総DL数7000万！配信プラットフォーム総合ランキング1位を獲得！「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」 TVアニメ化 決定!!

株式会社インフィニット

各配信プラットフォームにて大好評連載中！

総DL数7000万！配信プラットフォーム総合ランキング1位※を獲得した、話題作「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」が待望のアニメ化！

本作は、惨めな最期を迎えるはずの我儘でおデブな悪役令嬢・セリーヌに転生したところから始まる、異世界転生ファンタジー。 死の運命を回避するため、ダイエットや勉強と全力で更生に奮闘するセリーヌ。 しかし予想外の溺愛や執着に巻き込まれてしまい――！？

アニメ化発表に合わせて、元おデブ悪女のセリーヌとヤンデレラスボス王子さまのウィルフレッドが描かれたティザービジュアルも初公開！微笑みの裏に、セリーヌへの隠しきれない愛があふれ出すウィルフレッドの姿は必見です。

アニメーション制作を手掛けるのは、「私を喰べたい、ひとでなし」にて元請けを担当したスタジオリングス。これまでに積み重ねてきた制作実績をもとに、美しくも重い愛の世界を描き上げます。

セリーヌ役・白石晴香、ウィルフレッド役・大塚剛央のボイスが初公開されたモーションコミックPVもぜひご注目ください！

原作・琴子のお祝いコメント、作画・花宮かなめによるお祝い描き下ろしイラスト＆コメントも到着！

さらに！アニメ化決定記念として、dブックにてタテヨミ版「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」が99％OFFになるキャンペーンを実施中！

翌日2月14日からは、dアニメストアにて原作コミックス1～4巻セットが50％OFFとなる期間限定セールも実施いたします！（詳細は下記原作情報をご確認ください）

ヤンデレに愛されすぎちゃう異世界転生ファンタジー(ハート) 今後の展開にもぜひご期待ください！

※ 電子コミック配信サービス「ピッコマ」において、SMARTOON総合ランキングで1位を獲得（2023年7月23日～2023年7月24日）

モーションコミックPV解禁!! セリーヌ(CV:白石晴香)とウィルフレッド(CV:大塚剛央)のボイスも初解禁!!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uzM2Fz4jyow ]

「今世は平穏な生活を送りたい―― 」

病死した末に転生したのは、人気小説の悪役令嬢・我儘でおデブな嫌われ者のセリーヌだった。

このままでは、物語の通りに王子に殺される惨めな死が待っている……！ダイエットに勉強と全力で更生を誓い奮闘する――はずが、気づけば予想外の溺愛と執着に巻き込まれてしまい……。

ヤンデレに愛されすぎちゃう異世界転生ファンタジー、開幕です！

原作・琴子からのコメント到着！ 作画・花宮かなめからの描き下ろしお祝いイラスト公開！

原作：琴子 お祝いコメント

なんとこの度「おデブ悪女」がＴＶアニメ化されます！

夢みたいで未だに信じられないくらい本当に本当に嬉しく……いつも応援してくださっている読者の皆様のお陰です。ありがとうございます！

素晴らしいスタッフの方々が原作をとても大切にしながら制作してくださっており、世界に大ヤンデレ旋風が巻き起こる予感しかしません。

素敵な作品になること間違いなしなので、ぜひアニメも一緒に楽しみにしていただけると幸いです！

作画： 花宮かなめ お祝いイラスト＆コメント

読者の皆様、琴子先生、担当者様、企業の皆様

おデブ悪女に関わった皆様に大感謝です。本当に、アニメ化おめでとうございます。

あのシーン、このシーンが動くんだ…！と今からワクワクしております。

一読者、一視聴者として皆様と楽しめたら嬉しいです！

メインキャスト・白石晴香/大塚剛央のコメントも到着!!

