用はできません。

・クーポンを獲得していても、本キャンペーンは予告無く変更または中止させていただく場合がございます。

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。

キャラクターやwebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。



会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/