コードレスプールロボットで業務用クラスの清掃力　ACE600/サイブ

サイブ株式会社（本社：福岡県福岡市）は、ホテル・公共施設 屋外向けコードレス・ロボティックプールクリーナー「ACE600」の国内展開を2026年2月開始した。

従来の業務用プール清掃機は有線式が主流であったが、ケーブル取り回しや作業安全性、絡まりによる作業効率低下が課題とされてきた。ACE600はこれらの課題を解消しつつ、有線式同等クラスの清掃性能を確保した業務対応モデルである

最大6時間連続稼働（370Whモデル）を実現。

■ コードレス × リモート操作

ACE600はBluetoothリモコン（最大30m）および専用アプリによる遠隔操作に対応。

清掃中に停止した場合や、回収位置を指定したい場合でも、リモコン操作で任意の場所へ誘導可能である。

特にインフィニティプールのような外周縁部で停止した場合でも、

従来機では停止時の回収が課題であったが、ACE600は遠隔誘導により現場対応力を向上させている。水中に入ることなく呼び戻すことが可能で、管理者の安全性と作業効率を高める。

6L大容量フィルター

業務用途を想定したコードレスで最大級のフィルター容量 満杯検知機能あり・管理者の負担を軽減。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rdqcaQ5NtdI ]標準で75μm微細フィルターを搭載し、微細なゴミや沈殿物まで効率的に回収する

フィルターバスケットは上部から容易に取り外し可能なモジュール設計。

現場での洗浄作業を短時間で完了できる構造となっている。

清掃効率を支える流量設計

ダブルレイヤー構造 フィルターは二重構造（ダブルレイヤー）を採用。粗ゴミと微細ゴミを分離回収することで、 吸引効率の安定化、目詰まり抑制、清掃ムラの軽減を実現している。

最大約320L/分（平均250L/分）の吸引流量に対応。

大容量フィルターとの組み合わせにより、

屋外プールや落葉の多い現場でも安定した連続清掃が可能。

デュアル超音波センサー、IMU、加速度センサーを活用した「AdaptiveNav 3.0」経路設計システムを搭載。

プール形状を自動解析し、効率的な走行ルートを生成する。

これにより、従来機で見られた走行ムラや重複走行を抑制し、作業時間の最適化を図る。

40cmロングブラシによる高効率スクラビング

ACE600は、幅40cmのロングアクティブブラシを搭載。

業務用現場を想定したワイド設計により、一走行あたりの清掃面積を拡大し、作業時間の短縮を実現する。ブラシは**高回転モーターブラシ（最大200RPM）**を採用。

壁面・水際ラインにおいても安定した接地圧を維持し、バイオフィルムや付着汚れの除去能力を

■ 水面清掃オプション「パノラマスキマー」

オプションのパノラマスキマーを装着することで、水面清掃にも対応。

1台で床面、壁面、水際ライン、オプションで水面までをカバーする「1+N拡張設計」を採用。

落葉や浮遊ゴミの多い屋外プールにも対応可能である。

■ 将来的な拡張：薬剤投入機能を予定

今後の拡張構想として、薬剤投入（塩素ディスペンサー）機能の実装を予定。

清掃と同時に水質維持をサポートする統合型メンテナンス機器へ進化する計画である。

これにより、人手不足対策、作業工程削減、運用の自動化といった課題への対応が期待される。

■ 主な仕様（ACE600）

■ サイブ株式会社について

サイブ株式会社は、プール・水処理関連製品の専門商社として、全国の学校・ホテル・公共施設へ製品を供給しています。コードレスプールロボットでは国内一のラインナップ。

業務用ロボットから水処理薬品まで、トータルソリューションを提供しています。

