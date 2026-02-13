2025年12月期決算説明動画公開のお知らせ

株式会社グローバル・リンク・マネジメント

当社は、投資家の皆さまに対するIR活動の一環として、2025年12月期決算説明動画を公開しましたので下記のとおりお知らせいたします。

2026年2月13日に開示した2025年12月期通期決算についての説明動画を公開しました。説明資料に加えて、動画を配信することで、より多くの方に当社に関する情報をお届けできればと考えております。当社の決算状況や2025年中期経営計画「GLM100」の進捗状況についてご理解を深めていただく一助となれば幸いです。

当日にオンラインで開催した決算説明会のアーカイブは、当社公式YouTubeチャンネル「GLMチャンネル」にてご覧いただけます。（URL：https://youtu.be/nSGkYAa01ps）

また、決算説明会の書き起こし記事（ログミーファイナンス）については、後日公開予定です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20953/table/252_1_661a0c1d9b04b9b649107c2194069f60.jpg?v=202602141051 ]

「決算速報！好調続く、25年12月期は経常3割増益で着地 26年12月期も2ケタ増益を見込む」

URL：https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7w3vz0dPVR8(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7w3vz0dPVR8)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20953/table/252_2_c6fc74963834ecb3c05f4898d504e0fd.jpg?v=202602141051 ]

「売上高・経常利益ともに過去最高。11期連続増収、5期連続増益、4期連続増配で着地」

URL：https://www.youtube.com/watch?v=hAXFnFKHkhU

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hAXFnFKHkhU ]

【GLM 会社概要】

社名： 株式会社グローバル・リンク・マネジメント

設立： 2005年 3月

資本金： 610百万円（2025年 12月末現在）

代表： 代表取締役社長 金 大仲

本社： 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号 渋谷マークシティウエスト 21F

事業： 不動産ソリューション事業（投資用不動産の開発、再生、土地企画）

会社HP：https://www.global-link-m.com/