□セリーヌ役 白石晴香

セリーヌ役を務めさせていただきます！白石晴香です。

原作を読ませていただいた時に、第2の人生を一生懸命生きるセリーヌに

勇気をもらい、それと同時にセリーヌのことが大好きになりました！

彼女は心優しく、誰にでも平等に愛情を注げる人で、皆が心惹かれてしまうのも

頷ける本当に素敵なキャラクターです。

アニメでも皆様にセリーヌを愛していただけるよう、精一杯演じさせていただき

ますので、どうぞよろしくお願いいたします！

□ウィルフレッド役 大塚剛央

ウィルフレッドの声を担当させていただけること、大変嬉しく光栄に思います。

このコメントを書いている今現在はまだアフレコ前なので、

どのようなアニメ構成でどのような雰囲気の現場になるのか、

僕自身も楽しみにしているところです。

良い作品づくりの一助となれるよう、精一杯演じさせていただきます。

是非楽しみにお待ちください！

イベント情報

AnimeJapan2026 出展決定！

3/28(土)・29(日)に東京ビッグサイトで開催されるAnimeJapan2026にて「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」の出展が決定いたしました！

dアニメストアブースでは、メインキャストが登壇するスペシャルステージが開催決定！

さらにインフィニットブースでは作品の展示も行います。

出展の詳細は後日、dアニメストアおよびインフィニット公式より告知いたします。

ぜひお楽しみに！

dアニメストアブース情報：https://anime-japan.jp/exhibition/detail/?id=253

インフィニットブース情報：https://anime-japan.jp/exhibition/detail/?id=89

原作情報

祝！アニメ化決定記念！

今だけ原作コミックス1～4巻セットが半額！dアニメストアにて期間限定セールを実施！

期間：2/14(土)00:00～2/28(土)23:59

価格：2,156円(税込)

著：琴子（原作）花宮かなめ（作画）

発行：weavin

アニメ放送前にお得にチェック！

dアニメストアはこちら！

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/content?titleid=BKT00515734&setid=BKS005157340002(https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/content?titleid=BKT00515734&setid=BKS005157340002)

タテヨミ版「おデブ悪女に転生したら、なぜかラスボス王子様に執着されています」

【アニメ化&出版社weavin3周年記念！99％OFFクーポン】キャンペーン実施中！

タテヨミ版では最新129話が絶賛配信中！

ぜひこのお得な機会に、最新エピソードまでお楽しみください！

キャンペーン詳細はこちら！

https://dbook.docomo.ne.jp/campaign/static/weavin-3th-anniversary/

期間：2026/2/13(金) 21:00 ～ 3/13(金) 23:59

注意事項：

・出版社「weavin」と記載されている作品すべてが対象となります。

・利用先着5,000枚まで、取得済みでも上限に達すると終了となります。

・お一人さま1回のみご利用になれます。・割引上限額は800円です。

・「購入内容のご確認」画面における1回の決済に対しての適用となり、複数冊のご購入でもご利用可能ですが、対象外作品が(1冊でも)含まれる場合は

ご利用になれません。

・他クーポンとの併用はできません。

・クーポンを獲得していても、本キャンペーンは予告無く変更または中止させていただく場合がございます。

TVアニメ作品概要

＜CAST＞

セリーヌ（CV:白石晴香）

ウィルフレッド（CV:大塚剛央）

＜STAFF＞

監督：葛谷直行

助監督：かとうしゅうさく

シリーズ構成・脚本：広田光毅

キャラクターデザイン：柿畑文乃、関田有紀子

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：スタジオリングス

＜introduction＞

病死した末に転生したのは、人気小説の悪役令嬢・我儘でおデブな嫌われ者のセリーヌだった。

このままでは、物語の通りに王子に殺される惨めな死が待っている……！

「今世は平穏な生活を送りたい」と、全力で更生を誓い奮闘するセリーヌ。

努力は実を結ぶ…はずが、気づけば予想外の溺愛や執着に巻き込まれることに！？

ヤンデレに愛されすぎちゃう(ハート)おデブ悪女の転生ファンタジー、開幕です！

＜各種詳細＞

アニメ公式HP：https://odebuakujo-anime.com/

アニメ公式X(Twitter)：@odebuakujo_pr (ハッシュタグ #おデブ悪女)

(C)Minto Studio/weavin/おデブ悪女製作委員会