2/20（金）発売となる「blt graph.vol.114」より日向坂46の藤嶌果歩・松尾桜の表紙・裏表紙絵柄を公開！

株式会社東京ニュース通信社

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、写真集クオリティーのグラビア＆インタビュー新型マガジン「blt graph.vol.114」を2月20日（金）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

最新シングル「クリフハンガー」をリリースした日向坂46より、藤嶌果歩が「blt graph.vol.114」の表紙&巻頭に登場。藤嶌は「blt graph.」の表紙を初めて飾る。彼女が持つ圧倒的なかわいさと秘めたる強い意志を感じさせる瞳が印象的なカットが採用された。また、白のニットのスタイリングが彼女の透明感を最大限に引き出し、彼女の魅力を存分に伝える表紙となっている。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

また、裏表紙を飾る日向坂46の松尾桜の絵柄も公開。彼女の凛々しさを感じさせる印象的なカットが採用された。冬の淡陽を浴びた彼女の透明感がひときわ冴えわたる。また、純白の衣装に身を包み、こちらを見つめるその姿や表情にはぜひ注目してほしい。

真冬の森に“モコモコかほりん降臨”!? 冬が似合う美少女、日向坂46・藤嶌果歩が「blt graph.vol.114」の表紙&巻頭に初登場!!

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

日向坂46四期生楽曲でライブの定番曲である「見たことのない魔物」でセンターを務め、表題曲では6作連続で選抜入りを果たすなどグループの中心メンバーとして活躍を続ける藤嶌果歩。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

撮影は森の中に佇むヴィラをロケーションに和やかな雰囲気で行われた。暖炉で体を温めたり、ひなたに吊るされたハンモックでお昼寝をしたりしながら、彼女の唯一無二の可憐さを丁寧に切り取っている。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／野口花梨

さらに、広大な自然の中での撮影では、全身モコモコのニット姿で走り回りとびきりの笑顔を見せてくれた。藤嶌の可愛らしさと、ふとした瞬間に見せる少し大人っぽい表情のどちらもが楽しめるグラビアとなっている。

16thシングル「クリフハンガー」にて初めて選抜入りした日向坂46・松尾桜が初登場。五期生内での自分の立ち位置とは。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

日向坂46からは五期生の松尾桜も登場。今回は松尾の圧倒的なビジュアルをストレートに収めるべく、白を基調となるスタジオにて、透明感あふれる衣装を纏い撮影を行った。光に照らされ儚く物憂げ見える表情や決心づいたかのような鋭い表情など、さまざまな視点で松尾桜の美しさを切り取った。また、広大な冬の公園でスキップをしたり、褐色の橙色のマフラーを巻いて微笑んでみたりと楽しげに過ごす彼女の表情も見ることができる。

アーティストデビュー6周年を迎えたLiyuuが放つ圧倒的存在感。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU

アーティストデビュー6周年を迎え、『ラブライブ！スーパースター!!』から生まれたスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとしても活躍するLiyuuが登場。本誌では、さまざまなカルチャーが交差する空間を舞台に撮影を敢行。場の空気を一瞬で掌握する存在感と、Liyuuならではの圧倒的なオーラが際立つグラビアに仕上がっている。その唯一無二の輝きを、ぜひ誌面で堪能してほしい。

また、昨年アーティストデビュー5周年を記念して開催されたツアーの模様を収めたドキュメンタリー映像「Liyuu Concert TOUR 2025『Thankful｜Anniversary』～Tour Documentary～」の発売を3月2日（月）に控え、インタビューも実施。ツアーにまつわる裏話をはじめ、節目の年を経た現在の心境や、これから見据える未来について語ってもらった。Liyuuの“今”に深く迫る内容となっている。

グラビア界のホープ、現役高校生・奥村桃夏が届ける”温もり”

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／HIROKAZU「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／高橋慶祐

昨年春にグラビアデビューを果たして以降、数々の媒体で誌面を飾り、その圧倒的なビジュアルと抜群のスタイルで注目を集めてきた現役高校生・奥村桃夏が、「blt graph.」に初登場する。今回の撮影では、廃墟のような無機質な空間をロケーションに、どこか“温かさ”を求める少女をイメージ。静けさの中で温もりを探し、さまようように佇む姿を切り取った。無垢さと大人びた表情が交錯するカットの数々からは、これまでに見せたことのない奥村桃夏の新たな一面、そして表現者としての確かな成長が感じられるはずだ。

「blt graph.vol.114」（東京ニュース通信社刊）撮影／高橋慶祐

購入者特典、決定！

■ローソンエンタテインメント（※WEB・一部実店舗含む）

【特典内容】

以下2種類より選んで、ご購入いただけます。

１.藤嶌果歩（日向坂46） ポスター1枚

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16605192

２.松尾桜（日向坂46） ポストカード 1枚

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16605193

HMV&BOOKS online／HMV各店舗にてお買い求めください。

※一部取り扱いがない店舗がございます。

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※ローソンエンタテインメント購入特典ポスターの絵柄は、表紙や別冊付録ポスターの絵柄とは異なります。

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下2種類より選んで、ご購入いただけます。

１.Liyuu ポストカード 1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107679050

２.奥村桃夏 ポストカード 1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107679051

＜注意事項＞

※2月13日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「blt graph.vol.114」

●発売日：2026年2月20日（金） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：1,480円

●表紙：藤嶌果歩（日向坂46）

●別冊付録：藤嶌果歩（日向坂46） 特大ポスター2種

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■旬のBEAUTIFUL LADYのすべてがわかる総合サイト

B.L.T.web＜https://bltweb.jp/＞

■公式インスタグラム

@b.l.t.official＜https://www.instagram.com/b.l.t.official/＞

■公式X

@BLTTV＜https://x.com/BLTTV＞

■公式YouTubeチャンネル

B.L.T.official＜https://www.youtube.com/channel/UCZg7Xo4Ir4bB7Qdo7tXCHqg＞