gummy3000、最新作『Soft Wallet』を2月13日(金)にリリース！

株式会社STARBASE「Soft Wallet」アートワーク

幼き頃に描いた架空の風景を音にした作品が話題となり、配信開始１年でサブスク総再生数250万回を超えるなど海外を中心にリスナーを増やしているgummy3000。

最新作『Soft Wallet』は、ピアノサンプルを軸に構築された軽やかなBOOMBAP。柔らかく跳ねるビートの上を、どこか懐かしくも温度を感じさせるピアノが漂い、gummy3000ならではの“記憶と空想の中間”のようなサウンドスケープを描き出す。楽曲中盤にはカットアップされたサンプルが断片的に現れ、エフェクトや質感の変化とともに楽曲の表情を切り替えていく。シンプルなビートミュージックでありながら、随所に散りばめられたギミックがリスナーの感覚を心地よく刺激する一曲に仕上がっている。

本作は、lo-fi / chillhopリスナーのみならず、BOOMBAPやインストゥルメンタルヒップホップのファンにも広く届く作品となっている。

(各種配信サービス：https://lnk.to/gummy3000_SW )

●楽曲情報●

配信開始日：2026/2/13

アーティスト：gummy3000

タイトル：Soft Wallet

レーベル：Idiot Pop Records

●gummy3000(ガミースリーサウザン） プロフィール●

幼き頃に描いた“架空の風景”を音で表現する独自のスタイルで注目を集め、Spotifyでは異例のスピードでアーティストフォロー数を獲得。

活動開始からサブスク総再生数は500万回を突破し、現在では海外を中心にリスナーを急増させている。

ピアノを軸に構築されたLo-fiヒップホップサウンドは、どこか懐かしく、温かい。まるで水彩画のような柔らかい世界観を持つアートワークとも呼応し、gummy3000の音楽には“聴く風景画”ともいえる魅力がある。

＜各種リンク＞https://linktr.ee/gummy3000